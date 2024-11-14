Токаев назначил ряд послов: Примбетова - в Ватикан, Турганбекова - в Мексику, Сагинову - в Словакии и др

12:08 15.11.2024

Сегодня, 15 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, Тимур Владимирович Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана при Святом Престоле, послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.



Кроме того, он освобожден от должности посла в Мексике.



Турганбеков Алмурат Асылмуратович назначен послом в Мексике;

Сагинова Жанна Ниязбековна назначена послом в Словакии;

Ануарбек Серикович Ахметов назначен послом в Алжире.

Еще одним указом Токаева Кайрат Асаниязович Саржанов освобожден от должности посла в Ватикане, Родосе, Мальте.



Толежан Турсунович Барлыбаев и Кайрат Кайырбекулы Лама Шариф больше не являются послами в Словакии и Алжире соответственно.



Анастасия Московчук