|Бунт в Абхазии: оппозиционеры утверждают, что президент Бжания согласился покинуть пост
21:49 15.11.2024
Оппозиционеры утверждают, что президент Абхазии согласился покинуть пост
Абхазские оппозиционеры утверждают, что глава республики Аслан Бжания согласился покинуть свой пост, сообщает Zakon.kz.
По информаци Telegram-канала "Республика", Бжания попросил назначить и.о. президента республики действующего вице-президента Бадру Гунба.
Отмечается, что в эти минуты ведутся переговоры между координационным советом, депутатами парламента и действующим президентом.
Оппозиция предложила два варианта:
уходят все – президент, вице-президент, премьер. Лаша Ашуба как спикер Парламента будет исполнять обязанности президента до выборов.
президент, вице-президент, премьер уходят. Президент назначает исполняющим обязанности человека, который устраивает все стороны.
30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы. Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.
5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.
15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.
Елена Беляева