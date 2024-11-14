Президент Абхазии Аслан Бжания передумал и отказался уйти в отставку

22:05 15.11.2024

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку по требованию оппозиции. Он обратился к сторонникам и заявил, что руководство страны "продолжает работать". Ранее оппозиция создала координационный совет по выходу из политического кризиса и начала переговоры с властью об отставке главы государства. Здания парламента и администрации президента страны остаются под контролем протестующих, в результате беспорядков в центре Сухума пострадали 13 человек. Власти РФ рекомендуют россиянами отказаться от поездок в Абхазию.



❗️ Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.



21:45

⚡️ Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство страны продолжит свою работу.



"Просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше. Мы будем прилагать усилия по ликвидации последствий этих событий", - сказал Бжания.