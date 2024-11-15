Трамп уничтожит Зеленского как пособника демократов, - Т.Сильвергельм

00:27 16.11.2024

15.11.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Будущий хозяин Белого дома имеет все основания для того, чтобы превратить киевского клоуна в политический труп



Владимир Зеленский не нужен Дональду Трампу, поскольку напоминает о больших неприятностях, постигших вновь избранного президента США во время его первой каденции.



Неприязнь Трампа к Зеленскому развивалась постепенно и вполне обоснована с точки зрения элементарной логики шулерским поведением киевского диктатора с момента его появления на посту президента Украины.



Стоит напомнить об истоках проблематичной кооперации, которую Трамп пытался выстраивать с Зеленским, уже изначально находящимся на крючке у американских демократов, которые и посадили его в кабинет на Банковой.



В сентябре 2019 года палата представителей запустила процедуру импичмента против Дональда Трампа. Обвинения строились на заявлении анонимного информатора, который утверждал, что президент США в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским оказывал на украинского коллегу давление с требованием начать расследование против Хантера Байдена.



Якобы делал это Трамп в личных целях для выявления степени причастности сына бывшего вице-президента США к коррупционным схемам на Украине. За начало расследования Киеву было обещано продолжение финансовой и военной помощи.



В результате под давлением обвинений Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между двумя президентами, из которого следовало, что Трамп действительно настаивал на расследовании против Хантера Байдена.



Демократы также связали с давлением на киевский режим указание со стороны Трампа приостановить военную помощь Украине за неделю до разговора с Зеленским, в июле 2019 года, однако американский президент эти обвинения опроверг.



Известно также, что в мае 2019 года, сразу же после вступления Зеленского в должность и за два месяца до их скандального разговора, Трамп сделал попытку отправить на Украину для переговоров с новым президентом своего личного друга и адвоката, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.



Опытный юрист должен был встретиться не только с Зеленским, но и со свидетелями, обладающими фактами по делу Burisma Holdings, газодобывающей компании, в совет директоров которой входил Хантер Байден.



"Важно, чтобы мошенники не похоронили это дело во второй раз: все это является частью коррупционной договоренности между чиновниками Демократической партии США и украинскими чиновниками, я же хочу, чтобы ничто не ускользнуло от расследования, на котором я настаиваю", – говорил Руди Джулиани, готовясь к поездке в Киев.



Однако Трамп и его адвокат получили информацию о том, что в окружении Зеленского находятся многие из тех людей, которые были ранее около Петра Порошенко. И все эти люди теснейшим образом были связаны с Демократической партией США. В результате Руди Джулиани отменил свою поездку в Киев 12 мая 2019 года.



"Судя по тому, что я сегодня вечером услышал от двух очень надежных людей, я убежден, что президента Зеленского окружают враги президента Трампа, а также люди, которые как минимум в одном случае, несомненно, коррумпированы и вовлечены в эту схему", – резюмировал он.



Интересно, что в декабре 2019 года Рудольф Джулиани все-таки прибыл в украинскую столицу, где встретился с народным депутатом Украины Александром Дубинским, который рассказал ему о создании следственной комиссии в Верховной раде по расследованию нескольких крупных дел.



"Подчеркнул необходимость координации и взаимодействия в вопросах этого расследования с правоохранительными органами США в связи с тем, что имеются обоснованные подозрения в отношении некоторых юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией США", – сообщил тогда Дубинский.



В ноябре 2023 года народный депутат Александр Дубинский был арестован и в настоящее время находится в Лукьяновском СИЗО Киева по обвинению в госизмене, организации незаконного выезда военнообязанных за границу и уклонении от уплаты налогов.



Депутат считает свое дело политическим и связывает его напрямую с обнародованием аудиозаписей переговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом в 2015-2016 годах. На записях Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина из-за возбуждения уголовного дела против компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.



Дубинский считался человеком Коломойского, его контакты с командой Трампа были связаны с желанием днепропетровского олигарха улучшить свое положение в США через нового президента. Однако Игорь Коломойский просчитался, воображая себя творцом проекта "Зеленский".



На самом деле бывший клоун был уже ангажирован американскими демократами, они и подготовили его избирательную кампанию задолго до ее реального старта с помощью украинского сериала "Слуга народа" (2015-2019), а также заложили распад Украины в американском сериале "Мадам госсекретарь" (2014-2019) с участием неонациста Зелинского.



Основным проводником интересов Демократической партии США на Украине является зять Леонида Кучмы, олигарх Виктор Пинчук. При Порошенко он играл очень заметную роль в политических раскладах. Пинчук также был в числе тех финансовых воротил, которые давали деньги на президентскую кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году.



Когда же президентом Украины стал Зеленский, Пинчук взял новичка под свою плотную опеку. На данный момент известно, что олигарх контролирует даже семью киевского диктатора. Дети Зеленского, Александра и Кирилл, живут в Лондоне в особняке супруги олигарха Пинчука, дочери Леонида Кучмы Елены.



"Пинчук – давний спонсор Демпартии, явно использовал свое влияние и связи для того, чтобы организовать сопровождение Зеленского в США, и план визита, который привел к скандалу" – так депутат Александр Дубинский прокомментировал посещение киевским диктатором снарядного завода в Пенсильвании 26 сентября этого года.



Трамп, безусловно, не является полностью независимым игроком, у него существуют определенные договоренности с отдельными представителями "глубинного государства". Но, несмотря на это, очевидно и другое: вновь избранному президенту хотелось бы как можно скорее ослабить роль Deep State как во внутренней, так и во внешней политике.



Зеленский является досадной помехой на пути Трампа для реализации его затеи по прекращению горячей фазы противостояния на Украине. Кроме того, киевский упырь вольно или невольно служит напоминанием самолюбивому Трампу о его унижениях во время процедуры первого импичмента.



Наконец, Трамп помнит о том, как Зеленский пресмыкался перед ним во время того самого телефонного разговора, называя своим "великим учителем", а летом 2024 года, в разгар президентской кампании в США, активно играя на стороне демократов, назвал его "лузером".



Подобных оснований достаточно, чтобы эгоцентрик Дональд Трамп поставил большой жирный крест не только на амбициях Зеленского переизбраться на новый срок в 2025 году, но и на Зеленском в принципе, превратив его в политический труп.