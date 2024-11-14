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Токаев назначил ряд послов: Примбетова - в Ватикан, Турганбекова - в Мексику, Сагинову - в Словакии и др
12:08 15.11.2024

Сегодня, 15 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Акорды, Тимур Владимирович Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана при Святом Престоле, послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Кроме того, он освобожден от должности посла в Мексике.

Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен послом в Мексике;
Сагинова Жанна Ниязбековна назначена послом в Словакии;
Ануарбек Серикович Ахметов назначен послом в Алжире.
Еще одним указом Токаева Кайрат Асаниязович Саржанов освобожден от должности посла в Ватикане, Родосе, Мальте.

Толежан Турсунович Барлыбаев и Кайрат Кайырбекулы Лама Шариф больше не являются послами в Словакии и Алжире соответственно.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731661680


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