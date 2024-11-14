|Заявление России о войне! Названы четыре страны, - Мухаммет Ариф Гюрели
14:11 15.11.2024
Haber7
Турция
Заявление России о войне! Названы четыре страны: наш ответ будет разрушительным!
Мария Захарова заявила, что если Украине разрешат наносить удары по российской территории, то США, Великобритания, Франция и Бельгия получат разрушительный ответ, пишет Haber7. Читатели портала убеждены: Запад на такое не решится, потому что Путин держит обещания.
Мухаммет Ариф Гюрели (Muhammet Arif Güreli)
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если Украине разрешат наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами, то ответ будет разрушительным для США, Великобритании, Франции и Бельгии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве прокомментировала темы повестки дня, выступив с важнейшим предупреждением в адрес США, Франции, Великобритании и Бельгии.
"Наш ответ будет разрушительным для США, Великобритании, Франции и Бельгии"
Оценивая вероятность того, что Запад позволит Украине атаковать российскую территорию с применением дальнобойного оружия, Захарова заметила, что Вашингтон, Лондон, Париж и Брюссель "играют с огнем".
"В случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них [западных стран]", - предупредила Захарова.
"Запад намерен продолжать гибридную войну против нашей страны руками Украины"
Комментируя также призыв генсека НАТО Марка Рютте к странам альянса об "увеличении военной помощи Украине", Захарова подчеркнула, что это призыв вовсе не к деэскалации ситуации, не к мирным переговорам или политико-дипломатическому способу урегулирования ситуации.
По словам Захаровой, достижение мира на Украине не входит в планы Запада. "Запад намерен продолжать гибридную войну против нашей страны руками Украины", - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ коснулась также ситуации в Балтийском море, заявив: "Балтийское море никогда не превратится во внутренний водоем НАТО".
Захарова назвала "необоснованными" обвинения Молдовы о том, что беспилотные летательные аппараты, упавшие на ее территории на прошлой неделе, принадлежат России.
Комментарии читателей
Исмаил
Германию забыли.
хасан
Бейте, и будь что будет. Страхом битву не выиграешь. Это даже уже запоздалые решения. Нужно как можно скорее сделать все необходимое.
Али
Россия и Америка никогда не ударят друг по другу.
Гость
Али, а зачем Америке бить? У нее есть пешки в Европе, например, Украина. США выдвинут их на поле - и дело с концом.
Султан Селим Грозный
Если вы сокрушите США и Великобританию - англосаксонских убийц и маньяков геноцида, причинивших всему человечеству столько боли, это будет выдающимся достижением для целого мира!..
Game Over
Вот бы запустили в Великобританию самое мощное атомное оружие, и вся Европа в штаны наделает. Потому что в ядерной войне нет победителя. Сотни миллионов европейцев исчезнут за несколько минут. Ни одна страна не осмелится ответить на это. А если осмелится, то в ответ будут выпущены сотни атомных бомб, в результате чего погибнут миллиарды людей и Европа, совершившая самоубийство, превратится в радиоактивную пустыню.
ПРАВДА
Украинский конфликт будет и дальше обостряться. США не зря сосредотачивали силы в Греции. Боевые действия будут распространяться, и разразится третья мировая война. Балканы вновь превратятся в кровавое месиво.
Ярен
Давайте, ну же, я расцелую руки тому, кто по ним ударит.
Аликамиль.
Не забывайте, что для создания нынешнего глобального порядка англосаксонско-еврейская империя развязала две мировые войны. И не откажется от третьей - чтобы его сохранить. В противном случае без войны этот порядок разрушится. Европа падет лет через 50. А с США ничего не случится, у них есть своя нефтяная и сельскохозяйственная промышленность. У ЕС есть только промышленность, но нет нефти и энергетики.
Мехмет Эмин
Запад не решится на это. А Путину ничего не останется, как сдержать свое обещание, поскольку, если он этого не сделает - Россия исчезнет.
мухиттин
Этот украинский лидер настолько наивен, или же он "чей-то" человек? Неужели непонятно, что Запад открыто используют его для изматывания России? Они ведь один народ, даже ближе, чем мы с нашим братом Азербайджаном.