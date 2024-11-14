11 шаров Брунею. Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

21:39 15.11.2024

В матче с Брунеем российские футболисты забили 11 безответных мячей



Сборная России победила команду Брунея со счетом 11:0 в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.



Эта победа стала крупнейшей в истории команды. Ранее россияне не забивали более девяти мячей в одной встрече. В 2019 году россияне обыграли Сан-Марино со счетом 9:0 в квалификации чемпионата Европы.



Счет был открыт уже на 59-й секунде, забил полузащитник Иван Обляков.

Второй мяч - автогол защитника Брунея Отмана Нуриквана (седьмая минута). Третий мяч забил игрок московского "Локомотива" Евгений Морозов. А на 29-й минуте Обляков оформил дубль - 4:0.



Во втором тайме мячи забили Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я), Арсен Адамов (87-я).



Сразу пять игроков забили дебютные голы за сборную России.



Результат превзошел прогнозы букмекеров, которые сходились во мнении, что россияне забьют в этой встрече десять мячей.



С ноября 2023 года Россия во второй раз забила в одном матче не менее восьми безответных мячей. Ранее это удалось во встрече с Кубой (8:0).



Сборная России продлила победную серию до пяти матчей. Общий счет в этих играх – 30:0.



Россияне не проигрывают на протяжении восьми матчей. В последний раз команда проигрывала 11 сентября в матче с молодежной сборной Египта (1:2). Однако в той встрече в составе команды вышла молодежная сборная.



Без учета этой игры победная серия длится 14 матчей. Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



Какое место в рейтинге ФИФА занимает сборная Брунея

Сборная Брунея, занимающая 184-е место в рейтинге ФИФА, привезла на матч с Россией лишь шесть игроков из основного состава. В Брунее объяснили это тем, что у игроков "свои дела".



Сборная России занимает 34-е место в рейтинге. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в стартовом составе выпустил резервистов.



Сборная России с 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.