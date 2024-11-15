Сломанный "светофор" Германии, - Илья Титов

00:11 16.11.2024

скандал в благородном семействе случился из-за несогласования бюджета на будущий год

Илья Титов

15.11.24



В день, когда над Вашингтоном закатилось солнце американской демократии (я почти не шучу, американская пресса после поражения Харрис оперировала примерно такими формулировками), в Европе запаниковали. Да, перспективы победы Трампа были весьма реальны чуть ли не с прошлой весны, но брюссельский склад ума, ныне превалирующий в руководящих головах от Гельсингфорса до Лиссабона, привык надеяться на авось и рассчитывать на лучшее. Лучшего – для них, конечно – не случилось, потому континент потихоньку пошел в разброд. И началось все с сердца этого континента, с Германии, где развалилась правящая коалиция в бундестаге.



Строго говоря, сюрприз состоит даже не в развале, а в том, что "Светофор", названный так по цветам трех составляющих коалицию партий, продержался так долго. Три года им удавалось сдерживать внутренние противоречия и затыкать критику, мотивируя это то энергетическим кризисом, то необходимостью сплотиться ради поддержки Украины. Тем ироничнее, что именно проросшее метастазами истерики и уличного акционизма в каждой западной столице государство стало формальным поводом для развала: из "Светофора" вышла отвечавшая за желтый цвет партия "Свободные демократы", а ее руководитель и министр финансов Кристиан Линднер отозвал своих однопартийцев со всех министерских постов, включая самого Кристиана - это были три портфеля. Официально все объяснялось чуть ли не перефразированием Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя – спрашивай, что твоя страна может сделать для Украины" - в прессе ходили версии о том, что лидер главенствовавшей в коалиции "красной" партии социал-демократов канцлер Шольц и упомянутый "желтый" Линднер разве что не подрались на почве того, кто из них готов пожертвовать большим ради поддержки благородного дела учреждения мовных патрулей в Ивано-Франковске. На деле же Украина если и играла в этой размолвке роль, то незначительную, и киевский вопрос стал лишь катализатором для разгорания массы противоречий.



Итак, скандал в благородном семействе случился из-за несогласования бюджета на будущий год. Для Берлина эта тема особенно чувствительна не только потому, что времена не самые сытые, но и из-за регулярно раскручиваемых прессой диких историй уровня "какой-то кретин напродавал облигаций госзайма, включив туда поправку на инфляцию, и теперь государство должно на пятьдесят миллиардов больше" или "какой-то болван продал пятьдесят тысяч биткоинов летом, а ведь мог бы продать и сейчас, когда "биток" бьет рекорды стоимости" - этим кретином и болваном иногда между строк, а иногда и прямо называется инициатор этих гениальных идей герр канцлер. Так вот, Кристиан Линднер, чья желтая партия старательно отыгрывает роль этаких классических либералов на фоне прогрессивного безумия "Зеленых" и беспечности социал-демократов, призывал к аккуратности в тратах, к финансовой дисциплине и к приведению дебета к кредиту. Уже после отставки и выхода либералов из коалиции европейская пресса, проанализировав эти требования, пришла к выводу – да что этот министр финансов может знать о бюджете, он просто Украину не любит!



Без важной части (92 из 416 мест коалиции, составлявшей большинство в 736-местном бундестаге) коалиция развалилась, и досрочные выборы стали неизбежны – впрочем, там и срочные выборы подходили в 2025 году, а нынешняя коалиция, судя по рейтингам, не надеялась переизбираться. Для досрочных выборов парламент должен вынести вотум недоверия канцлеру и, как пишут, это сделают уже в декабре. О своих амбициях стать канцлером уже объявил вице-канцлер, министр экономики и сопредседатель партии "Зеленые" Роберт Хабек, но шансов занять пост главы германского государства у него не больше, чем у нас с вами: в новом составе бундестага прогрессисты-экологи наберут сильно меньше.



Причиной тому не только блестящие успехи "Зеленых" за три года у власти, но и начатая против них кампания в германских СМИ. Там наряду с приплетанием экологов к новостям о, скажем, сокращениях в "Ауди" (автогигант сокращает пять тысяч человек) или о падении прибыли "БМВ" на 86% принялись раскручивать тему плохой погоды и вызванных ею отключений света в частях Германии, зависимых от ветряков и солнечных батарей – оказывается, в туман не работает ничего. Старательное подчеркивание прямой вины "Зеленых" во всем этом (вплоть до плохой погоды) еще больше уронило их и без того не хватавшие звезд с неба рейтинги.



Так что после скорых выборов к роли правящей партии почти наверняка вернется Союз христианских демократов (ХДС), успевший устать от нахождения в оппозиции за три года после ухода Меркель. Руководит им гражданин по имени Фридрих Мерц. Его принято изображать агрессивным и дерзким патриотом Украины, непрерывно критикующим того же Шольца, скажем, за нерешительность самому взорвать "Северные потоки" или за запрет на поставку ракет "Таурус", но то, как он будет вести себя в кресле канцлера, – большой вопрос.



Сейчас лидер ХДС бегает кругами, убеждая всех в том, что будет говорить с Трампом на равных и заключит с ним сделку, которая позволит Германии стать великой снова. Все это делается как бы в противовес Шольцу, который сразу после победы Дональда объявил, что Европе надо объединиться вокруг Германии (по правилам немецкой фонетики добавление "без участия Америки" здесь не произносится). Пока же главной задачей и ХДС, и социал-демократов, да и всех остальных "Зеленых", либералов и прочих национал-сатанистов, станет недопущение победы "Альтернативы для Германии" на досрочных федеральных выборах.



Для этого, уверены в ХДС, выборы нужно проводить как можно скорее, но вот беда – "Бильд" пишет, что на бюллетени не хватает бумаги. Зато хватает бумаги на газеты, которые уже принялись раскручивать злодеяния "проклятых фашистов" – на той неделе ими оказались пятеро безобидных шизофреников из Саксонии, мечтавших о революции, независимости и прочих великогерманских рейхах: одним из них оказался агент ФБР, нарисовавший себе палочку за счет бедолаг.