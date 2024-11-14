Байден посоветует Си Цзиньпину не бояться Трампа. Встреча в Лиме

02:28 15.11.2024

Основной темой переговоров главы Белого дома с лидером Китая станет Украина

Владимир Скосырев



Год назад лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джозеф Байден прогулялись по парку близ Сан-Франциско после заседания саммита АТЭС.

В субботу в Лиме, столице Перу, в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет встреча между действующим президентом США Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, в туманных выражениях охарактеризовал позицию Вашингтона. Главное, по его словам, чтобы отношения были нормальными, чтобы не было конфликта. Но как этого достичь, когда между двумя державами сохраняются острые разногласия? Как видно из слов Салливана, Америка возмущена тем, что Пекин поддерживает Москву по кризису в Украине. Другие противоречия касаются Тайваня, нарушений прав человека в КНР, а также торговли. Байден, который познакомился с Си более 20 лет назад, надеется убедить собеседника не портить отношения с Вашингтоном.



Казалось бы, до инаугурации Дональда Трампа остается два месяца, значит, неясность в позиции США сохранится. Тем не менее Салливан постарался успокоить китайцев. Переходные периоды – это уникальные моменты в геополитике: конкуренты, даже противники могут разглядеть на горизонте неплохую перспективу, твердил он. "Поэтому Байден скажет, что нам нужно поддерживать ясность, предсказуемость, стабильность в пору транзита власти", – пояснил Салливан.



Его умение расположить к себе репортеров хорошо известно, но разве у уходящей администрации есть рецепт для того, чтобы уладить расхождения с КНР по Украине или убедить Пекин не применять силу против Тайваня, даже если его руководители провозгласят остров независимым. Хуже того: во время предвыборной кампании Трамп грозил ввести пошлины в размере 60% на все китайские товары, ввозимые в США. Это может привести к еще большим потрясениям в двусторонних связях, предсказывает агентство АР.



Тут есть прецедент, и он совсем не вдохновляет. Когда Трамп во время его первого президентского срока наложил на продукцию Китая тарифы объемом в 360 млрд долл., это вынудило Пекин вернуться за стол переговоров. В результате в 2020 году Китай и США подписали торговую сделку. Согласно ей, Пекин обязался улучшить для американских компаний условия заключения контрактов в области интеллектуальной собственности и закупить определенных американских товаров на 200 млрд долл. Пару лет спустя исследовательская фирма установила, что Китай в основном ничего из тех товаров не приобрел.



Несмотря на это, Белый дом трудился в течение ряда месяцев, стремясь организовать финальную встречу Байдена с Си до того, как президент, представляющий Демократическую партию, уйдет в отставку. Салливан в августе совершил поездку в Пекин, где был принят Си Цзиньпином. Состоялись также переговоры с китайскими чиновниками. Тогда Салливан дал понять, что встреча Байдена с Си может состояться на саммите АТЭС или позже, на саммите в Рио-де-Жанейро группы G20, в которую входят крупнейшие экономики мира. Согласно сведениям из Пекина и Вашингтона, оба лидера будут участвовать в этом мероприятии.



Тут подход США трудно охарактеризовать иначе, как двуличный. С одной стороны, они призывали к стабильности в отношениях с Китаем. А с другой – публично толковали о его подрывных действиях. Эти обвинения подкреплялись сообщениями разведки, утверждавшей, что Пекин увеличил продажу Москве промышленного оборудования, электроники и других технологий, которые используются для производства ракет, военных самолетов, танков.



Еще одним моментом, вызывающим раздражение, стал пролет китайского воздушного шара над территорией США. Байден приказал его сбить. Но этот инцидент, как и споры с китайцами по другим вопросам, не остановили намерения Байдена воздействовать на курс Си Цзиньпина. Ведь Байден достаточно близко знаком с лидером Китая еще с 2010-х. Тогда Байден в качестве вице-президента посещал Китай и говорил неоднократно с Си.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО РАН, касаясь сообщений о назначении Трампом госсекретаря и других высших чиновников, отметил: "Я не думаю, что эти люди будут проводить курс, отличный от того, что хочет глава администрации. Трампа никак нельзя назвать "голубем" по отношению к Китаю. Правда, Трамп хвастается, какие у него хорошие отношения с лидерами стран за пределами западного мира, в том числе с Си Цзиньпином. А с точки зрения Пекина согласие Си встретиться с уходящим президентом – это скорее жест вежливости к солидному партнеру, чем попытка обсудить какие-то конкретные вопросы. Единственно, что можно обсуждать, это плавную передачу китайско-американских связей из рук Байдена в руки Трампа. Политика Трампа, как показали события, труднопредсказуема и очень эмоциональна. Байден никак не властен повлиять на то, что будет делать Трамп после 20 января 2025 года".



14.11.24