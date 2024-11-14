Доктор Трамп и недетская болезнь западной глобалистской "левизны"

13:49 15.11.2024

Проблема возврата к нормальному состоянию общества и отказу от упорно навязываемых ему социально-бытовых извращений стоит как никогда остро



14.11.2024 | Алексей БЕЛОВ



Накануне избранный президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое привело в шок и трепет всех американских (и не только) апологетов современной ультралиберальной повестки. Трамп заявил, что намерен проводить политику прекращения нанесения химического, физического и психологического увечья американской молодежи путем поощрения смены пола.



В своем обращении он пообещал в первый же день своего президентства уничтожить "Байденовскую модель гормонального вмешательства в детей" путем прекращения федерального финансирования операций по смене пола.



Проще говоря, новый лидер США продемонстрировал свою готовность начать поистине крестовый поход против извращенного понимания свободы и разнообразия, разрушающего не только западный, но и весь остальной мир.



Как отмечают многие эксперты, именно в этом, а вовсе не в урегулировании кризиса на Украине или налаживании отношений с Россией состоит главная задача возвращения консервативного республиканца в Белый дом.



"Вообще, я скажу, чего жду от прихода Дональда Фредовича. Нет, не геополитики всякой. Я жду, что женщинам опять разрешат быть красивыми, а мужчинам, соответственно, всячески их объективировать (мы-то, впрочем, всю дорогу так и делали, ибо Суверенная Цывилизацыя). Что как-то прижухнут бодипозитивщицы, феминистки и прочий либеральный халифат. Но это дело непростое, куда более трудное, чем укров упромыслить", – написал в своем телеграм-канале известный российский политолог и, как он себя сам называет, военный философ Алексей Чадаев.



С этой точкой зрения сложно не согласиться. Проблема возврата к нормальному состоянию общества и отказу от навязанных ему в последние годы ужасающих девиаций стоит как никогда остро. Для понимания, куда катится этот мир и до чего он уже докатился, приведу всего лишь несколько примеров, тезисно:



К примеру, согласно изданию Rheinische Post, депутат Бундестага от парии "Зеленых" Майк Аусендорф потребовал убрать изображение распятия из внутренних помещений, принадлежащих фракции христианских демократов ХДС/ХСС, на том основании, что "Бундестаг обязан отражать разнообразие общества, в котором все люди, независимо от их религиозных убеждений или мировоззрения, имеют равные права". Странное равноправие, когда одни требуют запретить других.



Богоборческие замашки глобалистов хорошо известны. Кстати, в той же Германии с этого года большинство традиционных "Рождественских рынков" были переименованы в "Зимние" – это еще одна уступка борцам с христианскими ценностями.



Далее, по сообщениям британской прессы, накануне Дня памяти павших (день, когда отдают дать памяти британских солдат, погибших на полях Первой и Второй мировой) Королевский британский легион (ветеранская благотворительная организация) выпустил брошь с изображением "радужного" флага одного известного движения, запрещенного в России, назвав эту акцию "Прогрессивная гордость" (Progress Pride). Такое самоуправство руководства Легиона вызвало протесты ветеранов, которые не понимают, какое отношение к памяти павших имеет современная прогрессивная повестка.



Кроме того, с 1 ноября в Германии вступил в силу "Закон о самоопределении", согласно которому любой гражданин ФРГ в возрасте старше 14 лет имеет право всего за 25 евро официально сменить свой пол (гендер) в документах, удостоверяющих его личность. Те же, кто еще не достиг этого возраста, также не лишены возможности следовать новомодным тенденциям, но лишь с согласия одного из родителей. Как пишут местные СМИ, только за первые несколько дней ноября в одном Берлине набралось 1300 желающих стать не мужчиной или женщиной, а кем-то еще.



Ну, и наконец, психиатр из Йельского университета Аманда Кэлхун выступила с обращением к тем гражданам США, чьи родственники проголосовали на минувших выборах за Трампа, призвав их отказаться от них и прекратить с ними всяческое общение. Мол, если вы разделяете ценности современной повестки, а ваши родные голосуют против нее, то есть против вас, то, значит, не нужны вам такие близкие, которые "вас предали".



И это я еще молчу про совершено вопиющие случаи, когда отдельные американские прогрессивные блогеры и самопровозглашенные лидеры мнений призывают буквально травить ядом тех, кто не разделят их убеждений.



"Тренд назвали по аналогии с республиканским MAGA – MATGA. Переводится так: "Сделаем акву Тофаны снова великой". В честь итальянки Теофании ди Адамо, которая прославилась убийством примерно 800 мужчин в XVI веке. Дамочки уверяют, что из-за мужчин все беды", – сообщает тг-канал Mash.



Истерика либералов-глобалистов связана отнюдь не только с планами Трампа бороться с новой идеологией, ставшей по сути квазирелигией, догмы которой оспаривать нынче запрещено. Да и не истерика это вовсе, как могло бы показаться, если обращать внимание на импульсивные поступки представителей местного бомонда, враз засобиравшегося на выход из США – Том Хэнкс, Ричард Гир, Тейлор Свифт, Мадонна и прочие.



Тут дело обстоит куда серьезнее и речь идет фактически об огромных деньгах, источника которых в виде выпуска фармацевтических препаратов для блокады полового созревания или проведения соответствующих хирургических операций по смене пола команда Трампа намерена лишить американских демократов и их коллег по всему миру.



Именно по этой причине губернаторы от Демпартии США сразу в нескользких штатах заявили о создании эдакого "фронта сопротивления Трампу".



О "готовности к борьбе" уже рассказал калифорнийский губернатор-демократ Гэвин Ньюсом, явно претендующий на место будущего кандидата в хозяина Белого дома, а также его коллеги от штата Нью-Йорк Кэти Хокул, Массачусетса – Маура Хили, Нью-Джерси – Фил Мерфи и Иллинойса – Джей Би Притцкер. Для них Трамп – это прямая и явная угроза.



А тут еще и подоспели новые данные о планах будущей администрации, намеренной внести радикальные изменения в экологическую политику Штатов. Как пишет The New York Times, речь может идти, ни много ни мало, о выходе из Парижского соглашения по климату, перенос штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды (EPA) из Вашингтона в "патриотически настроенные регионы" и сокращение размеров природоохранных территорий, которые нужны для добычи нефти и угля.



"Трамп рассчитывает на поддержку экс-главы EPA Эндрю Уиллера и бывшего министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта, которые известны как сторонники сокращения экологических ограничений", – говорится в публикации.



Все это, разумеется, больно бьет по священной корове западного глобализма – "зеленой повестке", за которой также стоят деньги транснациональных корпораций, предпочитающих зарабатывать на нетрадиционных источниках энергии или разведении сверчков для употребления их в пищу. Думаю, имя Билла Гейтса читателям о чем-нибудь да говорит.



Но проблема левых либералов на Западе – не только в возможных действиях самого Трампа, или в его намерениях, но и в "бездействии" нового президента. Например, в отказе от государственного финансирования всех этих отвратительных программ по смене пола у подростков, с которого мы начали сегодняшний разговор.



Дело в том, что "прогрессивный глобализм" с последнее время превратился в чудовище, пожирающее самое себя, и без государственной поддержки, на одних лишь воплях и криках активистов далеко продвинуться просто не в состоянии.



Так, в огромных американских компаниях, флагманах своих отраслей, как-то незаметно, явочным порядком начали массово сокращать отделы "по многообразию, равноправию и инклюзивности". Последний такой пример – концерн Boeing, руководство которого убедилось, наконец, в том, что ориентация не на профессиональные качества сотрудников, а на их принадлежность к тем или иным меньшинствам, до добра точно не доведет.



Как прокомментировали эту новость американские пользователи всемирной сети, "потребовалось, чтобы астронавты застряли в космосе, несколько самолетов едва не разбились, а акции упали в цене, прежде чем они поняли, в чем дело… Теперь, возможно, двери и колеса больше не будут отваливаться… И быть может Америка сможет вернуться к упорному труду, преданности делу, самопожертвованию и личной ответственности. Это было бы круто".



Что ж, не знаю как там насчет будущих перспектив Америки, но одно можно сказать со всей определенностью – сегодня она серьезно больна. Этой стране, да и всему "прогрессивному" Западу нужен доктор, разбирающийся в болезнях чрезмерной "левизны" в негативном понимании этого слова и готовый лечить их всеми доступными ему методами.



Станет ли таким доктором Дональд Трамп – скоро увидим. Но от успеха этого лечения, безусловно, будет зависеть и достижение не раз провозглашенной им цели – сделать Америку снова великой.