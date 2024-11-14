Российские войска неожиданно ворвались в Черниговскую область: впервые с 2022 года

12:49 15.11.2024

Военный обозреватель Борис Рожин отметил, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Черниговской области через слабо охраняемую границу. По его данным, бойцы вошли в населенные пункты Гремяч и Муравьи, установив там флаги России. Рожин опубликовал в своем канале видео, на котором показано, как флаги устанавливаются на мосту через реку Судость. Он также отметил, что, вероятно, пограничники Черниговской области были перемещены на Курский выступ, что позволило российским войскам проникнуть в эти села. Российское командование пока не разглашает свои планы по действиям в Черниговской области.



"На видео - российские флаги на мосту через реку Судость. Пограничников из Черниговской области противник, видимо, угнал на "мясо" на Курский выступ. Свои планы по действиям на территории Черниговской области российское командование пока не раскрывает", - сообщил Рожин.



Телеграм-канал Mash сообщает, что села Гремяч и Муравьи стали известны как места эвакуации для "тиктокеров" из запрещенной террористической РДК. Именно из этих населенных пунктов они вторгались на территорию Брянской области для создания провокационных снимков и затем возвращались в ожидании эвакуации.



"В эту игру с флагами и ДРГ можно играть вдвоем", - едко подметил донецкий блогер Donrf.



О вхождении в Черниговскую область пишет и канал "Милитарист": "Пошли сообщения о действиях российских войск в Черниговской области, из которой ушли еще в 2022 году. Небольшие ДРГ прорвались через несколько различных точек вдоль границы, захватив небольшие пустые приграничные населенные пункты".



Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ