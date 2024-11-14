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В России разработана стратегия действий, связанных с семейной и демографической политикой, включая поддержку многодетности
13:53 15.11.2024

"Друзья, шутки в сторону": Русских пора спасать уже сегодня. Эксперты призвали к решительным действиям

В России разработана стратегия действий, связанных с семейной и демографической политикой, включая поддержку многодетности. Русских пора спасать уже сегодня. Но действовать нужно решительно, убеждены эксперты. "Друзья, шутки в сторону", - призвал один из них.

Стратегия поддержки многодетных семей подготовлена по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана на 11 лет. Предусмотрено два этапа, пишет Ura.ru.

Что планируется сделать?

Первый этап начнется в 2025 году и завершится в 2030-м. В это время будет совершенствоваться законодательство (как федеральное, так и региональное), которое касается семейной и демографической политики. Другое направление - реализация нового национального проекта "Семья". Кроме того, предусмотрена корректировка государственных программ.

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Второй этап рассчитан на 2031-2036 годы. Он еще недостаточно детально проработан, но уже известно, что главная его задача - повышение уровня рождаемости, поддержка и защита семьи. В частности, власти хотят усовершенствовать правила выдачи материнского капитала и прописать меры профилактики бедности семей, где есть дети.

К 2030 году бедных многодетных семей должно стать вдвое меньше, а к 2036 году этот показатель должен снизиться до 8%. Авторы стратегии хотят выработать алгоритм, который повысит эффективность выплаты алиментов.

Еще одно направление работы - решение жилищных проблем. В России появится значительно больше социального жилья для семей с детьми, а также жилья, которое можно снять в аренду. Запланирована поддержка возведения доступного жилья, а также совершенствование принципов оформления льгот на оплату ЖКХ в регионах и еще ряд мер.

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Власти продумывают варианты, как устранить конфликт между семьей и работой. Например, для студентов с детьми появятся особые условия. Будет распространяться гибкий график, дистанционная работа. Назрела необходимость привести в соответствие режим работы детсадов с графиками работы родителей.

"Все должно работать в совокупности"

Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о социальных гарантиях, которые уже действуют в России. Большая их часть как раз направлена на улучшение демографической ситуации через поддержку семей с детьми.

Все должно работать в совокупности: и материнский семейный капитал, и единое пособие для семей с детьми (его получают почти 11 миллионов детей в стране), и все виды выплат на ребенка, пособия по беременности и родам и так далее,
- перечислила в разговоре с Царьградом депутат.

Матерям разрешено до достижения ребенком полутора лет и получать пособие, и работать. Многодетные мамы имеют право досрочно уйти на пенсию. Существуют нестраховые периоды по уходу за ребенком, которые засчитываются в страховой стаж при начислении пенсии.

Мы не нацеливаемся на то, что дополнительная социальная гарантия предоставлена и люди ради этой гарантии начнут рожать. Нет! Мы даем возможность людям, которые решились на деторождение, быть уверенными в завтрашнем дне.

Это работает от обратного: когда семья хочет ребенка, нужно, чтобы она не опасалась, что не сможет приобрести жилье или потеряет слишком много доходов при деторождении,
- объяснила Бессараб.

"Шутки в сторону"

Президент аналитического центра "Семейная политика.РФ" Алексей Комов рассказал Царьграду, что ознакомился со стратегией и нашел в ней весьма правильные идеи. Особенно понравилась идея работы с медиапространством: телевидением, Интернетом… В фильмах, сериалах и даже коммерческой рекламе должна присутствовать позитивная идея многодетности.

Я это первый раз увидел в таком четко сформулированном виде. Здесь, на Царьграде, и на других площадках мы многократно подобное озвучивали. Хорошо, что это дошло.

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По мнению эксперта, идею нужно прописать еще подробнее. Кроме того, она требует масштабирования.

Мне кажется, ничто не мешает президенту просто собрать всех лидеров медиагрупп и сказать им: "Друзья, вот у нас такая ситуация. Шутки в сторону, давайте по-серьезному: талантливо, привлекательно показывать многодетную семью во всем медиапространстве",
- предложил вариант Комов.

Хорошо, но мало

Но есть в стратегии и огромный недостаток - она будет реализовываться слишком медленно. Русских пора спасать уже сегодня. Светлана Бессараб считает, что семьи, например, уже сейчас должны иметь возможность получить не 450 тысяч рублей по возмещению ипотечного кредитования, а до 1 миллиона рублей. Требуются и другие меры. Особенно для тех регионов, где средний показатель коэффициента рождаемости даже ниже среднего.

О том, что нужны сильные и конкретные решения, говорит и Алексей Комов.

Длинный текст за все хорошее против всего плохого. Конечно, необходимы все эти KPI так называемые. Нужны и для губернаторов, и для министерств. Механизм государственной власти, конечно, становится более эффективным, но все-таки он имеет инерцию формальности, и все это (реализация стратегии - ред.) может выразиться просто в отписке,
- допустил собеседник "Первого русского".

Он убежден: действия государства должны стать более понятными. Важна многодетность? Нужно строить дома для многодетных на своей земле. Пускай они принадлежат государству, но многодетная семья там живет, пока не разводится и у нее рождаются дети. В России много земли, нужно сделать так, чтобы жить в частных домах и иметь многодетную семью было удобно, выгодно, приятно.

Вот такие кардинальные меры могут помочь. А в условиях высокой процентной ставки, даже если дать супругам квартиру в 30-этажке и надеяться на то, что они родят 5-6 детей, это нереально.

Нужно решать вопрос жилья, медиапространства, изменения общего культурного настроя в обществе. Вот тогда что-то начнет меняться, Россия возродится с Божьей помощью, нас станет много и мы станем сильны,
- заключил Алексей Комов.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731667980


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