Диктатура Трампа? От 47-го президента ждут снижения цен и политических репрессий, - М.Магид

00:16 16.11.2024

Демократы проиграли, потому что страшно далеки от народа



Успех Трампа совпал с кризисом доверия ко всей американской политической системе. Главная причина - рост неравенства, оказывающий влияние на управление страной и на картину мира у избирателей. Демократы запугивали общество тем, что в случае победы Трампа, оно потеряет демократию. Но нельзя потерять то, чего нет.



Республиканцы одержали убедительную победу. Впервые после 2004 г. они победили в общенациональном голосовании, Дональд Трамп набрал приблизительно на 5 млн голосов избирателей больше Камалы Харрис, его оппонентки из Демпартии. Около 10 млн избирателей, сторонники демократов, просто не пришли на выборы, тем самым вручив победу в руки Трампа.



С 2004 г. республиканцы выигрывали только благодаря архаичной, странной системе выборщиков, но в целом по стране большинство голосовало против них. Не в этот раз. Кроме того, похоже (подсчет голосов продолжается), республиканцы выиграли обе палаты Конгресса.



Российские чиновники получили повод ненавидеть команду Трампа

Трамп разгромил оппонентов. Но многие недоброжелатели подозревают его в намерениях свергнуть в США институты представительной демократии. Они считают, что следующих выборов, возможно, не будет - в том смысле, что их проведут, но не слишком честно. Трамп отказался признать итоги выборов 2020 г., которые проиграл, и неоднократно высказывал симпатии к авторитарным методам управления.



Против него ведутся суды по множеству дел, оппоненты обвиняют его в нарушениях закона. Многие либеральные враги Трампа говорят, что, наполнив госаппарат своими людьми по программе политических реформ "2025", т.е. имея куда более лояльные ему институты бюрократии (включая силовиков), чем в 2021-м, Трамп сможет, если захочет, нарисовать себе любой результат на следующих выборах.



Можно по-разному относиться к этим обвинениям. Но - факт: многие американцы, часть которых разделяют подобные опасения, все равно поддержали Трампа, или, по крайней мере, проголосовали ногами - не пришли на выборы, чтобы поддержать Харрис.



Некоторые наблюдатели либеральных взглядов формулируют это так, что людям экономические плюсы "важнее свободы". В прошлый срок Трампа (январь 2017-го - январь 2021-го) дела в экономике шли неплохо (впрочем, только до пандемии), а нынешнее поражение демократов связано, прежде всего, с ростом цен при Байдене.



Вероятно, большая доля правды здесь есть. Экономика, по общему мнению, стала главной причиной поражения демократов и Камалы Харрис, но вряд ли причина только в этом.



Либеральные оппоненты Трампа считают нынешнюю систему США "свободой" и "народовластием". Они сделали упор в своей предвыборной рекламе на то, что "демократия в опасности" и необходимо ее защитить, поддержав Харрис против Трампа. Они проиграли в том числе потому, что картина мира у части американцев иная, включая даже тех, кто Трампу не симпатизирует.



Мойзес Наем, современный западный исследователь, в прошлом либеральный министр торговли и промышленности Венесуэлы и один из руководителей Всемирного Банка, - автор интересной работы "Конец Власти". Он указывает на то, что в США, согласно данным социологических опросов, постепенно разрушается доверие к политической системе.



Немалое число исследований, отмечает Найем, демонстрирует мировоззренческую тенденцию: "В странах с развитыми демократическими традициями (в Европе, США, Японии) общественное доверие к лидерам и инструментам демократического управления, таким как политические партии, парламенты и органы юстиции, не просто невысоко, но и продолжает падать".



Размышляя об этой тенденции, другие специалисты приводят свою статистику. Американская группа исследователей выборов в федеральные органы власти примерно раз в два года начиная с 1958-го задавала один и тот же вопрос: "Верите ли вы, что правительство всегда или в большинстве случаев принимает правильные решения?". До середины 1960-х 75% американцев отвечали "да". В последующие 15 лет эта уверенность постепенно снижалась, так что к 1980 г. "да" говорили только 25%. Иными словами, от двух третей до трех четвертей населения не верит, что правительство "в большинстве случаев поступает правильно".



Эту перемену подтверждают данные Института Гэллапа, который проводит исследования общественного мнения с 1936 года. Они выяснили, что в США снижается общественная поддержка профсоюзов, а также доверие к Конгрессу, политическим партиям, крупным компаниям, банкам, газетам, теленовостям и многим другим фундаментальным институтам (вооруженные силы - фактически единственные, кто сохраняет доверие и поддержку американцев).



Снижение доверия правительству и прочим институтам в США также подтверждают данные, собранные Центром исследований международного общественного мнения Пью, который указывает на то, что этот процесс происходит не только в Америке.



В книге "Гражданская критика" (Critical Citizens) исследователь Пиппа Норрис из Гарварда вместе с экспертами из разных стран пришли к заключению, что неудовлетворенность политической системой и ключевыми органами правительства - мировая тенденция. Почему падает доверие к системе управления Америкой? Выбрав раз в несколько лет президента и новый состав Конгресса, граждане теряют возможность контролировать этих политиков.



У них нет системы регулярных собраний с правом отзыва в любой момент, указывает критик западной парламентской системы Антон Паннекук. С другой стороны, при огромном и растущем социальном неравенстве в США, на которое указывает один из ведущих современных экономистов, Бранко Миланович, лоббисты самых крупных компаний имеют все больше возможностей влиять на решения конгрессменов своими деньгами.



Не за красивые же глаза они финансируют избирательные компании определенных кандидатов. Они делают это для того, чтобы в качестве платы за услуги получить удобные им законы и политический курс.



Доходы имущественной верхушки растут, богатые накапливают огромные состояния, все более эффективно покупая политическую власть. Эта элита, составляющая 1% населения США, имеет, условно говоря, 99 процентов власти. То, что называют "демократией", представляет собой ширму для власти транснациональных корпораций и верхушки политических партий.



В условиях, когда рыночная капитализация компании Apple достигает 2,6 трлн долл., а активы Илона Маска оцениваются в 300 млрд и продолжают стремительно расти, много ли значат политические институты?



Такие деньги обладают колоссальной гравитацией. Если отдельный человек или узкая группа лиц могут по щелчку пальца превратить влиятельного чиновника или судью в миллионера, увеличив его доходы на порядок, какое вообще имеют значение структуры власти? Даже убежденный сторонник либеральной политической системы Миланович, изучив масштабы имущественного неравенства в Америке, приходит к похожим выводам.



Это также означает, что большинство американцев не имеет никакой или почти никакой власти, а вопросы финансов, законодательства, внутренней и внешней политики решают группки влиятельных и очень богатых личностей. Какая-то часть общества осознает происходящее и это сказывается - иначе не может быть - на доверии к системе.



Изначально демократия - принцип управления примерно 300 из 600 полисов Древней Греции, включая Афины, где собрания граждан раз в несколько недель принимали ключевые решения.



Также они контролировали Совет делегатов, который управлял логистикой полиса. Коллектив полиса мог в любой момент отозвать или заменить любого делегата, если казалось, что он делает что-то не так.



Чтобы лучше понять, о чем речь, представим себе большую ассоциацию местных собраний на производстве, за которую выступал Паннекук, способную планировать общественное развитие, производство и потребление. Это стало бы подлинной революцией на американском континенте.



Однако, есть и другое решение проблемы кризиса американской демократии, и кому-то оно покажется намного более простым. Люди могут сказать (многие сегодня именно так и думают), что в ситуации, когда они все равно ничего не решают, вне зависимости от того, приходят на выборы или нет, лучше пусть страной правит симпатичный им политик, обладающий монархической властью, "настоящий мужчина", при котором неплохо (по сравнению с оппонентами) работала экономика.



Мы знаем, что ответят либералы: "Представительная демократия - плохая система, но остальные - хуже, выбирайте меньшее зло". Но угрозы, которые заключаются в том, что в случае неправильного выбора "демократия может быть разрушена", людей больше не пугают. Нельзя отнять то, чего нет.



Михаил Магид

15.11.24