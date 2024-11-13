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Трамп назначил Тулси Габбард директором национальной разведкиТрамп назначил Тулси Габбард директором национальной разведки
01:18 15.11.2024

The New York Times
США

NYT: Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост директора нацразведки

Фото. "Мое тело болит, я устала, и я оторвалась по полной! Мои винтовки были феноменальны", - отзыв Тулси Габбард о Тактических играх, февраль 2024 года

Трамп предложил Тулси Габбард на пост директора нацразведки, пишет NYT. Ее принципиальная позиция была против вступления Украины в НАТО. И, кстати, она занесена в базу украинского сайта "Миротворец". На Западе ее подозревают в симпатиях Кремлю. Похоже, что будет наш человек в Белом доме.

Джулиан Барнс

Габбард, бывшая конгрессвумен, покинувшая ряды Демократической партии, будет занимать высокий пост в администрации, курируя 18 разведагентств.

Избранный президент Дональд Трамп в среду назначил Тулси Габбард - бывшую конгрессвумен-демократа, ставшую одной из его самых активных сторонниц, - директором национальной разведки.

Габбард, подполковник армии запаса, служившая в Ираке, долгое время выступала с критикой внешнеполитического истеблишмента. Ее выдвижение является еще одним признаком того, что Трамп намерен предоставить руководящие посты в сфере внешней политики своим сторонникам, которые скептически относятся к эффективности военного вмешательства США за рубежом.

Трамп заявил, что Габбард привнесет "бесстрашный дух" в разведывательные службы и обеспечит "мир с помощью силы".

В сообщении, объявляющем о выдвижении Габбард, говорится, что она была демократом, вступившим в Республиканскую партию "благодаря лидерству президента Трампа и тому, как он смог преобразовать Республиканскую партию, вернув ее в ряды народной партии и партии мира".

[…]

Габбард покинула Демократическую партию после неудачной попытки баллотироваться в президенты в 2020 году. Ее последующий энтузиазм по отношению к Трампу принес ей популярность среди его сторонников.

Трамп некоторое время рассматривал ее в качестве напарницы на время предвыборной гонки, прежде чем принял другое решение.

[…]

Габбард, американка с Самоа, представляла Гавайи в Конгрессе с 2013 по 2021 год. Находясь в Конгрессе, она получила известность благодаря критике администрации Обамы.

Она выражала скептицизм по поводу вмешательства администрации Обамы в Сирию, которое включало авиаудары по боевикам "Исламского государства"* и развертывание военных советников. В 2017 году Габбард встретилась с Асадом. Этот визит вызвал критику из-за его репутации Асада в области прав человека.

Ее несогласие с политикой президента Барака Обамы в Сирии вылилось в более широкую критику внешней политики как республиканцев, так и демократов, которые, по ее словам, ошибочно полагали, что военная мощь США может разрешить зарубежные кризисы.

Хотя Габбард яростно поддерживала американские войска, но критиковала внешнюю политику, из-за которой Америка втянулась в зарубежные конфликты. Во время своей предвыборной кампании она критиковала "контрпродуктивные войны за смену режимов, из-за которых наша страна становится менее безопасной, которые уносят жизни и обходятся налогоплательщикам в триллионы долларов".

Во время своей предвыборной кампании 2019 года Габбард участвовала в дебатах с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон. Клинтон заявила, что Россия поддерживает Габбард, которая якобы является фавориткой Кремля. Габбард в ответ парировала, что Клинтон была "королевой поджигателей войны".

[...]

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года Габбард опубликовала в социальных сетях видео, в котором повторялось выдвинутое Кремлем утверждение о том, что Соединенные Штаты финансируют лаборатории по производству биологического оружия на Украине.

Этот пост побудил сенатора Митта Ромни, республиканца от штата Юта, заявить, что Габбард "повторяет лживую российскую пропаганду".

*террористическая организация, запрещенная в России

Источник - ИноСМИ
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