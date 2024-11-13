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|В Астане начали снос самовольной постройки жилого комплекса Qurmangazy
00:35 15.11.2024
В Астане Управление контроля и качества городской среды выявило незаконное строительство объекта ТОО "Inter Stroy Astana", начавшего возведение жилого комплекса Qurmangazy без соответствующих разрешений, сообщает Zakon.kz.
Согласно проверке, застройщик привлекал средства дольщиков без необходимого на это разрешения и приступил к строительно-монтажным работам, не имея права на земельный участок, утвержденной проектно-сметной документации, а также без технического и авторского надзоров. Эти нарушения противоречат закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений. В рамках исполнения предписания ТОО "Inter Stroy Astana" добровольно приступило к демонтажу незаконной постройки.
Власти напоминают, что привлечение средств дольщиков без разрешения запрещено законодательством и влечет ответственность по статьям 320 Кодекса об административных правонарушениях и 214 Уголовного кодекса РК.
Ранее сообщалось, что застройщики украли 3 млрд тенге у сотен казахстанцев.
Диана Абдуллаева