В Бишкеке за массовый подкуп избирателей задержана экс-депутат Парламента Карамушкина

15:06 15.11.2024

Задержана экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина



14 ноября 2024



В Бишкеке задержаны экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина и представительница партии "Социал-Демократы", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.



"13 ноября 2024 года в социальных сетях Кыргызского сегмента, появилось аудиозапись разговора, предположительно начальника штаба партии Социал-демократов И.К., с лицом по имени Д.Ч., где они обсуждали вопросы подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, который пройдет 17 ноября текущего года.



По данному факту, Следственной службой ГУВД города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.



В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что гр-ка Т.Р., являясь официальным представителем – доверенным лицом политической партии "Социал-Демократы", зарегистрированным в соответствии с законодательством о выборах, в сговоре с координатором предвыборного штаба К.И. осуществляла подкуп голосов избирателей путем передачи наличных денежных, с условием передачи за каждый голос по 1 000 сомов.



