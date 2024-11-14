|16:38 Абхазия. Оппозиция ворвалась в здание парламента, но не стала его громить
15:30 План-оборотень. Мирная задумка Трампа-Вэнса ведет к новой войне, - Вл.Скачко
15:25 Таджикский политолог Сайфулло Сафаров отмечает 70-летие
15:21 В Ливане целый город - старинная Набатея - стерт Израилем с лица Земли, - Дарья Асламова
15:08 Битва за Дзержинск: Психическая контратака ВСУ приблизила бандеровский гарнизон к катастрофе, - Р.Маркуш
15:06 В Бишкеке за массовый подкуп избирателей задержана экс-депутат Парламента Карамушкина
14:11 Заявление России о войне! Названы четыре страны, - Мухаммет Ариф Гюрели
14:08 Геополитические расклады сил в хронологических срезах (продолжение), - Максим Медоваров
14:00 Девушка из маленького поселка под Уральском завоевала второе место на международном конкурсе красоты в Индии
13:56 Я б спросил у Путина… "А почему бензин в России дороже, чем в Казахстане?"
13:53 В России разработана стратегия действий, связанных с семейной и демографической политикой, включая поддержку многодетности
13:49 Доктор Трамп и недетская болезнь западной глобалистской "левизны"
13:47 Госкомприроды Таджикистана предупреждает - к 2050 году ЦентрАзия может потерять треть своих ледников
13:45 Европа готовится к войне с Россией, - Т.Сильвергельм
13:44 Русские войска ворвались в Купянск – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
13:01 Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву, - Кирилл Стрельников
12:58 Протесты в Грузии выдохлись за три недели, - Игорь Селезнев
12:53 Мировое господство не роскошь, а базовый инстинкт по ходу - надо Европу спасать, - Иван Охлобыстин
12:49 Российские войска неожиданно ворвались в Черниговскую область: впервые с 2022 года
12:08 Токаев назначил ряд послов: Примбетова - в Ватикан, Турганбекова - в Мексику, Сагинову - в Словакии и др
11:13 Игорь Шишкин: Европа под американским игом – это сказки, она всегда была враждебна России
10:53 Сообразить на двоих: Япония и Британия пытаются защититься от Трампа, - Дм.Мигунов
10:34 Как правительство Казахстана "убивает" инвесторов и что происходит в нефтянке, - Дорин Бару
09:36 Курская дуга, 14 ноября: на кладбище натовской техники добавился "Челленджер", - СП
08:56 Игорь Караулов: Какой мир хочет построить Трамп
02:46 В Иране начнут лечить от снятия хиджабов
02:32 К торгу с "Хамасом" подключился президентский тандем Байден и Трамп, - Къ
02:28 Байден посоветует Си Цзиньпину не бояться Трампа. Встреча в Лиме
01:32 Кто должен учить детей мигрантов русскому языку, - Петр Акопов
01:18 Трамп назначил Тулси Габбард директором национальной разведки
00:41 В России резко выросло число запросов на трудовые патенты для мигрантов
00:36 Китай разоблачает кибероперации США под ложным флагом, - Виктор Пироженко
00:35 В Астане начали снос самовольной постройки жилого комплекса Qurmangazy
00:28 Тайвань втихаря снабжает Киев ракетами класса "земля-воздух"
00:23 Новый Трамп желания улыбаться не вызывает вообще , - Илья Титов
00:22 Семь причин не верить Трампу: за медовым месяцем последуют жесткие будни, - МК
00:21 Хула и насилие: обстановка внутри и вокруг УПЦ, - Руслан Калинчук
00:09 Поддерживать высокие нефтяные цены становится все труднее, - Михаил Сергеев
00:01 Телефонный разговор Путина и Трампа был секретным. Но кое-что прояснилось
00:00 Критиковавшего Зеленского депутата Рады Шевченко обвинили в госизмене
|14:07 Армия России начала мощные атаки на Запорожском фронте, с целью прорыва к Днепропетровску
14:00 Украина обманула всех, - Сергей Савчук
13:53 Российско-китайское предупреждение. Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу, - Къ
13:13 В Душанбе начался закрытый судебный процесс над известными политиками - Зарифи, Комилзода, Искандаровым и др.
13:06 Россия и Индия практически полностью отказались от токсичных валют
13:04 Достижения и беда кыргызской интеллигенции, - Жылдыз Урманбетова
13:02 Где деньги, или Почему в КазНУ все ломают и ничего не строят, а в подвалах бегают крысы, - Orda.kz
12:55 Минеральные источники в ЦентрАзии: где согреться в наступившие холода?
12:22 Гривны горят. РосВВС разбомбили нацбанк Украины
12:21 Трамп собрал радикалов в стаю, - Алексей Забродин
12:19 Европа перед выбором: новая столетняя война или Антимайдан на деньги Запада, - Александр Широкорад
|Абхазия. Оппозиция ворвалась в здание парламента, но не стала его громить
16:38 15.11.2024
Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти
Количество людей, которые получили травмы при штурме парламента Абхазии, возросло до девяти. Об этом 15 ноября сообщили в минздраве республики.
"Девять человек попали в больницу, получив телесные повреждения разной степени тяжести", - процитировало представителей ведомства "РИА Новости".
Отмечается, что пациентов с тяжелыми травмами нет.
Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме у здания парламента проходят организованные оппозицией акции протеста против ратификацией соглашения с Россией об инвестициях. Парламент собирался рассмотреть этот вопрос 15 ноября, но под давлением протестующих отменил заседание.
Участники протестов прорвались в здание парламента, требуя снять с повестки вопрос о ратификации соглашения. Протестующие также потребовали отставки президента Аслана Бжании.
В ходе штурма пострадали люди. Ранее минздрав республики сообщал о госпитализации одного человека с травмой головы и еще об одном пострадавшем. Силовики применили слезоточивый газ.
______________________
Местные СМИ сообщают, что протестующие ворвались в здание парламента, сломав решетки и двери. Побродив по зданию часть народа из него ушла, но несклько десятков человек забаррикадировались внутри. Они требуют отставки президента.