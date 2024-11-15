Сикхский вопрос в Канаде: зачем Оттаве активисты Халистана? - Е.Пустовойтова

00:00 16.11.2024

15.11.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Правительство Трюдо и коллективный Запад стремятся подорвать независимый курс развития Индии



Индо-канадский сыр-бор, разгоревшийся вокруг имени пенджабского сепаратиста Хардипа Ниджара, убитого год назад в канадском городке Сарри, в 20 километрах от Ванкувера, с личностью убитого связан лишь отчасти. Действительно, для правительства Трюдо сантехник из Суррея (Британская Колумбия), расстрелянный 18 июня прошлого года двумя мужчинами в масках на парковке около сикхского храма в Сарри, – это жестокое убийство канадского гражданина со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любопытно, что приехал и попросил убежища в Канаде Ниджар еще в 1997 году. "Я знаю, что моя жизнь будет в серьезной опасности, если мне придется вернуться в свою страну", – написал он в обращении к миграционным властям. Но в 1998 году его ходатайство о предоставлении статуса беженца было отклонено. Неунывающий сикх уже через 11 дней женился на канадке из Британской Колумбии, которая спонсировала его иммиграцию в качестве своего супруга. Но и тут его ждал облом: сотрудники иммиграционной службы сочли это браком по расчету и отклонили заявление Ниджара. Тот подал апелляцию в суд и проиграл ее в 2001 году. Все, full stop по закону. Но уже в следующем году талантливый сикх представлялся гражданином Страны кленового листа. И спрашивать о том, как это ему удалось, теперь неэтично – "гражданин Ниджар был убит в результате целенаправленного нападения", инспирированного Индией, решили следователи, и вот уже год пытаются это доказать.



А теперь взглянем на изнанку этой же истории убийства сантехника Ниджара. Сикхи, к которым он принадлежит, этно-конфессиональная группа, последователи сикхизма, самой молодой религии Индии, которая, как считается, проповедует любовь и братские отношения ко всем людям на Земле, независимо от происхождения. Однако это не помешало сикхам в 1980-х и начале 1990-х годов разжечь кровавый конфликт в Пенджабе, целью которого был массовый отток индусов из Пенджаба и превращение его в мононациональный штат. Отправной точкой волны сикхского сепаратизма стал апрель 1980 года, когда был образован Национальный совет Халистана (Страны чистых) во главе с Джагджит Сингх Чауханом. Террор против "нечистых" нашел активную поддержку не только в самом Пенджабе, но и у сикхских общин за рубежом, где в то время их проживало около 2 миллионов. Именно в Великобритании, ФРГ, США и Канаде изначально действовали сепаратистские сикхские организации, там же проходили их конференции, издавалась литература, а в Канаде даже печатались паспорта, марки и денежные знаки Халистана, которыми снабжались сепаратисты в Пенджабе. А как же: у канадцев – демократия, значит, у сикхов есть право на Халистан.



Но в Нью-Дели так не думают. После нескольких крупных терактов в октябре 1983 года в Пенджабе там ввели прямое президентское правление, в июне следующего года правительству Индии пришлось брать штурмом Золотой храм сепаратистов в Амритсаре, а в отместку личные охранники-сикхи убивают премьер-министра Индии Индиру Ганди, что, в свою очередь, вызвало стихийные сикхские погромы во многих городах страны. В период с 1981 по 2000 г. в Пенджабе погибли 11770 мирных граждан, 1748 сотрудников безопасности и 8094 сикхских террориста…



Так вот, наш сантехник из Суррея был ключевой фигурой в движении за создание независимого Халистана в Индии. Мне кажется, даже канадцу легко понять, что такое решение проблемы сикхов создавало бы прецедент, который мог быть использован другими общинами Индии, которые там есть не только в Пенджабе, но и в Андхра-Прадеше, Мадхья-Прадеше, Раджастане, Бихаре, Бенгалии, Чхаттисгархе, Гуджарате, Махараштре и Карнатаке – всего около 640.



Между тем канадский сантехник ездил по всему миру, призывал к проведению референдума по Халистану и требовал признать насилие против сикхов в Индии "геноцидом". Понятное дело, правительство Нью-Дели разыскивало этого организатора и активного члена Khalistan Tiger Force (KTF), которую в Индии признали террористической группировкой. В ходе подавления движения сепаратистов сначала брат Ниджара был арестован полицией Индии, а затем и он сам. Сотрудникам канадской иммиграционной службы он заявил, что коротко остриг волосы и сбежал. Но эту историю мы уже знаем…



Убийство Ниджара, разумеется, вызвало волну возмущения среди сикхов в Канаде. И даже сам Джастин Трюдо 18 сентября прошлого года выступил с экстренным обращением к парламенту, в котором, в частности, заявил, что канадские правоохранительные органы изучают "заслуживающие доверия утверждения" о потенциальной связи между агентами правительства Индии и смертью Ниджара. "Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета", – заявил премьер-министр, добавив, что Индия является главным участником иностранного вмешательства в дела Канады. И пообещал, что Канада будет оказывать давление на Индию, чтобы она сотрудничала в расследовании этого убийства, и притормозил торговую миссию в Индию после саммита G20. А лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что если обвинения окажутся правдой, то они представляют собой "возмутительное оскорбление" суверенитета Канады.



То, что Индия была оскорблена тем, что без каких бы то ни было аргументов объявлена "главным по вмешательству в канадские дела" и якобы использовала терроризм для уничтожения террориста, как-то не приходит в голову канадцам.



А ровно месяц назад, пишет Reuters, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Индия совершила "ужасную ошибку", решив, что она может так агрессивно вмешиваться в суверенитет Канады, как это произошло с убийством. За 2 дня до этого заявления Канада выслала шестерых индийских дипломатов, связав их с убийством лидера сикхских сепаратистов. В Нью-Дели отрицают обвинения во вмешательстве и в качестве ответного шага выслали шестерых канадских дипломатов. Тогда Трюдо принял участие в публичных слушаниях независимой комиссии по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в канадские выборы в Оттаве и, похоже, получил стимул быть более резким за все время длившегося год спора, который опустил двусторонние отношения на небывало низкий уровень.



Не трудно догадаться, что такой стимул исходил из Вашингтона, поскольку еще в прошлом ноябре директор канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо с подачи коллег из ЦРУ обвинил Нью-Дели в причастности к заговору с целью убийства сикхского активиста Гурпатванта Сингха Паннуна, проживающего в Нью-Йорке, что, по его мнению, подтверждает обоснованность обвинений, выдвинутых премьер-министром Джастином Трюдо в сентябре. Для канадцев сомнению не подлежит, что в американском обвинительном заключении утверждается, что сотрудник индийского правительства, известный как CC-1, нанял гражданина Индии Нихила Гупту, 52 лет, для организации убийства активиста сикхских сепаратистов в Нью-Йорке. И абсолютно не важно, что в ответ Министерство иностранных дел Индии напомнило Трюдо, что Канада так и не предоставила никаких доказательств в поддержку своих обвинений в адрес высланных индийских дипломатов. Тогда Трюдо еще сильнее качнул маятник, сказав, что Оттава может предпринять дальнейшие шаги для обеспечения безопасности канадцев, но отказался сообщить подробности.



Вся эта антииндийская истерия с Ниджаром, Гупту и американо-канадскими сикхами выплеснулась из криминальных хроник на первые полосы СМИ прежде всего потому, что сейчас Индия демонстрирует миру политический разворот на "маяки" БРИКС, ШОС и всего индо-тихоокеанского региона, куда сдвигается производство ресурсов, товаров и технологий. И не только Индии надо с этим разворотом поспешать. Но при этом самая быстрорастущая экономика мира становится все дальше от потребностей Вашингтона, что и вызывает нервное расстройство англосаксов, еще хорошо помнящих запах наживы, который в свое время привел их на Индостан. Как теперь достать этот самый Индостан все более короткими руками – непростой вопрос. Тут совсем недалеко и до истерики. 7 ноября Оттава заблокировала австралийский новостной канал, транслировавший пресс-конференцию министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара, на которой он выступил с резкими комментариями по поводу индийско-канадского противостояния, сообщает The Indian Express.



С. Джайшанкар на мероприятии Валдайского клуба



С. Джайшанкар на мероприятии Валдайского клуба



В Канберре Джайшанкар, комментируя обвинения Канады в адрес Индии в связи с убийством халистанского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, заявил: "Позвольте мне высказать три замечания. Во-первых, в Канаде сложилась практика выдвижения обвинений без предоставления конкретики. Во-вторых, когда мы смотрим на Канаду, для нас тот факт, что они устанавливают наблюдение за нашими дипломатами, является неприемлемым. В-третьих, инциденты (нападение на индуистский храм), – посмотрите видеозаписи, – я думаю, они расскажут вам о сегодняшнем политическом пространстве, которое было предоставлено экстремистским силам (в Канаде)".



То, что канадское правительство приберегает, как разменную карту в политике, сикхских сепаратистов, факт, который означает, что в этой игре с независимым Халистаном в Оттаве активно готовятся "раздавать карты".