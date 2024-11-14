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|В Бишкеке за массовый подкуп избирателей задержана экс-депутат Парламента Карамушкина
15:06 15.11.2024
Задержана экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина
14 ноября 2024
В Бишкеке задержаны экс-депутат ЖК КР Ирина Карамушкина и представительница партии "Социал-Демократы", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
"13 ноября 2024 года в социальных сетях Кыргызского сегмента, появилось аудиозапись разговора, предположительно начальника штаба партии Социал-демократов И.К., с лицом по имени Д.Ч., где они обсуждали вопросы подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, который пройдет 17 ноября текущего года.
По данному факту, Следственной службой ГУВД города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.
В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено, что гр-ка Т.Р., являясь официальным представителем – доверенным лицом политической партии "Социал-Демократы", зарегистрированным в соответствии с законодательством о выборах, в сговоре с координатором предвыборного штаба К.И. осуществляла подкуп голосов избирателей путем передачи наличных денежных, с условием передачи за каждый голос по 1 000 сомов.
Указанные обстоятельства подтвердились изъятыми в результате обыска предвыборного штаба политической партии "Социал-Демократы", в ходе которого гр-ка Т.Р. попыталась уничтожить ведомости о раздаче денежных средств от 15 000 до 30 000 сомов более 40 лицам, для подкупа голосов избирателей и денежные средства в сумме 28 300 сомов, которые были изъяты в процессуальном порядке.
В рамках указанного уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны и водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек Т.Р. и К.И.
Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
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КАРАМУШКИНА Ирина Юрьевна
/ /
[07.04.1964 - ..]
Род. в с. Новопавловка Сокулукского района Чуйской области. Русская.
В 1989 г. окончила Кыгрызский Государственный Университет им.50-летия Кыргызской ССР, исторический факультет.
Трудовую деятельность начала в 1981 г. в средней школе №26 г.Бишкек старшей пионерской вожатой. Педагогическим коллективом школы была избрана секретарем учительской комсомольской организации. С 1991 г. работала преподавателем истории в средней школе №1 г.Бишкек. С 1992 г. в той же школе назначена заместителем директора по воспитательной работе. В 1995 г. вступила в ряды Социал-демократической партии Кыргызстана. В 2000 г. приняла активное участие в предвыборной кампании кандидата в президенты Кыргызской Республики А.Атамбаева, в день выборов руководила мобильной группой по выявлениям нарушений прав избирателей и членов участковых комиссий. С 2002 г. переведена в Управление образования мэрии г.Бишкек ведущим специалистом воспитательного сектора. С 2003 г. по 2007 г. возглавляла сектор воспитательной работы Управления образования мэрии г.Бишкек. За время работы в Управлении образования мэрии г.Бишкек создала городскую детско-юношескую организацию "Шыктануу", сплотившую в своих рядах детей из разных социальных слоев нашего города. Награждена грамотами Министерства Образования, науки и культуры, мэрии г.Бишкек, Управления образования мэрии г.Бишкек. По результатам аттестации муниципальных служащих 2007 г. присвоен чин – советник муниципальной службы третьего класса. Непрерывный педагогический стаж составляет 27 лет. В 2004 г. по представительству партии СДПК балатировалась в Городской Кенеш депутатов.
В 1995г. вступила в ряды Социал-демократической партии Кыргызстана.
В 2004г. по представительству партии СДПК балатировалась в Городской Кенеш депутатов.
За время работы в Управлении образования мэрии г. Бишкек создала городскую детско-юношескую организацию "Шыктануу", сплотившую в своих рядах детей из разных социальных слоев нашего города.
С 12.2007 - депутат Жогорку Кенеша КР IV созыва от Социал-демократической партии Кыргызстана.
С апр. 2010 - исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Временного народного правительства КР.
В 10 ноября 2010 - 2015 - Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва. Член Комитета по обороне и безопасности ЖК КР.
С окт. 2016 - 12.2021 - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от фракции СДПК /вместо выбывшего/. Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК
+ координатор (руководитель) Бишкекской ячейки СДПК (правящей Соц.-дем. партии Кыргызстана) с 17 октября 2018.
26.05.2020 заявила о своем выходе из СДПК.
27.02.2022 баллотировалась в Жогорку Кенеш 7 созыва на добвыборах по Свердловскому округу г. Бишкек, набрала 10,2% голосов - 4 место из 25 кандидатов.
нач-к штаба партии Социал-демократов КР на парламентских выборах 2024 года
13.11.2024 задержана МВД КР - возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики. Водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек
советник муниципальной службы третьего класса (2007)
гос. советник гос. службы 3 класса (2013)
Награждена грамотами Министерства образования, науки и культуры, мэрии г. Бишкек, Управления образования мэрии г. Бишкек.
Указом Президента Кыргызской Республики "О награждении государственными наградами женщин различных отраслей республики" от 28 февраля 2011 года УП №54 за добросовестный труд, активное и плодотворное участие в женском движении и других сферах общественной жизни страны, награждена медалью "Данк".
Указом Президента Кыргызской Республики от 4 апреля 2011 года УП №73 награждена специальным нагрудным знаком "Апрель элдик революциясынын баатыры" ("Герой апрельской народной революции").
Дважды разведена. Две дочери, обе закончили Кыргызский Рос.-Слав. университет. Три внука.