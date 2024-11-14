Европа готовится к войне с Россией, - Т.Сильвергельм

13:45 15.11.2024

Европа готовится к войне с Россией

Усилия европейских ястребов во многом обнуляются опасениями получить адекватный ответ в случае развязывания наступательной войны



14.11.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Администрация Обамы-Байдена фактически подготовила войну между Европой и Россией. Начиная с 2009 года, когда президентом США стал Барак Обама, набирала темпы постепенная милитаризация американских союзников в ЕС.



После государственного переворота на Украине и нападения Киева на Донбасс при активной поддержке НАТО военные расходы Европы под предлогом "российской агрессии" существенно возросли. Одними из первых свои траты на армию в 2014 году увеличили восточно-европейские и скандинавские страны, а также прибалтийские республики.



После начала СВО на Украине в феврале 2022 года европейцы постоянно повышали расходы на оборону. "За последние три года мы увеличили общие расходы на 30%, в этом году расходы составят примерно 2% ВВП", – заявил в июле 2024 года глава Европейского оборонного агентства (EDA) и евродипломатии Жозеп Боррель.



11 ноября этот агрессивный брюссельский ястреб прилетел в Киев и встретился с украинским диктатором Владимиром Зеленским, весьма встревоженным из-за победы Дональда Трампа на выборах в США. Боррель, как и Байден, покидает свой пост, поэтому его визит в украинскую столицу являлся прощальным.



"Идея ясна: европейцы будут продолжать поддерживать Украину. Мы поддерживали ее с самого начала, и во время моего последнего визита я передаю то же самое послание: мы будем поддерживать вас настолько долго, насколько возможно", – сказал пока еще главный евродипломат.



Боррель заявил, что до конца 2024 года Украина получит миллион европейских боеприпасов. "Мы почти сделали это и уже поставили более 980 тыс. снарядов и очень скоро завершим передачу 1 млн. Я знаю, что мы брали обязательство достичь этого уровня до весны – и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", – подчеркнул он.



Место главы евродипломатии с 1 декабря займет бывший премьер Эстонии, русофобка Кая Каллас. Она уже заявила, что продолжит линию предшественника по накачке Киева вооружениями и предложила сделать санкции против России бессрочными.



В это же время избранный президент США Дональд Трамп и его команда не без интереса следят за копошением в Европе. И следует отметить, что американцам, вне зависимости от принадлежности к лагерю республиканцев или демократов, выгодно наращивание европейских усилий по обороне.



Насколько известно, Трамп, по его собственным словам, не склонен к прямой военной конфронтации с Россией. Но это не значит, что он будет останавливать в этом стремлении Европу. Тем более если ему удастся переложить на европейцев бремя военных расходов по Украине, одновременно поставляя свою оружейную продукцию в ЕС.



Важно помнить, что американские корпорации получали большую прибыль от противостояния СССР и Германии в период Второй мировой войны.



Это позволило подсудимому Ялмару Шахту, президенту Имперского банка при Гитлере, заявить американскому адвокату во время Нюрнбергского процесса: "Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе".



В декабре 1941 года Франклин Делано Рузвельт издал специальный указ, допускающий ведение бизнеса с компаниями из вражеских стран, если это не запрещено напрямую Минфином США. Таким образом, американские корпорации со спокойной душой поставляли на нужды гитлеровской армии сталь, авиационные двигатели, топливо и каучук.



Американцы всегда думают о прибытке. Это не Советский Союз, который помогал странам Азии, Африки или Латинской Америки, исходя из своих идеологических соображений. Соединенными Штатами двигала и движет только жажда наживы. Американские элиты, которые Трамп называет "глубинным государством", были и остаются рабами своей прибыли.



Войны между Россией и Европой удастся избежать только в том случае, если Deep State посчитает, что это по какой-то причине не выгодно. Пока же нет признаков того, что европейские планы по обороне и агрессивная политика в отношении России будут пересмотрены.



Британская газета The Financial Times на днях сообщила о том, что Еврокомиссия может высвободить 392 млрд евро из бюджета ЕС на военные расходы. Эти средства были заложены на 2021–2027 годы для финансирования наиболее отсталых регионов ЕС. Однако за прошедшие годы из названной суммы было потрачено менее 5%.



Деньги будут инвестированы в военное производство, на развитие технологий двойного назначения, в том числе на многоцелевую технику, развитие беспилотных систем, модернизацию военного снаряжения и т. д.



12 ноября на встрече с Эммануэлем Макроном генсек НАТО Марк Рютте подтвердил приверженность стран-участниц альянса продолжению курса на конфронтацию с Россией и наращивание военной помощи Киеву.



"Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны и сделать больше, чем просто помочь Украине в борьбе. Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта", – сказал он.



Эти слова, безусловно, еще больше повышают градус словесной эскалации между Россией и Европой. Кроме того, некоторые политики в Германии, накрутив антироссийскую истерию в своей стране, пытаются с опорой на этот ненадежный костыль завоевать симпатии электората в предвыборной гонке.



Крайне нелепо выглядит, например, ультиматум кандидата на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, выдвинутый Президенту России Владимиру Путину.



"Я выдвину ультиматум Путину – или завершение войны за 24 часа или я поставлю Украине дальнобойные ракеты Taurus и дам разрешение бить по территории РФ", – заявил Мерц в интервью журналу Stern.



Напомним, что администрация Байдена определила европейские порты и подготовила сухопутные коридоры для своих воинских подразделений, чтобы буквально в несколько прыжков достичь российской границы.



Однако победа Трампа, вероятно, до некоторой степени отменяет прямое противостояние между США и Россией. Тем не менее это не влияет на наращивание объединенного европейского 300-тысячного воинского контингента для отражения мифической российской угрозы, договоренность о котором была достигнута в Вильнюсе в июне 2023 года, а затем подтверждена в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года.



Но все же есть существенное препятствие, мешающее началу натовской агрессии против России, о чем свидетельствует, в частности, высказывание председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. "Я абсолютно убежден, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали их оттуда", – заявил он на оборонном саммите в Чехии.



Таким образом, военные усилия Европы во многом обнуляются ее же страхом получить серьезный российский ответ в случае развязывания наступательной войны.