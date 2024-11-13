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Кто должен учить детей мигрантов русскому языку, - Петр Акопов
01:32 15.11.2024

13 ноября 2024

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка - законопроект об этом внесен в Госдуму. Это лишь часть мер новой миграционной политики. Не просто ужесточение миграционного законодательства, а именно комплексный подход к ненормальной и опасной ситуации с мигрантами в нашей стране.

Наведение порядка в этой сфере наконец-то происходит в рамках общей концепции. Прибывающие в страну трудовые мигранты должны работать на временной основе; их контроль и учет должен быть прозрачным и действенным; работодатели должны нести ответственность за тех, кого пригласили и наняли; ответственность за нарушение российских законов должна быть усилена; получение мигрантами гражданства должно быть резко сокращено, нелегальная миграция минимизирована, а потом и в принципе ликвидирована.

Но все эти меры - небыстрого действия, а в стране уже сейчас проживают миллионы мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Часть из них получила российское гражданство, и далеко не все из новых граждан могут похвастаться хорошим знанием русского языка.

Немало мигрантов перевезли в России свои семьи, куда более многочисленные, чем среднероссийская. Их детям нужно учиться - и вот тут и возникает большая и самая заметная для общества проблема: как быть с теми детьми, кто плохо знает русский язык или вообще не говорит на нем?

Законопроект предлагает не записывать в школу без знания русского языка, чтобы защитить интересы остальных учащихся. Ведь если часть класса плохо говорит по-русски, учитель должен будет тратить время на обучение их с самых азов в ущерб другим детям. То есть перед детьми мигрантов закрывают двери школ? А как же тогда они будут адаптироваться к жизни в России, как будет проходить их ассимиляция, где им учиться русскому?

В семье? Ну а если родители сами плохо говорят по-русски, но при этом хотят, чтобы их дети стали полноценными гражданами России?

Конечно, можно сказать, что если отец и мать плохо владеют русским, то они не должны получать российское гражданство, тогда и не будет проблемы с их детьми. Это так и должно быть, но в реальности у нас уже есть сотни тысяч детей мигрантов с российским гражданством. С ними-то что делать?

Создавать специальные дошкольные языковые курсы, в первую очередь в мегаполисах, где сосредоточена большая часть мигрантов. Там и должна происходить подготовка к школе - обучение азам русского языка маленьких таджиков, узбеков, киргизов.

И это должны быть не национальные курсы (то есть организованные землячествами или диаспорами), а государственные, муниципальные, при школах и дошкольных учреждениях. Кроме русского языка, там нужно обучать и основам отечественной бытовой культуры (укладу жизни), что даст хотя бы начальную адаптацию к школе.

Альтернативы этому все равно нет. Если мы предоставим мигрантов самим себе, они будут воспринимать всех окружающих как враждебную и непонятную среду, противостоящую их замкнутому миру, в котором есть свои обычаи и "законы".

По этому пути идут все мигрантские сообщества из мусульманских стран в Европе, а там уже выросло несколько поколений потомков африканцев и арабов. Да, там их тоже пытались адаптировать, но в той же Франции ассимиляция большинства мигрантов и их потомков провалилась. Почему же у России должно получиться?

Потому что во Франции почти не ограничивалась нелегальная миграция. Потому что во Франции детям мигрантов пытались привить французские ценности в тот момент, когда уже сами французы переставали верить в них. Или прививали то, что неприемлемо и для большинства французов (как в случае с ЛГБТ*). Потому что европейские власти недооценили масштаб проблемы мигрантов или осознанно закрывали на это глаза.

Россия не просто может, но и обязана не следовать по европейскому пути в вопросе мигрантов. И у нас есть все возможности ассимилировать и адаптировать те несколько миллионов, что уже переселились к нам и получили гражданство.

Конечно, при условии, что мы прекратим выдавать гражданство сотням тысяч и миллионам трудовых мигрантов и перейдем к привлечению рабочих рук на временной основе, без жен и семей. Тогда и вопрос о необходимости знания русского языка первоклассником перестанет быть актуальным.

*Международное движение, признанное экстремистским.

Источник - Регнум
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