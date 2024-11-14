Мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт по ходу - надо Европу спасать, - Иван Охлобыстин

12:53 15.11.2024

В период съемок "Интернов", когда отдали долги и уже обзавелись жилплощадью, я решил, что благополучие вещь эфемерная и, пока есть возможность, нужно детям мир показать. Много где были, много чего видели, но в итоге остановились на маленьком, курортном городке Кальпе, известном своей скалой Ифач, мною покоренной в начале столетия, с ритуальным водружением черно-желто-белого имперского флага на вершине.



Люди там были прекрасные. В первый же день владелец самого крупного ресторана на побережье дон Карлос отказался брать с меня деньги, мотивируя тем, что смотрит "Интерны". Я ему не поверил, но дон Карлос не врал. Тогда "Интерны" переводили на испанский. Впрочем, как и на немецкий с французским и итальянским. Одна из стран ЕС (скорее всего Латвия), выкупила у ТНТ права на сериал и продала по всей Европе.



Ну так вот. Ураган Дона уничтожил Кальпе и еще несколько таких же городков. Люди без жилья тысячами по родственникам скитаются в центре Испании.



Хотя, конечно… Купаемся с пятилетним Саввой, а он мне куда-то рукой показывает и кричит: папа там дяди в трусах целуются!



Тут дело такое. Не поощряет Господь такие выкрутасы. У индусов это называется - кармический долг.



Но все равно жалко. Рыбаки, работяги.



И в Германии не сахар - ветряки электричества только на зарядку фаллоимитатора вырабатывают, а американский газок дорог. Большую часть индустрии Штаты к себе перевезли, мелкий производитель страдает от сумасшедших цен.



И так везде, помноженное на миллионы бездельников-мигрантов.



А мы с немцами вась-вась с пятнадцатого века. Не без поножовщины конечно, но с соседями так бывает.



Вообщем, по ходу - надо Европу спасать. Предложить добропорядочным, этническим немцам, испанцам и прочим ехать к нам на госпрограмму "Евросия". А что? Электричества завались, нужно будет - еще три АЭС забабахаем. Лития полно, а Покровск возьмем, еще больше будет.



Налоговые поблажечки сделаем этническим "евросам".



Пусть едут семьями в тот же Крым, в ту же Карелию.



Политикой у нас не мучают. Мы Империя - какая там политика!?



Гомосеки на цепи. Уголовщины знамо меньше, чем в Европе.



Короче: мы будем вам рады, ребята. И мы умеем с иностранцами сосуществовать. У нас это тысячелетняя культура. Заменим общий английский на общий русский, для удобства. И все!



Можно в общем строю с туляками и бурятами идти на встречу победе Российской Империи!



В нашем случае мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт.



PS. Заведу твиттер или как там сейчас это называется? И сообщу о своей идее миру. Переведу электронным переводчиком на все языки Европы, как она когда-то перевела "Интерны". Долг платежом красен.