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Курская дуга, 14 ноября: на кладбище натовской техники добавился "Челленджер", - СП
09:36 15.11.2024

У "англичанина" снесло башню от дрона наших морпехов
Александр Ситников

Гарнизон ВСУ в Дарьине дожали. Сведения, подтверждающие контроль армии России над селом, приходят из Суджанского района. Об этом пишет в своем телеграм-канале Олег Царев.

"Вязкие" бои идут фактически по всей ЛБС в зоне вторжения бандеровцев. Как пояснил начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса с позывным "Лысый", враг довольно успешно опирается на разветвленную сеть оборонительных позиций - взводные опорники с блиндажами. По словам бойца, быстро их "разобрать" не получается.

Тем не менее продвижение у наших войск есть, причем подтвержденное кадрами с геолокацией. На видеозаписи, опубликованной 13 ноября, зафиксирована штурмовая группа "северян" в районе населенного пункта Малая Сорочина. Расширение зоны контроля ВС РФ в районе Суджи составило не менее одного км.

Появилось видеодоказательство уничтожения морпехами 155-й бригады британского танка "Челленджер-2", который, несмотря на английское бахвальство, не выдержал встречи с FPV-дроном с боеприпасом от РПГ. Как пояснил "Рыбарь", сам факт его переброски ВСУ в качестве резерва в Курскую область говорит о намерении противника во что бы то ни стало удерживать занятые рубежи в нашем регионе. Именно поэтому враг бросает в бой свежие резервы, натовскую бронетехнику и оказывает ожесточенное сопротивление.

Среди бандеровцев разгоняется слух, что якобы им нужно продержаться до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа. Дескать, новый старый президент США должен убедиться, что ВСУ могут драться даже на "территории империи" и войдут в историю как первая армия, которая смогла вторгнуться вглубь ядерной сверхдержавы.

С нашей стороны дедлайна по освобождению участка 20 на 30 км нет. Конечно, планы имеются, но они увязаны с оперативной обстановкой, а не с пиаром. Безусловно, противник будет не просто вышвырнут с нашей земли - он будет уничтожен, и расчет Сырского, что командование ВС РФ перебросит сюда войска с других участков, не оправдался. Наши наступают от Купянска на севере до Гуляйполя на юге, при этом имеют успехи в сражении с лучшими бригадами укровермахта в Суджанском районе.

Тяжелые потери в Курской области несет 41-я ОМБр ВСУ, а также 17-я ОТБр, заблокированная в районе Ольговской рощи. Командование украинских войск бросило эти подразделения на произвол судьбы без эвакуации.

Это привело к тому, что боевики 17-й ОТБр самостоятельно пытаются выйти из окружения без приказа и бессмысленно погибают. Самые везучие попадают в плен. Сдался еще один военнослужащий. Всего выбрало жизнь 426 украинских военных.

В свою очередь "вражеские голоса" сообщают, что армия России отвоевала Орловку, Новую Сорочину и продвинулась к юго-востоку от Новоивановки, пытаясь окружить Леонидово. Появились также сведения от надежного источника, что "северяне" наступают на юг и север от Плехово, захватывая ряд позиций на границе с Сумской областью и выходя к реке Суджа.

По данным "Северного ветра", в ответ на продвижение российских штурмовых групп за Новоивановкой и в лесных массивах вблизи Малой Локни враг отчаянно контратакует.

За сутки было 7 "мясных штурмов" пiдроздiлiв 41-й и 47-й ОМБр при поддержке натовской бронетехники. Только здесь при отражении контратак уничтожено до 55 оккупантов.

Всего за сутки, согласно сводке Минобороны от 14 ноября, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, две БМП, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция РЭБ "Анклав-Н", семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм САУ "Богдана", две 122-мм советские гаубицы Д-30 и 105-мм "американка" М101.

Самые тяжелые потери несут "херои" 17-й ОТБр, окруженные в Большом Ольговском лесу. Миколы скулят, что их бросили на произвол судьбы, поскольку "ротации нет, эвакуации нет". Который день они безуспешно пробиваются к своим, нарываясь на заградительный огонь. А сдаться для укровояк - тот еще квест. FPV-каратели не дремлют, сразу пресекают попытки спасти свою жизнь через пленение.

И все-таки счастливчики есть, правда, немного в сравнении с более чем 31 тыс. уничтоженных на Курской земле "львов" Зеленского.

Складывается впечатление, что бандеровцы прут на наши позиции, будто завтра для них не наступит, однако многие так и не попадают на "землю империи".

Операторы БПЛА группировки войск "Север" постоянно фиксируют и передают сведения о военных объектах, командных пунктах, блиндажах, опорниках, складах вооружения и боевой технике ВСУ на Сумщине. А потом по этим координатам прилетают "Искандеры", ФАБы и барражирующие боеприпасы поменьше, в зависимости от цели.
Как информирует "СВ", "расчеты ОТРК и „Торнадо-С" продолжают работу по точкам сбора резервов ВСУ в Сумской области. Точными ракетными ударами поражены места сосредоточения ВСУ в районе н.п. Хотень, Иволжанское и Писаревка. Потери противника составили до 150 человек живой силы, 24 единицы бронетехники и 23 единицы автомобильной техники".

Что касается ранения легендарного Аида из СпН "Ахмат", за судьбу которого беспокоятся многие россияне, то, как поясняют его бойцы, "за командира не переживайте". К слову, это его десятое ранение за СВО (до спецоперации было почти столько же) и четвертое тяжелое из-за последствий. Но он скоро вернется в строй. Это же Аид.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731652560


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