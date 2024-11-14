Я б спросил у Путина… "А почему бензин в России дороже, чем в Казахстане?"

13:56 15.11.2024

Я б спросил у Путина… "А почему бензин в Казахстане дешевле, чем в России?"

Прямая линия президента намечена на декабрь, но чем бы поинтересовались у него россияне прямо сейчас?



Андрей Захарченко

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Буев Владимир

Сергей Марков

Сергей Обухов



В декабре должна пройти большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Такое заявление сделал 13 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во второй половине декабря", - уточнил он, добавив, что конкретная дата будет объявлена позднее.



Накануне мероприятия администрация президента, как водится, соберет обращения от граждан. Понятно, что прозвучат далеко не все из них. Тем не менее несколько острых тем из внутренней повестки президент наверняка затронет.



До второй половины декабря еще почти месяц. Многое может произойти. А какие вопросы вы бы задали Владимиру Путину прямо сейчас, в середине ноября? Этим мы поинтересовались у самых разных людей - как далеких от политики, так и близких к ней.



О чем спросили бы эксперты



Секретарь ЦК КПРФ, доктор экономических наук Сергей Обухов:



- Наш президент ранее произносил замечательные слова. Он, в частности, заявлял, что современный капитализм себя исчерпал, а также говорил, что не хотел бы возврата России на путь, которым она шла до 2022 года.



В этом свете мой вопрос к Владимиру Владимировичу прозвучал бы так: а что дальше? Каким путем должна идти наша страна? Какую политико-экономическую систему мы собираемся в ней выстраивать? Какой-то новый "корпоративизм" или что? Какой конкретно образ будущего России наш президент видит в обозримой перспективе?



Гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев:



- Если не брать во внимание олигархов, которые имеют возможность задать нужный вопрос президенту в нужном месте и в нужное время, а отталкиваться от проблем малого и среднего бизнеса, то вопросы мелкие, вроде поиска рынков сбыта или получения кредитования на развитие производства, по-хорошему должны решаться бизнесом самостоятельно.



А вот чем действительно стоит поинтересоваться у президента, так это, на мой взгляд, вопросами крайне больших масштабов и объемов обязательных тарифов и социальных платежей для предпринимателей. Например, чтобы выплатить работнику зарплату, предприниматель сейчас обязан 30% от фонда оплаты труда отчислить в Фонд социального страхования, а еще 13% отдать государству в виде НДФЛ. Помимо этого есть НДС и различные другие меры регуляторного воздействия. Если бы они стали меньше, то зарплаты людей были бы гораздо выше.



Кроме того, бизнес мог бы поднять, пользуясь случаем, перед президентом вопросы проверки своей деятельности. Несмотря на то, что сейчас действует определенный мораторий на проверку, по бизнесу все равно "ходят" все, кому не лень. Естественно, с возникновением разного рода коррупционных схем. Об этом почему-то сейчас не принято говорить, но если это имеет место, почему бы не воспользоваться случаем и не обговорить с президентом эти факты?



Политолог Сергей Марков:



- Меня лично, как и практически все наше сознательное гражданское общество, очень интересует вопрос - а почему, при всей необходимости и оправданности начала СВО, у нас получился такой откровенный решенческий провал в первые месяцы ее начала?



Почему система принятия решений по ней в 2022 году дала такой сбой, что вместо красивой и быстрой операции мы имеем сейчас затянувшийся конфликт? Были ли сделаны какие-то выводы?



Как же так получилось, что в ходе СВО мы защищаем самое существование Русского мира, русского языка и традиционные ценности, а символом ее продолжает оставаться буква латинского алфавита Z? Да, так сложилось с самого начала спецоперации, но кто-то же осваивал немаленькие бюджеты под это дело.



Как так вышло, что главный на сегодня певец православной России и Русского мира использует сценический псевдоним SHAMAN? И опять латиница. А у него такое прекрасное исконно русское имя - Ярослав. Такая говорящая фамилия - Дронов. Так почему бы ему не выступать под настоящим именем?



Это все ошибки с точки зрения пропаганды, но почему-то они упорно не исправляются. Как мы можем быть уверены, что наши дальнейшие шаги по мирным инициативам будут лишены подобных ошибок и действительно поставят окончательную точку в конфликте?



И еще я бы еще донес до президента информацию, что многие наши политические институты, призванные повысить эффективность власти в стране, не работают от слова "совсем". Например, "Единая Россия" способна выиграть любые выборы сейчас не сама по себе, а только лишь потому, что народ в тяжелую годину консолидировался вокруг власти. Если "ЕР" не говорила все это время, что, скажем, некоторые чиновники Минобороны - ужасные коррупционеры, значит, она не выполняет тех задач, ради которых создавалась изначально.



Общественная палата тоже превратилась в пункт сбора гуманитарной помощи. Это дело, безусловно, хорошее и нужное, но ведь главная задача ОП - внутренний контроль над госинститутами, чтобы они не были настолько коррумпированы и не допускали грубых ошибок в своей работе.



Чем поинтересовались бы граждане?



Ирина Сорокина, работающий пенсионер, Московская область:



- Если бы мне представилась такая возможность, я в первую очередь поинтересовалась бы у нашего президента - отчего наши политики на местах, от условного руководителя городского отдела ЖКХ вплоть до областного правительства прямо-таки панически боятся брать на себя какую бы то ни было ответственность?



Почему практически по каждому обращению граждан отделываются ничего не значащими отписками и отфутболивают к вышестоящим инстанциям? Мне очень импонирует Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров тоже все правильно и веско говорит, но когда спускаешься с федерального на областной уровень, то в сразу замечаешь эту безответственность. И чем ниже спускаешься по вертикали, тем беспомощней становится система.



Иным словами, я бы поинтересовалась у президента - когда, наконец, власть прекратит свое существование в режиме ручного управления и начнет нормально и эффективно саморегулироваться на местах, а чиновники станут шевелиться и что-то реально решать не только после "живительных пинков" сверху, а по собственной инициативе?



И еще я задала бы президенту еще один вопрос, в котором, я уверена, меня поддержат многие пенсионеры. Почему после многократных нововведений и реформ наша пенсионная система по-прежнему не учитывает индивидуальный трудовой стаж каждого человека при выходе на покой, предпочитая использовать вместо этого какие-то непонятные усредненные баллы?



Многим из нас обидно, что, трудясь с 16-летнего возраста по сей день, мы получаем точно такую же пенсию, что и какой-нибудь алкоголик, поработавший в своей жизни от силы хорошо если 5−6 лет, а все остальное время посвятивший тунеядству и праздному образу жизни.



Роман Оздоев, капитан ВС РФ в отставке:



- Меня лично, как и многих моих еще действующих и вышедших на пенсию товарищей по оружию, в первую очередь интересует вопрос - почему мы до сих пор не уничтожили логистические маршруты, которые используют западные страны для поставок военной техники киевскому режиму?



Помнится, в интервью Такеру Карлсону Владимр Владимирович говорил, что конфликт на Украине закончится через считанные недели после того, как западная военная помощь перестанет поступать ВСУ.



Кроме того, нам то и дело показывают по ТВ наших бабушек, на все свои скудные доходы плетущих маскировочные сети и вяжущих носки для наших бойцов на передовой. Но вместе с тем львиную долю эфира отнимают всевозможные шоу, в которых участвуют селебрити с сомнительной гражданской позицией и подозрительной личной репутацией. Каково это видеть людям, потерявшим в СВО многих своих близких? Получается, ребята "за ленточкой" свои жизни кладут, а вся страна массово кайфует в это время?



Почему до сих пор из Болгарии не выведены наши нефтеперерабатывающие мощности? А ведь именно из Болгарии оказывается значительная помощь ВСУ, и прежде всего горюче-смазочными материалами.



Я вообще о многом бы еще спросил нашего президента, будь у меня такая возможность. Например, почему наш бензин в Казахстане стоит в разы дешевле, чем внутри страны? Почему российские автомашины в Белоруссии стоят дешевле, чем в России? Почему мы нарастили продажи металлов в недружественные страны? Только вот тех, кто ставил пред властью острые актуальные вопросы, преследуют одни неприятности. Где сейчас, например, начинавший "Русскую весну" на Донбассе Игорь Стрелков?



- Но какой смысл вообще задавать какие-то действительно животрепещущие вопросы президенту в ходе прямо линии? - резюмировала Надежда Мишечкина, домохозяйка из Кубанского края. - Все действительно важное для власти решается в ходе кулуарных бесед и приватных разговоров в башнях Кремля, и уж мнение простых людей при этом, я уверена, меньше всего имеет значение для власть предержащих.