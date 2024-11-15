 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Социал-демократов Кыргызстана сняли с выборов в горсовет Бишкека, лидер партии Султанбеков объявил голодовку
00:35 16.11.2024

Социал-демократов Кыргызстана сняли с выборов в горсовет Бишкека, лидер партии объявил голодовку
15.11.24
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Бишкека приняла решение снять партию "Социал-демократы" с выборов в городской кенеш (горсовет) столицы Кыргызстана. Партию заподозрили в подкупе избирателей, однако ее лидеры категорически отвергают эти обвинения, отмечает 24.kg.

По информации МВД Кыргызстана, 13 ноября в социальных сетях была распространена аудиозапись разговора начальника штаба "Социал-демократов" Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты Данияром Чолпонбаевым. По мнению правоохранительных органов, в этом разговоре обсуждался подкуп голосов избирателей.

На основании этой информации следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по части 1 статьи 196 ("Подкуп голосов избирателей") Уголовного кодекса Кыргызстана. В рамках расследования были допрошены лидер cоциал-демократов Темирлан Султанбеков и несколько членов партии.

Вечером 13 ноября в штабе "Социал-демократов" прошел обыск с участием спецназа. Султанбеков был доставлен на допрос в ГУВД Бишкека, а затем задержан и помещен в ИВС. Кроме него, были задержаны еще несколько членов партии, включая Ирину Карамушкину. В знак протеста против действий властей Султанбеков объявил голодовку.

Член партии Кадырбек Атамбаев заявил, что решение о снятии с предвыборной гонки является незаконным, так как было принято до окончания следствия и без судебного решения. Социал-демократы намерены подать жалобу в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Между тем, в ЦИК сообщили, что пока не получили решения Бишкекской ТИК об отмене регистрации партии.

Тем временем в Бишкеке еще одну партию уличили в попытке подкупа избирателей. В ЦИК поступила информация от МВД о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 196 в отношении партии "Адилет". Бишкекская ТИК пока не приняла решения по этой партии.

ℹ️ Ситуация вокруг "Социал-демократов" развивается на фоне предстоящих 17 ноября выборов депутатов местных кенешей, которые были назначены указом президента Кыргызстана от 6 сентября. В общей сложности выборы пройдут в 33 городских и 231 айыльном кенешах.

Источник - Фергана
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