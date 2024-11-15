Митингующие в Абхазии накрыли столы в здании правительства и устроили застолье

00:04 16.11.2024

Митингующие в Абхазии накрыли столы в здании правительства

Местная оппозиция устала митинговать и решила подкрепиться

Варвара ДЫМ



Митингующие в Абхазии накрыли столы в здании правительства и устроили застолье. Об этом сообщает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Олег Умаров.



- Люди, а в здании сейчас около 500 человек, устали митинговать с самого утра и накрыли столы практически на каждом этаже правительственного здания, - сообщает Олег Умаров. - Они принесли колбасы, хлеб, воду, соки, и подкрепляются.



Митингующие 15 ноября захватили трехэтажное здание правительства Абхазии и требуют отставки президента Аслана Бжании. Бунтари не согласны с соглашением об инвестиционной деятельности Абхазии с Россией. Документ должны были подписать власти республики как раз 15 ноября. Но рано утром оппозиционеры пришли к зданию правительства с требованием этого не делать. И призывают президента Абхазии к отставке. После этого власти региона отозвали документ о ратификации соглашения по инвестициям. Однако митингующие задние не покинули. И к вечеру полностью его перекрыли, сорвав замки со всех правительственных кабинетов.



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Бунтарям подвезли воду и еду и они накрыли столы и перестали пока призывать власти к ответу.



Как сообщает спецкор "КП", участники митинга собираются далее разбиться на группы и принимать какие-то решения. У некоторых с собой оружие.