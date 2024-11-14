Заявление России о войне! Названы четыре страны, - Мухаммет Ариф Гюрели

14:11 15.11.2024

Haber7

Турция



Заявление России о войне! Названы четыре страны: наш ответ будет разрушительным!



Мария Захарова заявила, что если Украине разрешат наносить удары по российской территории, то США, Великобритания, Франция и Бельгия получат разрушительный ответ, пишет Haber7. Читатели портала убеждены: Запад на такое не решится, потому что Путин держит обещания.



Мухаммет Ариф Гюрели (Muhammet Arif Güreli)



Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если Украине разрешат наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами, то ответ будет разрушительным для США, Великобритании, Франции и Бельгии.



