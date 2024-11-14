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К торгу с "Хамасом" подключился президентский тандем Байден и Трамп, - Къ
02:32 15.11.2024

14.11.2024,
К торгу с "Хамасом" подключился президентский тандем
Байден и Трамп объединят усилия для освобождения израильтян
Действующий президент США Джо Байден предложил избранному президенту Дональду Трампу общими усилиями решить проблему с израильскими заложниками, находящимися в руках "Хамаса". К совместной работе нынешнюю и приходящую администрации призвали семьи тех, кто был похищен во время резни 7 октября 2023 года. Но многое в этом вопросе зависит от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Критики считают, что он заинтересован в продолжении войны и срыве переговоров с "Хамасом".

Вопрос о судьбе заложников был поднят во время личной встречи господина Байдена и господина Трампа в Овальном кабинете. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, действующая администрация послала команде республиканского политика сигнал о желании работать совместно над освобождением узников, уже больше года находящихся в плену в секторе Газа. Белый дом может объединить усилия с господином Трампом и по любому другому вопросу, потому что ключевое указание господина Байдена - обеспечить "плавный и упорядоченный" транзит власти, подчеркнул господин Салливан.

Господин Трамп согласился с тем, что проблема с заложниками является неотложной и что ее необходимо решить до его инаугурации, намеченной на 20 января, говорят источники Axios.

Еще в июле этого года, выступая на национальном съезде Республиканской партии, политик заявил, что "Хамасу" лучше освободить заложников еще до того, как он официально вступит в президентские полномочия, иначе группировке "придется заплатить очень большую цену".

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13 ноября господин Байден провел отдельную встречу с родственниками тех похищенных, которые имеют американское гражданство. Участник беседы Джонатан Декель-Хен, который добивается освобождения сына из рук боевиков, сообщил The Times of Israel, что у действующего президента США есть целый набор инициатив, которые могут приблизить соглашение между Израилем и "Хамасом". Их содержание не раскрывается.

По словам господина Декель-Хена, семьи заложников ожидают, что в эти месяцы может наступить "рейгановский момент". Это аналогия с событиями почти сорокалетней давности, когда в последние месяцы своего срока 39-й президент США Джимми Картер и готовившийся сменить его Рональд Рейган небезуспешно объединили свои усилия, чтобы вернуть заложников, захваченных в ходе штурма американской дипмиссии в Иране. Переговоры, которые велись при посредничестве Алжира, закончились тем, что американцы были освобождены 20 января 1981 года, в день инаугурации господина Рейгана.

Согласно израильским оценкам, в руках "Хамаса" сейчас находится 101 заложник. 8 человек из них - граждане США.

Времени на их освобождение остается мало. Координатор по освобождению похищенных, израильский генерал Ницан Алон недавно предупредил правительство господина Нетаньяху: с приближением зимнего сезона "условия содержания заложников ухудшаются". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигла достаточных успехов "на земле", чтобы можно было выстраивать эффективный диалог с "Хамасом", подчеркивал господин Алон.

Однако гуманитарная сделка невыгодна премьер-министру Израиля, считают его критики. По их мнению, продолжение боевых действий дает господину Нетаньяху возможность сохранить нынешнюю правящую коалицию и избежать неудобных вопросов о вине политического руководства страны в "черной субботе" 7 октября.

Выступая на закрытом заседании своей партии "Ликуд", премьер-министр выразил откровенный пессимизм по поводу того, что касается перспективы освобождения похищенных израильтян. Он апеллировал к тому, что нынешнее коллективное руководство "Хамаса", состоящее теперь не столько из боевиков, сколько из функционеров, якобы стремится продемонстрировать: оно гораздо жестче, чем ликвидированный 16 октября лидер и идеолог группировки Яхья Синвар. Поэтому о реальных переговорах не может идти и речи, резюмирует премьер-министр.

Одним из условий "Хамаса" в ходе переговорного процесса был вывод израильского контингента из сектора Газа. Однако, по наблюдениям издания Haaretz, дислоцированные там подразделения ЦАХАЛ всерьез готовятся к долгосрочному присутствию на территории анклава.

В нескольких районах Газы армейские силы расширяют дороги, возводят оборонительные укрепления и прокладывают водопроводные, канализационные и электрические коммуникации, отмечает газета.

Сами офицеры в разговоре с Haaretz выражают сомнение в том, что покинут завоеванные районы раньше 2026 года. Такие обстоятельства лишают переговорный процесс шансов на продолжение - даже при новой администрации президента США.

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
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