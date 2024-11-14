Таджикский политолог Сайфулло Сафаров отмечает 70-летие

15:25 15.11.2024 "Если бы я брал взятки, колонны моего дома были бы из золота!"



Сайфулло Сафаров, один из ключевых экспертов правительства Таджикистана, бывший первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте, экс-заместитель председателя НДПТ, 12 ноября отметил свое 70-летие. Накануне мы побеседовали с Сайфулло Сафаровым и предлагаем вашему вниманию сокращенную версию интервью.



"Почему ты не на работе, советник?"



- Сайфулло Саъдуллоевич, вы уже 5 лет на пенсии. Как себя чувствуете, чем занимаетесь?



- Преподаю, руковожу научной деятельностью аспирантов, возглавляю Ассоциацию политологов страны.







- Долгое время вы были заместителем, затем первым заместителем председателя Центра стратегических исследований (ЦСИ). Многие считали, что именно вы в конце концов станете главой ЦСИ. Почему этого не случилось?



- Назначение руководителя ЦСИ - прерогатива президента Таджикистана, и любое его решение для меня - закон. Я никогда не зацикливался на этом вопросе. Был советником президента и добросовестно выполнял свои обязанности. И сейчас, будучи на пенсии, ощущаю ответственность как бывший советник главы государства и готов всегда быть рядом с ним.



- А сами вы считаете, что заслуживали пост главы ЦСИ?



- Нет, я был преподавателем, 19 лет проработал в Академии наук, был заведующим отделом этнологии. И вдруг - назначение советником президента! Помню, я тогда был болен и не сразу приступил к работе. Неожиданно ко мне домой пришел государственный советник президента Каххор Расулов и спросил: "Ты уже неделю являешься старшим советником президента, почему тебя нет на работе?"...



- Возможно, вашему назначению директором ЦСИ помешала ваша активность в СМИ?



- Не думаю, что это как-то могло повлиять. Бывший глава ЦСИ Сухроб Шарипов был даже более активен в медиа. На пресс-конференциях мы вместе отвечали на вопросы журналистов…



- Вы были одним из немногих чиновников и правительственных экспертов, кто открыто выражал свои мысли в СМИ, не боясь затрагивать острые вопросы от позиции правительства. За такую активность вас никогда не упрекали?



- За 25 лет работы с президентом меня ни разу не упрекнули. Помню, лишь однажды из аппарата президента пришло письмо, где говорилось, что я от имени правительства некорректно высказался о мигрантах. Позже разобрались, что я такого не говорил, это было недоразумение.



"Государство не запрещает экспертам высказываться, у них просто не хватает знаний..."



- Сегодня в стране практически не осталось аналитиков, экспертов, обществоведов, готовых публично обсуждать актуальные проблемы таджикского общества. Никто не хочет или не может делиться своим мнением. Насколько это серьезная проблема?



- Проблема в том, что многие специалисты боятся говорить. Но боятся не правительства или партийного руководства, а просто осознают свою некомпетентность в каких-то вопросах. Некоторые не хотят тратить свое время, если за это не платят гонорар. В нашей системе, в отличие от других стран, эксперты не получают гонорары за свои выступления. Когда мы начали заниматься политикой, мы не думали о деньгах. Моей целью всегда было донести до людей истину, доказать правильность позиции нашего национального государства. Если руководство страны будет поддерживать экспертов, конечно, они будут активными, если поддержки не будет – они будут молчать.

- В каких именно экспертах и исследователях мы сегодня нуждаемся? В каких областях ощущается нехватка экспертов и профессиональных аналитиков?



- Нам нужны специалисты в сфере международной политики.



Есть важная дисциплина, которой в Таджикистане до сих пор не уделяется должного внимания, – это социальная психология. Однажды президент Академии наук Мухаммад Осими отправил меня в Москву, однако, к сожалению, в Институте философии мне так и не удалось найти научного руководителя.



Я уделял много внимания национальной проблематике и даже предложил нескольким своим ученикам темы по национальной психологии, самосознанию нации, но никто так и не стал социальным психологом.



- В чем причина?



- Причина кроется в том, что в вузах мало учебных часов по этому предмету. Та же проблема есть и в изучении философии. Специалистов в этой области почти не осталось. Раньше были проекты и финансирование, теперь их стало меньше и внимания - тоже.



Один мой ученик делал научную работу по национальным интересам и благодаря множеству проектов, стал социологом. Но когда проекты закончились, он вернулся к преподаванию и оставил социологию.



Проблема в финансировании. Президент страны в этом году очень точно обозначил ее, в том числе и проблему зарплаты. Если мы хотим, чтобы наша нация развивалась, нужно повышать зарплаты учителям и в школах, и в вузах.



Ассоциация политологов и "Центр мира в Азии"



- Ранее вы возглавляли "Центр мира в Азии". Какова была его цель и почему он закрылся?



- Вначале мы хотели создать "Центр мира в Афганистане" и я планировал стать его руководителем, но афганские коллеги потребовали, чтобы руководителем Центра стал афганец. Тогда мы организовали "Центр мира в Азии". Я тогда был председателем общества дружбы Таджикистана и Кореи, поэтому мы включили в сферу его изучения проблемы мира на Корейском полуострове, а также проблемы отношений между Индией и Пакистаном.



- В каком состоянии сейчас Ассоциация политологов Таджикистана? Там проводятся какие-то обсуждения, исследования?



- До декабря прошлого года мы вели работу. Мы заключили соглашения с некоторыми университетами Китая. Последний год, из-за того что я был болен, мы не смогли работать. Однако мой заместитель Абдулло Рахнамо, который также возглавляет свою организацию, почти каждый месяц проводит мероприятия, где проходят обсуждения и дебаты.



- Почему в нашей стране нет независимых исследовательских центров?



- Создание таких центров - непростая задача. Основная проблема - финансовая. Законодательство позволяет, но [многие] не умеют распоряжаться деньгами. В бюджете Таджикистана, как и в других странах Центральной Азии, выделяются средства на научные исследования. Надо просто писать проекты и получать финансирование. Но эти деньги не осваиваются в полном объеме - наши ученые пишут мало проектных заявок… Таким образом, причина отсутствия независимых научных центров в нашей стране - отсутствие инициативы со стороны исследователей, они не могут использовать выделенные финансы.



"Не буду обвинять никого, пока суд не докажет"



- Как вы относитесь к недавним арестам известных политических деятелей?



- В обществе есть разные люди. Но ни один государственный орган не предпринимает действия без оснований; или кто-то передал в органы недостоверную информацию, ведь источник не всегда может быть абсолютно точным. Другая проблема - это вражда между людьми. Например, кто-то пишет против другого человека. Когда тот занимал должность, мог произойти какой-то инцидент, и теперь его снова вспоминают.



Однако через прокуратуру можно все проверить. Но это не означает, что этот человек обязательно виновен. Пока не будет доказано в суде, мы никого не считаем виновным.



Генеральная прокуратура Таджикистана возбуждает такие дела, собирает материалы, проводит расследование и суд выносит свое заключение.



Президентские и парламентские выборы



- В следующем году в стране пройдут парламентские выборы, а через три года - президентские. Какие у вас прогнозы? Какие, по вашему мнению, могут произойти серьезные изменения?



- В парламентских выборах должны произойти коренные изменения, так как уже выросло новое поколение - поколение периода независимости, которое заявляет о своем праве управлять страной. У них есть интеллектуальные и экономические возможности. С появлением новых депутатов появятся новые идеи, некоторые законы изменятся, некоторые вопросы будут разрешены, а другие, наоборот, ограничены.



Но это также накладывает на них ответственность: смогут ли молодые депутаты правильно принимать законы? Если среди депутатов будет 5-10 опытных депутатов, они не собьются с пути. Если они что-то сделают неверно, старшие их поправят и направят на правильный путь. Если же в парламенте будут только молодые, я предупреждаю заранее: в результате они могут столкнуться с проблемами.



На президентских выборах возможны разные варианты. В любом случае в них будет участвовать несколько кандидатов, которые будут конкурировать друг с другом.



Вот уже 30 лет весь мир высказывает предположение, что Рустам Эмомали, мэр Душанбе, станет президентом. Когда он учился в 4-м классе, меня об этом спрашивали. Тогда я ответил: "Пусть сначала окончит школу, университет, поработает два-три года, а потом посмотрим, что будет". Но сейчас я не даю прогнозов, так как это не дело политиков. Политик всегда говорит в своих интересах, и если бы я что-то сказал, то говорил бы в пользу НДПТ.



- Некоторые эксперты считают, что у Рустама Эмомали уже есть все необходимые условия, чтобы занять пост главы государства. Он сейчас официально второй человек в государстве, и вокруг уже несколько лет идет работа по укреплению его имиджа. Каково ваше мнение?



- Действительно, те условия, о которых я говорил, уже созданы, и народ Таджикистана тоже уважает Рустама Эмомали за то, что он благоустраивает столицу и искореняет коррупцию. Также Рустам Эмомали устранил местничество. Сейчас можно сказать, что Рустам Эмомали избавил Душанбе от всех негативных и дурных явлений.



Сейчас, возможно, НДПТ и профсоюзы выдвинут его кандидатуру на президентский пост, и его шансы на победу высоки.



Когда завершатся войны?



- Хотелось бы услышать ваше мнение о политической ситуации в мире, в частности о войнах в Украине и Палестине. Насколько это влияет на современный мир и какова, по-вашему, будет его дальнейшая судьба? Какой должна быть позиция Таджикистана?



- Войны влияют на все. Подобно "эффекту бабочки" – от малейшего взмаха крыльев может произойти цунами и изменить весь мир.



В этом вопросе позиция президента страны Эмомали Рахмона правильная и уместная. Мы не остаемся нейтральными и выразили свою позицию по войне на Ближнем Востоке, и как мусульманская страна защищаем эту позицию. С другой стороны, наши граждане не должны участвовать в войне между Россией и Украиной, так как это считается преступлением.



Может быть, кто-то думает, что президент не обеспокоен давлением на мигрантов в России. Но, на мой взгляд, именно глава государства больше всех переживает за судьбу мигрантов и думает над тем, что нужно предпринимать в этой ситуации.



- Однако на недавней встрече Эмомали Рахмона с Владимиром Путиным вопрос мигрантов не обсуждался…



- Не обязательно, чтобы все, что обсуждается на таких встречах, становилось достоянием общественности. Нет необходимости, чтобы все граждане Таджикистана были осведомлены о содержании этих обсуждений.



Россия сейчас находится не в самом лучшем положении. Мы не хотим терять своего стратегического партнера из-за действий русских националистов и вступать в конфликт с народом России.



- Недавно Дональд Трамп был избран президентом США, и некоторые эксперты предполагают, что теперь мировая политика изменится. Сам Трамп заявил, что положит конец войнам. Сможет ли он действительно завершить войны на Украине и в Палестине?



- Я не предсказываю, но могу сказать, что все зависит от дальнейшей политики Трампа. Если Трамп положит конец этим войнам, его имя войдет в историю как человека, спасшего мир от Третьей мировой войны. Если бы я был на его месте, я бы сказал, что делать, но я не на его месте. Единственное, что могу сказать, - Украине больше не следует поставлять оружие, и это самый насущный вопрос на сегодняшний день.



"Если бы я брал взятки, колонны моего дома были бы из золота"



- Некоторые говорят, что сегодня жить без взяток невозможно. Всегда ли вы жили на одну зарплату, или у вас был дополнительный доход?



- Я был ученым и остался ученым. В те годы, когда я был советником президента, я получал зарплату в размере 12 сомони 50 дирамов, и у меня не было статуса государственного служащего, так как его тогда еще не существовало. Позже он появился. То есть я даже не был государственным служащим. В ЦСИ я начал работать с зарплатой в 120 сомони, но к моменту ухода из центра получал уже 3,5 тысячи сомони. Три года проработал в НДПТ, но зарплату не получал. После выхода на пенсию живу при поддержке семьи и детей.



- Вам когда-нибудь предлагали взятку? Если да, что вы сделали, а если нет, то почему, по вашему мнению?



- Были предложения, но я не брал. Однажды пришел человек и попросил, чтобы я доложил президенту, что он "хороший человек". Взамен этой услуги он предложил мне в качестве "подарка" большой особняк. Я сказал, что не знаю его и не могу этого сделать, и выгнал его из кабинета. Если бы я брал взятки, колонны моего дома были бы из золота.



- Чем занимаются ваши дети?



- Одна из моих дочерей работает в институте экономики; другая занимается научной деятельностью; еще одна дочь живет с мужем в России, у них там дом, они занимаются бизнесом. Иногда дочь приглашает свою мать, но я сам не езжу и против того, чтобы наши граждане принимали российское гражданство.



Я сказал своей семье: "Столько лет мы сами учили патриотизму, а теперь становиться гражданами другой страны? Это для меня неприемлемо". Пусть те пенсии, которые они выплачивают, достанутся тем, кто уехал. Мне это не нужно.



Один из моих сыновей работает техническим сотрудником в Министерстве иностранных дел. Он не дипломат. Еще одна моя дочь учится в Китае. Другой мой сын – инвалид второй группы и помогает матери по дому.



- На свое 60-летие в интервью "Азия-Плюс" вы говорили, что ваше главное богатство - ваши книги, которые хранятся в подвале. Прошло 10 лет. Что произошло с этим богатством и появилось ли что-то новое?



- Люди стали меньше ими пользоваться, так как современные люди берут информацию из Интернета. Но я не потерял свои книги, сохранил все. Сейчас я намерен собрать статьи, которые я написал о президенте, и издать их отдельной книгой. Но мне мешают боли в ногах, они не позволяют долго сидеть за рабочим столом.



- В свои 70 лет вы довольны прожитой жизнью? Какие планы или неосуществленные мечты у вас остались?



- Устод Бозор Собир называл 70 лет возрастом подведения итогов, но я считаю таким возрастом 80 лет. Так что я пока не подвожу окончательные итоги, еще не дошел до того возраста. А мои нереализованные мечты - издавать книги. Источник - Азия-Плюс

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