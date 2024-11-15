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Битва за Дзержинск: Психическая контратака ВСУ приблизила бандеровский гарнизон к катастрофе, - Р.Маркуш
15:08 15.11.2024

15 ноября 24
Сырский заваливает улицы "мясом", но уже потерял две трети города
Радомир Маркуш

В ходе продолжающихся наступательных операций российские войска продвинулись вглубь центра Торецка/Дзержинска. Это признают даже западные обзорщики-русофобы.

У нас как-то выпали из информационной повестки сведения о попытке мощного контрнаступления ВСУ с целью "срезания" двух клинов - в центре города и вдоль ж/д полотна в направлении Щербиновки.

Враг создал многократное преимущество в живой силе и дроноводах и попытался отыграться за Селидово. Накаты шли несколько дней силами 33-й, 109-й ОМБр, 95-й ОДШБр, 5-й ОГШБр и 101-й ОБрТро ВСУ. Но, как сообщил гитлеровский последыш Юлиан Репке из берлинской газеты "Бильд" (Bild)*, захисники не смогли выбить наших бойцов из центра города - района многоэтажек.

Он, в частности, пишет: "Уже несколько недель ВСУ пытаются срезать выступ российского наступления фланговыми ударами с севера и юга. Идут жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом". По данным обзорщика из "Бильда", группировка "Центр" в городской застройке продвинулась на 2,5 км. "Под контролем ВС РФ сейчас уже около 70% территории Торецка, в том числе улица Центральная", - подытоживает Репке.

На карте паблика Liveuamap (по слухам, аффилированного с Пентагоном) ЛБС проходит по улицам Дружбы, Светлая и Украинская, фактически по окраине, за которой начинается поселок Крымское. Передовые позиции армии России достигли шахты "Торецкая" (не путать с "Центральной").

В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видны позиционные бои около стадиона "Авангард". Таким образом, продвижение российских войск в жилой застройке к микрорайону "Фомиха" составило 400 метров. Подчеркнем: в последнее время публикуются лишь "консервы" - не совсем свежие записи, причем только после потери актуальности. Можно осторожно предположить, что наши продвинулись еще дальше к северной окраине города.

Что касается самого большого микрорайона - "Забалки", то он находится фактически в серой зоне с доминированием бандеровских ДРГ, но ВСУ в него так и не зашли, опасаясь оказаться в "котле", если русские возьмут терриконы шахты "Центральная". С военной точки зрения, если будет приказ, наши без проблем опять захватят весь юго-запад города. Поэтому утверждение Репки, что Дзержинск на 70% под контролем ВС РФ, в целом соответствует действительности.

По данным наших военкоров, "российские подразделения расширяют зону контроля в центре города, закрепившись в районе школы № 6 и в здании ДК „Украина". Идут атаки в направлении стадиона „Авангард", а передовые отряды вышли за ул. Грушевского и закрепляются в застройке западнее нее". Об этом пишет Марат Хайруллин.

В свою очередь самостийные источники, относящиеся к более-менее адекватным, 14 ноября сообщили, что русские, отразив неудачный "наступ" украинских войск, опять начали штурмовые действия, в том числе на северном охвате города к западу от Курдюмовки. Бандеровцы потеряли здесь ряд важных опорников, что позволило нашим ДРГ активно действовать на западном берегу канала "Северский Донец - Донбасс".

Более того, ВСУ взорвали последнюю переправу, тем самым подтвердив свой драп из стратегически важного для битвы за Торецк и Часов Яр района.

Украинские правдорубы жалуются, что ситуация на Часовоярском и Торецком участках, являющихся одним театром боевых действий, остается довольно напряженной для ВСУ, причем с признаками серьезного ухудшения. ВС РФ сумели закрепиться в районе канала "Северский Донец-Донбасс" и занять в этом районе преобладающие высоты.

"Следует ожидать [российского] удара в тыл Торецкой группировке ВСУ через населенные пункты Александро-Шультино и Белая Гора. Если ВС РФ прорвут этот рубеж, резко ухудшится снабжение украинских сил в Торецке. А если российская армия сможет прорваться к Иванополью - Плещеевке, то ситуация для ВСУ станет катастрофической, особенно на фоне продвижений „Запада" в центре Торецка", - умничает русофоб Роман Свитан, один из самых цитируемых в незалежной экспертов.

По его данным, озвученным на YouTube-канале, российская армия возобновила наступление в черте Торецка, захватив позиции возле стадиона "Авангард" и вернулась в район Забалки. Есть территориальные успехи у штурмовиков "Запада" и к северу от микрорайона № 1, и к северо-западу от Пивничного, где наши вышли на окраины "красного" фермерского поселения.

Свитан утверждает, что бандеровцы смогли оттеснить российских бойцов в районе Щербиновки и Леонидовки, но эксперты американского Института изучения войны (ISW) не подтверждают изменений ЛБС на этом участке, как и то, что ВСУ якобы смогли отвоевать террикон шахты "Валуевец" и приблизиться к электростанции к югу от него.

Впрочем, по другим сведениям, речь может идти о так называемых "качелях", когда серая зона переходит из рук в руки. Если захисники прут на Леонидовку, причем безуспешно, то наши захватили ряд важных позиций к западу от Нелеповки в направлении Сухой Балки.

По данным нашего Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров (ДНР).

За сутки группировка "Хортица" на Торецком/Часовоярском направлении уменьшилась на 485 вояк, а также лишилась десятка единиц натовской бронетехники.

* Издание "Bild на русском" признано иноагентом решением Минюста РФ от 26 июля 2024 г.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731672480


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