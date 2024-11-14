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Абхазия. Оппозиция ворвалась в здание парламента, но не стала его громить
16:38 15.11.2024

Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти
Количество людей, которые получили травмы при штурме парламента Абхазии, возросло до девяти. Об этом 15 ноября сообщили в минздраве республики.

"Девять человек попали в больницу, получив телесные повреждения разной степени тяжести", - процитировало представителей ведомства "РИА Новости".

Отмечается, что пациентов с тяжелыми травмами нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме у здания парламента проходят организованные оппозицией акции протеста против ратификацией соглашения с Россией об инвестициях. Парламент собирался рассмотреть этот вопрос 15 ноября, но под давлением протестующих отменил заседание.

Участники протестов прорвались в здание парламента, требуя снять с повестки вопрос о ратификации соглашения. Протестующие также потребовали отставки президента Аслана Бжании.

В ходе штурма пострадали люди. Ранее минздрав республики сообщал о госпитализации одного человека с травмой головы и еще об одном пострадавшем. Силовики применили слезоточивый газ.

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Местные СМИ сообщают, что протестующие ворвались в здание парламента, сломав решетки и двери. Побродив по зданию часть народа из него ушла, но несклько десятков человек забаррикадировались внутри. Они требуют отставки президента.

Источник - Регнум
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