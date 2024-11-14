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|Русские войска ворвались в Купянск – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
13:44 15.11.2024
Михаил Пшеничников
СВО
Readovka собрала самые важные события 14 ноября в разрезе СВО. Русские бронегруппы через брешь в обороне ВСУ прорвались на север Купянска, и какой информационный фон царит на Западе, пока Зеленский теряет доверие хозяев.
Смелость города берет
В ночь на 14 ноября бронегруппа из МТЛБ и БМП при поддержке танка сумела прорваться вглубь обороны ВСУ на 4 км, высадить десант и закрепиться в промышленной зоне Купянска. Спустя некоторое время на поддержку первому прорвавшемуся отряду выдвинулся второй, его точный состав неизвестен, но стоит предположить, что это были штурмовики, отправленные на помощь.
Такое решение можно считать необходимым для повышения шансов на успех нашего плацдарма внутри города. Хотя целью атаки и могла быть разведка – на деле действия русских солдат можно оценить как дерзкий и отважный прорыв. Разведка ситуации силами первой бронегруппы показала, что у ВСУ оборонительный участок севернее Купянска оказался практически голым, подразделение ВС РФ просто не могло не ухватить удачу за хвост.
Южнее Купянска наша армия медленно, но верно выбивает противника из окрестностей села Колесниковка и готовится перенести наступательные бои далее на север – в Глушковку. Это для украинского командования означает стабильно растущую угрозу в районах пгт Ковшаровка и Купянск-Узловой, а следовательно и постоянное усиление участка обороны. Но как известно, незалежная все доступные подкрепления шлет в зону прорыва в Курской области, и остальные оперативные направления вынуждены в наилучшем для них случае полагаться только на маршевое пополнения низкого качества подготовки или только на самих себя.
По свидетельству военнослужащих ВС РФ, у противника наблюдается "сборная солянка", набранная для прикрытия довольно растянутой обороны участка под Купянском. Это говорит о том, что до последнего времени в районе города действовали выдернутые из основного состава даже не батальоны, а отдельные роты из разных частей. А учитывая дефицит людей, командование ВСУ вынуждено сгребать в оборону участка южнее Ковшаровки вообще все, что только можно выделить. Таким образом, появление "дыры" в ранее спокойных оборонительных секторах весьма естественное явление.
Украинская армия надеялась на авось, вдруг ВС РФ "с потолка" уверуют в то, что Купянск хорошо прикрыт и готов к обороне. Киев знатно ошибся. Теперь закрепившиеся в промзоне русские штурмовики ожидают подкреплений для развития успеха, который ни много ни мало может означать овладение как минимум половиной Купянска по восточному берегу реки Оскол в кратчайшие сроки. С оперативной точки зрения назревающая для ВСУ угроза на самом деле куда больше, однако не стоит забегать вперед с оценками перспектив. Главная задача – удержать и расширить русский плацдарм в Купянске. Решение этой задачи и определит будущее положение дел на данном участке.
Черный пиар как главное политическое оружие
МИД Украины опроверг предположение издания The Times о том, что незалежная приступит к созданию "простейшей ядерной бомбы" в случае, если США после инаугурации Трампа свернут поддержку Киева.
"Украина придерживается ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия; ред.]. Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", – сказал спикер МИД незалежной Тихий.
Интересно рассмотреть не реакцию внешнеполитического ведомства незалежной, оно просто не могло ответить иначе, интересен мотив, по которому The Times решила сообщить о том, что Украина собирается предпринять попытки войти в ядерный клуб через форточку. Редакция Readovka уже рассматривала неочевидные мотивы Запада, например, через речь генсека НАТО Рютте. Однако мотивы и политическая конъюнктура изменились, теперь призывы поддержать Украину преследуют иную цель.
Так в чем же смысл публикации The Times, что аж украинскому МИД пришлось давать официальные разъяснения? Если заявление Рютте о желании обеспечить боеспособность незалежной на 2025 год – это решение технического вопроса укрепления позиции США в перспективных переговорах с Москвой, то публикация британской газеты служит осуществлению данной задачи.
Если главная помеха переговорам – это парадигма Зеленского "не сдавать позиций любой ценой", то тут Вашингтону надо менять самого хозяина Банковой, а не его риторику. Это очень тонкий вопрос, обеспечивающий политическую выживаемость режимов американских протеже – в сущности, работает принцип "своему этапу – своя голова". А как убрать Зеленского? Это дискуссионный вопрос, но фундамент смены первого лица в колонии надо создавать уже сейчас.
Вернейшим методом является изображение Зеленского в образе обезумевшего "ядерного террориста", который из побирушки превращается в маньяка с оружием массового уничтожения. Да не с простым, а с "первичным-простейшим", как пояснила британская газета в своем материале. Его применение характеризуется серьезнейшими экологическими последствиями.
В копилку внешних штрихов к портрету добавляется и внутренний накал по вопросу мобилизации на Украине, вышедший в публичное дискуссионное поле, что в общей картине дополняет сплошной поток конкретного черного пиара против Зеленского. Без прямых обвинений его лично, конечно. Но всем очевидно, в чей огород полетели камни.
И в чем изюминка того, что вопрос "украинской ядерной бомбы" подняла именно британская газета? В Лондоне ныне пребывает главная политическая угроза и по совместительству потенциальная замена Зеленского, а именно экс-главком ВСУ Залужный. Британия не меньше США заинтересована в смене декораций украинской власти, так как последний – фигура с богатым, а главное, невыработанным политическим ресурсом.
Не стоит думать, что Банковая состоит из круглых идиотов, которые не замечают, что к чему идет. Последовала контрмера в виде публикации The New York Times. Пока у власти еще остаются демократы, люди главы ОП Ермака еще имеют возможность заказывать нужные для текущей власти на Украине материалы в американской прессе. NYT выпустила материал со ссылкой на источник в руководстве незалежной, который гласит, что Киев уже рассматривает вариант реализации ускоренного графика переговоров с Москвой.
Это можно интерпретировать как попытку Зеленского выказать всеобъемлющее содействие новому политическому курсу Запада после победы Трампа. Однако сама личность первого не самоценность для спонсоров Украины, и на нем свет клином не сошелся в вопросе достижения текущих целей в сегодняшнем конфликте.
Вчера, 13 ноября, главным событием дня стало отступление ВСУ из восточной части Курахово.