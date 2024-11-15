Один из блоков Экибастузской ГРЭС-1 вновь встал

00:40 16.11.2024

Стала известна причина остановки одного из блоков Экибастузской ГРЭС-1



Пресс-служба Минэнерго назвала причину остановки одного из блоков крупнейшей электростанции Казахстана "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией.



"Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны. На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", – уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Экибастузская ГРЭС-1 остановила один из блоков из-за неустановленной технической проблемы.

15 ноября 2024

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Елена Беляева