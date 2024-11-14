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|Госкомприроды Таджикистана предупреждает - к 2050 году ЦентрАзия может потерять треть своих ледников
13:47 15.11.2024
К 2050 году Центральная Азия может потерять треть своих ледников – Госкомприроды Таджикистана
Сайфиддин Караев, Asia-Plus
Быстрое таяние ледников несет угрозу продовольственной и энергетической безопасности всего региона.
До 2050 года Центральная Азия может лишиться до трети своих ледников. Об этом заявил председатель комитета по охране окружающей среды Таджикистана Баходур Шерализода, выступая на панельной дискуссии о климате в рамках COP29.
Таджикистан имеет более 14 тыс. ледников и обеспечивает 60% водных ресурсов региона. Быстрое таяние этих ледников несет угрозу водной, продовольственной и энергетической безопасности всего региона, отметил Шерализода. Он напомнил, что за последние 30-40 лет в республике растаяли более 1000 ледников.
Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава в свою очередь объявил о планах инвестировать в регион $3,5 млрд на протяжении семи лет в инициативы, направленные на защиту ледников и устойчивое развитие сельского хозяйства.
Эти вложения поддержат миллионы жителей Центральной Азии, зависящих от водных ресурсов ледников, что позволит укрепить их устойчивость к изменяющимся климатическим условиям.
Представители региональных партнеров, включая министра экологии Азербайджана Мухтара Бабаева, подчеркнули важность единого подхода к решению проблемы таяния ледников. Ухудшение климатической ситуации и сокращение ледников ведут к дефициту воды и негативно влияют на сельское хозяйство и экосистемы в Центральной Азии и на Кавказе.
Важные решения, принятые на форуме, подтверждают приверженность стран региона к защите ледников и устойчивому управлению водными ресурсами.