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Игорь Шишкин: Европа под американским игом – это сказки, она всегда была враждебна России
11:13 15.11.2024

15 ноября 24
Почему славянское единство - химера, от которой одни неприятности
Юрий Енцов

Материал комментируют:
Игорь Шишкин

Россия и Сербия должны сыграть основополагающую роль в укреплении общеславянского единства, заявил в Белграде спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, впереди много интересных проектов. И они обязательно приведут к пониманию того, что общеславянскому миру надо жить в некоем внутреннем согласии.

"Есть нечто общее, что делает нас уникально соборными", - подчеркнул Швыдкой на встрече, посвященной 20-летию Форума славянских культур. Идея создания такой международной площадки возникла еще в 2001-м. Инициаторами стали Владимир Путин и Янез Дрновшек, на тот момент - премьер-министр Словении.

В открытии выставки, приуроченной к круглой дате, приняли участие официальные представители большинства славянских государств. Понятно, что на торжественном мероприятии положено говорить красивые слова… А по сути: нужно ли русским или, например, белорусам прямо сейчас сближение с поляками, с чехами? Какие славянские народы склонны к единству с нами, а кто нас на дух не переносит?

Историк и политолог Игорь Шишкин напомнил, что Михаил Швыдкой раньше был большим другом Германии, активно занимался вопросами "реституции культурных ценностей", вывезенных с немецкой территории после Второй мировой войны.

"СП: Если не брать во внимание личность спикера, то склонны ли многочисленные славянские народы к единству с нами и… друг с другом?

- На этот счет очень хорошо сказал прекраснейший знаток славянства Константин Леонтьев, писатель и философ ХIХ века, служивший в Министерстве иностранных дел, живший много лет на Балканах. Ему приписывают афоризм: "Славяне есть, славянства нет".

Ведя все эти разговоры о славянском единстве, мы должны понимать, что его давным-давно, много веков не существует. И как только мы начинаем гоняться за химерами, это оборачивается для нас большими неприятностями. Мы должны руководствоваться собственными интересами, а не тем, славянское то или иное государство или нет. Это уже вопрос десятый.

Да среди славянских государств есть такие, в которых действительно очень хорошо относятся к России, и наша страна должна отвечать на дружбу соответствующе. Например, Словакия, возглавляемая Робертом Фицо. Там сейчас ведется сбор подписей о выходе из режима антироссийских санкций. Собрали более ста тысяч. Для маленькой республики это - очень серьезно! Если так дальше пойдет, они соберут необходимое количество подписей, 300 тысяч, для объявления референдума об отмене санкций.

И это, действительно, народная инициатива. Должны мы хорошо к этому относится? Естественно!

"СП: Кто в большинстве своем симпатизирует России, кроме сербов, словаков и малочисленных русинов? Болгары? Македонцы? Словенцы?

- Не стоит мыслить штампами вроде того, что "если славяне - значит, друзья", а "не славяне - недруги". Это пустышка, сотрясание воздуха. Не более того.

Мы, с одной стороны, не должны забывать про польскую русофобию, а с другой, про то, что в Польше есть искренние друзья России. Нужно исходить из реальности. В Польше есть люди, которые, несмотря ни на что, боролись за сохранение наших памятников. Низкий им поклон за это. При этом современная Польша - враждебное нам государство, занимавшееся кощунством, уничтожавшее памятники войнам-освободителям, что одобряло большинство поляков.

"СП": Сохранила ли национальную идентичность хоть какая-то часть лужичан (лужицких сербов) или они уже целиком ассимилированы немцами?

- Мы должны работать со всеми, кто готов к контактам с нами, пусть даже потенциально. И не только с лужицкими сербами, а со всеми в той же Германии, чьи интересы совпадают с нашими. Нужно исходить из их осуществляемых или возможных действий. Люди прямо сейчас, может быть, ничего не делают, но при нашей поддержке могли бы что-то сделать. Если их интересы соответствуют нашим, то отлично!

"СП": В свое время Екатерина Великая, отнюдь не славянка, а немка, привлекала в Россию западных славян, предлагая земельные наделы в награду за переход в православную веру. А чем сегодня можно привлечь родственные нам этносы и какую награду Россия готова предложить за верность?

- В то время Российской Империи необходимо было осваивать Новороссию, абсолютно пустынные земли. Для заселения степных просторов внутри страны не хватало людей. В 1763 году, в начале правления Екатерины, в империи проживало 23 миллиона. А к 1796 году численность населения выросла до 37 миллионов.

Естественно, на пустующие территории зазывали людей, которые были бы потенциально способны ужиться с русскими. Приглашали, например, из Сербии. Так на южном берегу Северского Донца, на территории Бахмутской провинции Воронежской губернии Российской империи, это нынешняя Луганщина, возникла земля Славяносербия.

Просто не было, во-первых, рабочих рук, а, во-вторых, воинов, защитников этих земель. Поэтому приглашали тех, кто сражался против турецкого ига.

Это были люди с военным опытом, которым на территории Османской империи просто невозможно было оставаться. Как выход из положения им было предложено перемещаться в Новороссию. Так возникли многие знаменитые полки русской армии. Например, Далматский и Македонский полки "Черных гусар".

"СП": Не выглядит ли идея панславизма мертворожденной еще и потому, что вбрасывается, когда надо кого-то спасать от османского или германского, а теперь от американского ига? Сколько вообще может быть этих "иг"?

- Ровно столько, сколько может появиться сил, способных нам их навязать. А разговоры про "американское иго" в Европе, из-за которого европейцы стали к нам враждебны, - это сказки. Обратите внимание на нынешнюю панику в Европе, которая началась из-за всего только шанса, что Дональд Трамп перестанет поддерживать гибридную войну против России: "А как же мы одни справимся?!"

Там же не кричат: "Ура! Наконец-то американцы отказываются нас сталкивать с русскими, вопреки нашей воле!" Сколько у нас писали про европейскую "стрельбу себе в ноги", про "выкручивание рук". Теперь европейцы в ужасе - как им "нанести стратегическое поражение России" без американцев.

"Европейцы - наши друзья" это еще один штамп. На самом деле Европа заинтересована в стратегическом поражении России куда больше американцев. Да, в Европе есть наши друзья, те, чьи интересы совпадают с нашими. Но не они определяют сегодняшнюю повестку. И никогда ее не определяли: ни в ХХ веке, ни в ХIХ, ни в XVIII.

"СП": В 1970-е годы некоторые советские ученые тщились доказать, что славянских народов больше, чем принято считать: отделяли полещуков от белорусов и поморов от русских. В разное время предпринимались попытки объявить народом казаков. Очевидно, что был политический заказ. Может, и сейчас что-то подобное происходит, кому-то выгодно "общеславянское единство"?

- Естественно, это кому-то нужно. Швыдкой же не сам по себе существует. Достаточно почитать высказывания о нем выдающегося деятеля русской культуры, одного из ее столпов, Саввы Ямщикова. Все, что нужно, он об этом господине сказал, ни прибавить, ни убавить, - считает эксперт…

Была у министра культуры телепередача, если не сказать шоу, которая очень не нравилась Савве Васильевичу, - "Культурная революция". Одни только названия выпусков чего стоят: "Музеи - кладбища культуры", "Пушкин устарел", "Русский язык без мата невозможен" или даже такое: "Русский фашизм страшнее немецкого". Конечно, это были провокационные слоганы, для привлечения аудитории, и в конце ведущий неизменно ставил точки над "i", поясняя, что "в действительности все нет так, как на самом деле". Но осадочек-то остался!

Источник - svpressa.ru
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