Русские войска ворвались в Купянск – итоговая сводка Readovka за 14 ноября

13:44 15.11.2024

Михаил Пшеничников



СВО



Readovka собрала самые важные события 14 ноября в разрезе СВО. Русские бронегруппы через брешь в обороне ВСУ прорвались на север Купянска, и какой информационный фон царит на Западе, пока Зеленский теряет доверие хозяев.



Смелость города берет



