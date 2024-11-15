 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.11.2024
14:11  Заявление России о войне! Названы четыре страны, - Мухаммет Ариф Гюрели
14:08  Геополитические расклады сил в хронологических срезах (продолжение), - Максим Медоваров
14:00  Девушка из маленького поселка под Уральском завоевала второе место на международном конкурсе красоты в Индии
13:56  Я б спросил у Путина… "А почему бензин в России дороже, чем в Казахстане?"
13:53  В России разработана стратегия действий, связанных с семейной и демографической политикой, включая поддержку многодетности
13:49  Доктор Трамп и недетская болезнь западной глобалистской "левизны"
13:47  Госкомприроды Таджикистана предупреждает - к 2050 году ЦентрАзия может потерять треть своих ледников

13:45  Европа готовится к войне с Россией, - Т.Сильвергельм
13:44  Русские войска ворвались в Купянск – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
13:01  Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву, - Кирилл Стрельников
12:58  Протесты в Грузии выдохлись за три недели, - Игорь Селезнев
12:53  Мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт по ходу - надо Европу спасать, - Иван Охлобыстин
12:49  Российские войска неожиданно ворвались в Черниговскую область: впервые с 2022 года
12:08  Токаев назначил ряд послов: Примбетова - в Ватикан, Турганбекова - в Мексику, Сагинову - в Словакии и др
11:13  Игорь Шишкин: Европа под американским игом – это сказки, она всегда была враждебна России
10:53  Сообразить на двоих: Япония и Британия пытаются защититься от Трампа, - Дм.Мигунов
10:34  Как правительство Казахстана "убивает" инвесторов и что происходит в нефтянке, - Дорин Бару
09:36  Курская дуга, 14 ноября: на кладбище натовской техники добавился "Челленджер", - СП
08:56  Игорь Караулов: Какой мир хочет построить Трамп
02:46  В Иране начнут лечить от снятия хиджабов
02:32  К торгу с "Хамасом" подключился президентский тандем Байден и Трамп, - Къ
02:28  Байден посоветует Си Цзиньпину не бояться Трампа. Встреча в Лиме
01:32  Кто должен учить детей мигрантов русскому языку, - Петр Акопов
01:18  Трамп назначил Тулси Габбард директором национальной разведки
00:41  В России резко выросло число запросов на трудовые патенты для мигрантов
00:36  Китай разоблачает кибероперации США под ложным флагом, - Виктор Пироженко
00:35  В Астане начали снос самовольной постройки жилого комплекса Qurmangazy
00:28  Тайвань втихаря снабжает Киев ракетами класса "земля-воздух"
00:23  Новый Трамп желания улыбаться не вызывает вообще , - Илья Титов
00:22  Семь причин не верить Трампу: за медовым месяцем последуют жесткие будни, - МК
00:21  Хула и насилие: обстановка внутри и вокруг УПЦ, - Руслан Калинчук
00:09  Поддерживать высокие нефтяные цены становится все труднее, - Михаил Сергеев
00:01  Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось
00:00  Критиковавшего Зеленского депутата Рады Шевченко обвинили в госизмене
Четверг, 14.11.2024
14:07  Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, с целью прорыва к Днепропетровску
14:00  Украина обманула всех, - Сергей Савчук
13:53  Российско-китайское предупреждение. Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу, - Къ
13:13  В Душанбе начался закрытый судебный процесс над известными политиками - Зарифи, Комилзода, Искандаровым и др.
13:06  Россия и Индия практически полностью отказались от токсичных валют
13:04  Достижения и беда кыргызской интеллигенции, - Жылдыз Урманбетова
13:02  Где деньги, или Почему в КазНУ все ломают и ничего не строят, а в подвалах бегают крысы, - Orda.kz
12:55  Минеральные источники в ЦентрАзии: где согреться в наступившие холода?
12:22  Гривны горят. РосВВС разбомбили нацбанк Украины
12:21  Трамп собрал радикалов в стаю, - Алексей Забродин
12:19  Европа перед выбором: новая столетняя война или Антимайдан на деньги Запада, - Александр Широкорад
12:18  Прокуратура Франции требует для Марин Ле Пен 5 лет лишения свободы. По делу о хищении средств Европарламента
12:10  Узбекистан. Рождение республики (история), - Хуснут Мухсумадьен
12:08  Станет ли Эрдоган султаном Европы? - Олег Розанов
12:07  Русские войска заняли восточную часть Курахово, ВСУ готовится оставить город
12:03  Местечковый национализм в Абхазии превращен Западом в инструмент майдана, - Айнур Курманов
10:56  Неожиданным броском РосАрмия ворвалась в Купянск
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву, - Кирилл Стрельников
13:01 15.11.2024

15.11.2024

Кирилл Стрельников

Еще не успев вступить в должность президента США, Дональд Трамп практически каждый день с каждой новой номинацией в свою будущую администрацию вгоняет американский и евро-атлантический истеблишмент в жесточайшую тоску и отчаяние, а где-то в киевском бункере тихо скулит бывший комик, чей "дембельский чес" приближается к концу.

Многие западные обозреватели, не сговариваясь, уже высказались о том, что список персоналий трамповской команды будто вышел из-под пера Путина, а их заявления "на сто процентов соответствуют содержанию российской пропаганды", что является "серьезнейшей угрозой безопасности и национальным интересам США". Доходит до того, что новую администрацию избранного президента США называют "Мстителями наоборот". Другие призывают запасаться попкорном в преддверии остросюжетного сериала "Америка превыше всего, а остальные идут к черту и на съедение к Путину".

Пользуясь случаем, мы можем ознакомиться с начальными титрами будущего сериала уже сейчас.

Халк, он же Пит Хегсет. Будущий министр обороны США. Любит татуировки, плавки, гордится своей маскулинностью. Ранее - пехотный офицер, участник операций в Ираке и Афганистане, награжден двумя "Бронзовыми звездами". До последнего времени был ведущим на Fox News и писал героические книги на тему "Как вышвырнуть трансгендеров из армии США". С невероятным презрением относится к союзникам по НАТО и считает их жалкими слабаками. Энергично защищал Трампа, когда тот назвал Путина "гением". По консолидированному мнению нынешней верхушки ВС США, Халк-Хегсет "является самым неквалифицированным кандидатом на пост министра обороны в американской истории".

Грут, он же Марко Рубио. Будущий глава Госдепартамента, то есть министр иностранных дел США. Выходец из семьи эмигрантов с Кубы, ярый антикоммунист. В период президентства Байдена был одним из инициаторов немедленного прекращения помощи Украине. Характерные цитаты: "Мы не являемся мировыми полицейскими, мы не посылаем войска на Украину. […] Наш приоритет номер один - это наши национальные интересы"; "Не нужно быть поклонником Владимира Путина, чтобы хотеть, чтобы война закончилась"; "Сейчас мы финансируем патовую ситуацию".

Черная Вдова, она же Элиза Стефаник. Будущий представитель США в ООН. После начала СВО активно призывала к поддержке Киева, но с течением времени переобулась и ныне полностью поддерживает позицию Трампа, в том числе голосовала против выделения Украине пакета помощи в 60 миллиардов долларов. Цитата ее представителя: "Госпожа Стефаник полностью поддерживает политику Трампа "мир через силу" и будет следовать его руководству как Верховного главнокомандующего по окончанию войны на Украине". В общем, кандидат на титул "Мисс последовательность - 2025".

Тор, он же Майк Уолтц. Будущий советник президента по безопасности. Полковник Национальной гвардии в отставке, "зеленый берет", участник операций в Афганистане и на Ближнем Востоке, имеет награды. Испытывает острую неприязнь к европейским партнерам США по НАТО и считает их жмотами и трусами. Не испытывает иллюзий по перспективам исхода конфликта на Украине: "Зеленский понимает, что проигрывает, а администрация Байдена только помогает ему сводить к ничьей". Тоже любит писать книги.

Супервумен, она же Тулси Габбард. Будущий руководитель Национальной разведки США. Ветеран ВС США, подполковник в отставке. Неистовая пацифистка, которая неоднократно критиковала курс США на международной арене, подчеркивая важность дипломатии и осуждая вмешательства, которые, по ее мнению, не приносят пользы ни Америке, ни другим странам. Занесена в украинскую базу "Миротворец" с формулировкой: "Вероятно, является агентом российских спецслужб". Ранее многократно была гостьей на RT (да-да). Ключевая цитата: "Расширение НАТО рассматривается Россией как угроза, и игнорирование этого факта только отталкивает ее от дипломатии. Мы не можем притворяться, что это не является фактором, влияющим на их действия".

Доктор Стрэндж, он же Мэтт Гетц. Будущий генпрокурор и глава Минюста США. Состоит в числе десяти конгрессменов, подписавших при Байдене проект резолюции о немедленном прекращении любой поддержки Украины, которая позволит начать переговоры о мире. Известен заявлениями: "Крым никогда не перестанет быть частью России. Если у Украины есть цель его вернуть, то она недостижима" и "Средства, выделяемые США на поддержку Украины, уходят в мировые столицы отмывания денег". Был единственным, кто остался демонстративно сидеть во время оваций после выступления Зеленского в конгрессе США.

Человек-паук, он же Вивек Рамасвами. Будущий соруководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен, миллионер. Во время предвыборной кампании Трампа заявлял, что признает освобожденные территории российскими, заблокирует вступление Украины в НАТО, снимет все санкции с России и лично посетит Москву в 2025 году.

Железный человек, он же Илон Маск. Будущий соруководитель DOGE. Самый богатый человек в мире. "Теслы", ракеты, "Старлинки", все такое. Имеет сильнейшее влияние на Дональда Трампа и участвует в формировании его новой администрации. По всей видимости, является соавтором концепции Трампа по заморозке конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. Испытывает острую личную неприязнь к Зеленскому. Обвиняется противниками Трампа в том, что он находится в постоянном контакте с российским президентом и обсуждает с ним ключевые политические вопросы, будучи по сути посредником между Трампом и Путиным, что, конечно, является полной выдумкой и ложью империалистов.

В общем и целом набранная Трампом команда "Мстителей" вызывает в стане демократов-русофобов дикий страх. Характерная цитата из издания Vanity Fair: "От новой команды Трампа можно отложить кирпичи".

Несмотря на панику в стане наших нынешних недругов, российское руководство пока придерживается условно доброжелательной, но выжидательной позиции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом".
Если трамповские "Мстители" сделают за нас часть работы на Украине - это можно только приветствовать, и пока поступающие сигналы свидетельствуют о том, что киевскую шайку могут ждать сильные разочарования. Если же разворачивающееся шоу так и останется на голубом экране, мы скажем "спасибо за попкорн" и продолжим идти вперед, что мы сейчас и делаем.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731664860


Новости Казахстана
- Рабочий график главаы государства
- Драма Акуштап Бактыгереевой "Жубан" была представлена столичным зрителям
- Мажилис рассмотрит поправки по внедрению образовательной программы "Келешек"
- Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге
- Олжас Бектенов: Бизнес должен чувствовать себя уверенно и иметь возможность расширяться и инвестировать в будущее
- Совершенствование местного самоуправления и выборность акимов обсудили на заседании Общественной палаты
- Олжас Бектенов обсудил с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС вопросы инвестиционного сотрудничества
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией госпрограмм в Карагандинской области
- Назначен аким города Кокшетау
- Инвестиции, земельные вопросы и воздушный транспорт: на заседании Проектного офиса обсудили развитие города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  