Вновь избранный Трамп – не волшебник, а заложник ВПК, - А.Хроленко

23:42 15.11.2024

Вновь избранный Трамп – не волшебник, а заложник ВПК



Александр Хроленко

14.11.2024



Новый президент США и кадровые перемены в Белом доме не отменят приоритет американских национальных интересов



Ради них Вашингтон всегда готов принести в жертву интересы и граждан любой другой страны, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.



Вся американская история, экономика и финансовая система США, а также мифология "исключительности" опираются на жесткую и агрессивную внешнюю политику.



