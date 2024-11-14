Протесты в Грузии выдохлись за три недели, - Игорь Селезнев

12:58 15.11.2024

14.11.2024



Работу в новом парламенте лидеры оппозиции призывают расценивать как политическое самоубийство

Игорь Селезнев



Женщины Грузии, представляющие НПО и оппозиционные партии, протестуют перед ЦИК, оспаривая результаты парламентских выборов. В руках у них листы с черным кружком – символом "просвечивающей" метки на избирательных бюллетенях.

Ожидается, что на следующей неделе ЦИК Грузии объявит официальные итоги парламентских выборов. В течение 10 дней после этого члены Заксобрания должны провести первое заседание. Скорее всего президент Саломе Зурабишвили откажется участвовать в легитимации этого события, но процедура состоится и без нее, заверил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. К тому же часть избранных оппозиционных депутатов колеблется и может отказаться от обещания бойкотировать работу парламента.



За три недели после парламентских выборов грузинская оппозиция не смогла найти серьезных доказательств их фальсификации. Один из последних аргументов: накануне выборов ЦИК неожиданно заменил маркеры для голосования на избирательных участках, чтобы было проще следить за тем, кто и где поставил галочку. Такие доводы не убеждают не только суд, но и рядовых противников правящей партии, которые все реже выходят на протестные акции. Так, 11 ноября на митинге в центре Тбилиси выступали представители Евросоюза, но их аудиторией стали в лучшем случае несколько тысяч человек.



Внутри оппозиции тоже наметился раскол. К примеру, члены объединений "Коалиция за перемены" и "Единство – Национальное движение" публично отказались от работы в следующем созыве парламенте и передали в ЦИК требование не регистрировать их в качестве избранных депутатов. Таким образом они надеялись парализовать работу Заксобрания, но избирательная комиссия, как и ожидалось, сообщила, что не может не выдать им удостоверения. При этом "Гахария за Грузию" и "Сильная Грузия", которые тоже прошли в парламент, отказались присоединяться к инициативе коллег, сославшись на ненужный популизм.



Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия считает, что они надеются оставить себе "черный вход" в Заксобрание. "Каждый оппозиционер, который собирается войти в этот парламент, должен четко понимать, что это его политическое самоубийство", – пригрозила член политсовета "Единство – Национальное движение" Ана Цитлидзе.



Между тем противники "Грузинской мечты" вскоре лишатся последнего защитника во властной вертикали – Саломе Зурабишвили. Она последний глава государства, избранный прямым голосованием. В январе 300 выборщиков, сформированных из членов парламента и муниципальных органов власти, изберут президента.



Тем временем в Европарламенте прошла дискуссия, посвященная ситуации в Грузии. В конце ноября европейские парламентарии примут очередную резолюцию на эту тему. Часть депутатов продолжает требовать введения санкций против Тбилиси, включая восстановление визового режима.



"Почти три недели назад я лично видела прямые манипуляции в разных местах страны. Вбросы бюллетеней, отсутствие тайного голосования и запугивание. Это еще один пример отступления от демократии… Мы должны ввести санкции против всех, кто несет за это ответственность, и поддержать грузин в их стремлении к демократии", – заявила представительница Чехии Маркета Грегорова.



С этими оценками согласился вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, октябрьские выборы прошли на фоне серьезных нарушений, поэтому голосование не соответствовало статусу кандидата в члены ЕС. При этом Схинас подчеркнул, что "Грузинская мечта" инструментализировала страх избирателей перед войной.



В то же время крайне правые депутаты Европарламента поддержали Грузию. К примеру, француз Тьерри Мариани, состоящий в блоке "Патриоты за Европу", сформированном под влиянием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, призвал уважать выбор грузин. "С 26 октября не проходило и дня без вмешательства европейского лидера в дела Грузии. Этому необходимо положить конец, если ЕС не хочет вести себя как СССР", – заявил политик.



"Я был членом наблюдательной миссии. Я был там в день выборов. Никакого ощущения репрессий не было вообще… Миссия ОБСЕ заявила на брифинге, что при хорошо организованных выборах было несколько инцидентов, но это не повлияло на честность выборов. Грузины – гордые люди, но они не хотят подчиняться "радужной" повестке дня Брюсселя", – защитил "Грузинскую мечту" член "Альтернативы для Германии" Ганс Нойхофф.



Политолог Гия Хухашвили в беседе с "НГ" сказал, что судьба правящего в Грузии режима зависит от того, смогут ли оппозиция и ее западные партнеры совместно надавить на "Грузинскую мечту". При этом он предупредил, что этот процесс может занять много времени.



"Пока оппозиционеры заявляют, что не войдут в парламент. Но четыре года назад они говорили то же самое, а потом передумали. На самом деле многое зависит от того, насколько Запад будет готов если не признать итоги выборов, то хотя бы закрыть глаза на них. Причем это напрямую связано с уличной активностью в Грузии. Пока ее нельзя сравнивать с тем, что было весной во время протестов против закона об иноагентах, но в день первого заседания нового созыва парламента все может измениться. Сейчас люди как будто экономят силы, понимая, что им предстоит преодолеть марафонскую дистанцию. К тому же ЕС ориентируется на США, а там заняты собственными проблемами, связанными с избранием Дональда Трампа. Скорее всего республиканец еще сам не знает, что ему делать с Тбилиси", – пояснил Хухашвили.



По словам эксперта, значительное влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии может иметь отмена безвизового режима с ЕС. В этот момент в целом проевропейская бюрократия может решить, что основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили завел страну в тупик, и тогда режим начнет разваливаться на глазах. Но для этого противники правительства должны быть намного активнее, чтобы сначала спровоцировать Брюссель на такое решение, а затем реализовать появившуюся возможность для победы.