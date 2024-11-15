Отрезвление Европы? О Будапештской конференции и не только, - Николай Сорокин

00:41 16.11.2024 15.11.24

Эпиграфом к этой статье вполне можно поставить высказывание британского писателя Макса Гастингса, опубликованное в его колонке в "Блумберге" 10 ноября: "Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с 1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, то будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым".



Полная победа республиканцев не замедлила сказаться на отношении к бывшему президенту Украины Зеленскому в Европе. Свидомые СМИ немедленно продемонстрировали нешуточную и довольно агрессивную обиду, сообщив, что "его унизили в Будапеште".



А дело в том, что во время выступления главы киевской хунты перед лидерами Евросоюза венгерские телевещательные станции внезапно прервали трансляцию на всех каналах, включая "Евроньюс" и британский "Скайньюс". В итоге никто из европейцев и граждан других стран не услышал речь Зеленского.



Данная "подлянка", как назвали этот ход медийщики со стороны Украины, возмутила офис украинского лидера. От венгерского руководства решительно потребовали разъяснений. "Венгерские власти развели руками и сообщили, что, по их мнению, речь Зеленского не должна была иметь широкой публичной огласки, ведь он же обращался с определенными просьбами к европейским лидерам", - пишут украинские СМИ.



В Киеве сразу же начали истерить об "ущемлении интересов Украины и двойных стандартах", отметив, что речи Макрона и Шольца, выступавших до Зеленского, не были прерваны, а транслировались на весь мир. Венгры повторили, что были уверены: выступление Зеленского было "закрытым" и явно не предназначалось для широкой публики.



Украинские СМИ предположили, что в случае избрания Камалы Харрис президентом США такое хамство со стороны венгерских властей едва ли имело бы место. Думаю, что в случае победы Камалы Будапештский саммит либо просто не состоялся бы из-за бойкота Орбана либеральными главами ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен, либо превратился бы в "товарищеский суд" над венгерским премьером.



Ведь еще до изменения ситуации за океаном лидерами ЕС был разработан соответствующий план. Они собирались, во-первых, приструнить Орбана и наказать его за подрывную деятельность, направленную против поджигателей войны на Украине, которая выразилась в систематическом блокировании инициатив, связанных с оказанием Киеву странами ЕС финансовой и военной поддержки, а также, разумеется, за отказ в полной легитимации и возведении в лидеры общественного мнения представителей ЛГБТ*-сообщества.



Во-вторых, в Будапеште лидеры Европы собирались всесторонне обсудить стратегию на 2025 год по накачке Украины американским оружием, поскольку своего уже практически не осталось.



Только за несколько часов до саммита Европейского политсовета (ЕПС) Зеленский подтвердил свое участие в нем. Изначально он ехать не собирался, и большинство экспертов связало резкую перемену его позиции с оглушительной победой Трампа на выборах президента США. А так как хозяин саммита Виктор Орбан является одним из немногих европейских политиков (а, по сути, единственным) близким к новому главе Белого дома, то в Киеве пришлось на время спрятать свои обидки на Будапешт. Скажем по секрету, это пришлось сделать и абсолютно всем дрессированным еврошестëркам.



Надо сказать, что еще за пару дней до форума руководители ЕПС дружно осознали, что и место, и время для публичного оплëвывания и "перевоспитания" Орбана выбрали не совсем удачное. Общеизвестно, что победивший на выборах в США Трамп считает венгерского премьера своим другом.



Очевидно, что с приходом Трампа к власти в США позиции Орбана в ЕС резко усилились, и теперь Венгрия, а не Польша будет представлять гегемона в Евросоюзе.



Понятно, что Зеленскому заблокировали эфир не просто так, и по этому вопросу имело место прямое распоряжение Орбана.



Глава Венгрии в итоговой речи саммита сообщил европейским главам государств, что "обещанная ранее Киеву финансовая помощь со стороны ЕС в размере 50 млрд долларов под гарантии замороженных российских активов с победой Трампа оказалась под серьезным вопросом. Указанных денег киевский режим, вероятно, не получит".



Орбан фактически выдвинул ультиматум, не важно уже чей: свой или Трампа. Он заявил, что ситуация изменилась, и Брюсселю необходимо перестроиться, "перейти от войны к миру". Это самое важное заявление со стороны Европы за последние 2,5 года.



"Уже перед началом пленарного заседания саммита украинской делегации в офисе венгерского премьера сообщили, что официальной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского не будет, а их общение ограничится протокольным приветствием и рукопожатием. Все дело в том, что Зеленский хотел поднять на этой встрече вопрос о поддержке Венгрией вступления Украины в НАТО - этот пункт Киев требует включить в новый "двусторонний документ", о начале подготовки которого было заявлено после визита Орбана на Украину в июле", - пишет "Уолл-стрит джорнал".



Зеленский на этот раз явно переборщил с кокаином: ведь если Орбан при полноценном демократическом правлении Байдена - Харрис категорически отказывался поддерживать вступление Украины в НАТО, то как можно было предполагать, что он на это пойдет после победы Трампа?



Интересно, что эти наглые требования прозвучали несмотря на то, что не далее как 1 ноября полномочный представитель МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что "вопрос украинского членства в НАТО в новом соглашении не обсуждается".



Помимо этого дипломат сделал упор на то, что в соглашении должно быть сконцентрировано внимание на "восстановлении прав венгерской национальной общины" на Украине. Думаю, что это принципиальное и многолетнее требование Будапешта не в меньшей степени, чем вопрос о НАТО, сыграло свою роль в отмене официальных переговоров Орбана и Зеленского.



Свое историческое выступление на саммите ЕПС Зеленский, как свидетельствует ряд украинских и западных источников, начал в состоянии плохо скрытого бешенства, даже не пытаясь смягчить агрессивность своих сентенций.



Основным смыслом речи, как всегда, стало нагнетание ненависти, истерика, связанная с возможностью поражения, рассказы о героических подвигах ВСУ, которые громят русские войска на всех направлениях, и скрытая критика европейских лидеров, которые призывают к мирным переговорам с Россией.



По словам самого Орбана, еще в июле, во время поездки в Киев, он пытался убедить Зеленского, что "время не на стороне Украины, а Будапешт готов посодействовать Киеву в прекращении огня и достижении приемлемого мира".



"Но Зеленский ответил: "Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне". Я сказал: "Спасибо. Моя миссия завершена", - рассказал Орбан.



В итоге Зеленский отказался подписывать с Венгрией двустороннее соглашение о безопасности и сотрудничестве, так как Будапешт не стал вносить в него пункт о поддержке вступления Украины в НАТО.



Не менее бескомпромиссно повел себя и премьер Словакии Роберт Фицо. 7 ноября лидеры стран Евросоюза услышали от словацкого лидера, что по полученной информации относительно военной ситуации на Украине "очевидно, что дела у нее идут не очень хорошо".



При этом Фицо, так же, как и Орбан, задал главам Евросоюза фундаментальный вопрос: "У ЕС есть стратегия, что Украина должна выиграть эту войну, а Россия должна проиграть. Также у ЕС есть стратегия, согласно которой мы должны поддержать Украину в военном и финансовом отношении, чтобы она была достаточно сильной для переговоров. Но вчера я очень ясно сказал, но ни та, ни другая не работает. И теперь перед нами стоит серьезный вопрос: что будет делать ЕС, если США объявят о сокращении помощи Украине? Я считаю, что нам следует пойти другим путем. Если сегодня есть кто-то, кто действительно заинтересован в прекращении войны на Украине, и это новый американский президент, то у нас также есть Китай, у нас также есть Бразилия, есть китайско-бразильский план".



Разумеется, китайско-бразильский мирный план невыполним, как и все привнесëнные со стороны планы. Политики, которые их готовили, даже максимально благожелательно настроенные к России, просто не понимают подоплëки и истинного смысла этой войны, ее значения для российской государственности. Но из всех планов китайско-бразильский является наиболее неприемлемым для Украины.



А значит, его упоминание было весьма удачным в контексте выступления Фицо. "ЕС должен был сказать, что он присоединяется к этим планам, и мы собираемся оказать давление для заключения мира, который устроил бы все участвующие стороны. Но мне кажется, что преобладает идея продолжения войны любой ценой, и я не имею к этому никакого отношения", - заявил Фицо.



Помимо этого, Фицо пояснил для представителей СМИ истинную реакцию президента Украины на победу Дональда Трампа на выборах. Об этом он рассказал в эфире программы "Субботние диалоги" на канале "Радио и телевидение Словакии". "Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп", - уточнил Фицо.



Ранее Фицо заявил, что отвергает русофобию. Премьер Словакии заверил, что сделает все для нормализации отношений с Россией.



Дополнительную пощëчину глава необандеровцев получил от старшего сына новоизбранного президента США Дональда Трампа, который по-простому, как нормальный бизнесмен нового типа, "включил счетчик" для Зеленского.



В соцсетях Дональд Трамп - младший разместил видеоролик с фигурой Зеленского, где имелся коллаж, изображающий печального меланхоличного Зеленского, на которого буквально отовсюду валятся пачки долларов, а все дополняется постскриптумом: "У вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги".



"Дональд Трамп - младший считает, что победа его отца на президентских выборах в США закроет финансовые потоки для Киева", - написал "Уолл-стрит джорнал", и с этим трудно спорить, даже если встать на позицию тех, кто считает, что Трамп попробует шантажировать российское руководство.



В рамках происходящих изменений довольно странными выглядят реплики очередного клоуна из "Квартала 95", главы МИД Украины, Андрея Сибиги о том, что "началась практическая подготовительная работа к встрече Трампа и Зеленского". Зеленскому вредно ездить в Америку. Последние два раза он там "обделался", так ничего и не добившись. И он, конечно, вызывает изрядное раздражение у американского истеблишмента.



Якобы стал известен "план Трампа". Три неокона, которые выдают себя за "переходную команду" (на самом деле, никакой переходной команды нет), во главе с сенатором-экстремистом Майком Помпео, бывшим госсекретарем, встретились с Трампом-младшим и заявили ему, что у них готов план по урегулированию войны на Украине.



Это не план в духе Трампа. Он потребует дипломатических сверхусилий и, очевидно, будет отвергнут Россией, которая наступает по всему фронту. План Трампа должен быть в целом такой: "Эй, Зеленский, закругляйся, договаривайся с Путиным, у тебя есть месяц".



К тому же только что стало известно, что Трамп категорически отказался пригласить главных ястребов-неоконов Майка Помпео и Никки Хейли в свою вторую администрацию, пишет "Файнэншл таймс". В противоречие курсу Трампа Помпео "непоколебимо" отстаивал помощь Украине со стороны США, предлагал выделить Зеленскому полтриллиона долларов, чтобы он мог покупать и использовать против России любое американское оружие, включая дальнобойные ракеты.



На этом фоне администрация Байдена до истечения своих полномочий торопится поставить на Украину боеприпасы и технику на многие миллиарды долларов, но проблема только одна: для начала все это необходимо произвести, а на складах осталось только то, что необходимо для непосредственной обороны самих США.



Некоторые в связи с этим считают, что именно "победа Дональда Трампа нарушила отлаженный под началом США международный механизм по оказанию помощи Украине". Это ложь и попытка переложить ситуацию в американском и вообще западном ВПК с больной головы на здоровую. ВСУ не только терпят самые крупные за всю войну поражения на фронте, но и уже практически полгода как столкнулись с системными перебоями в поставках западного оружия, которое давало им хоть какой-то шанс сражаться дальше. Но именно в последние 5 дней оружие и боеприпасы потекли к ним рекой, и похоже, что Байден, в ущерб боеспособности США, решил передать последнее.



"На данном этапе у США осталось более семи миллиардов долларов неизрасходованных средств в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, которые позволяют Пентагону передавать Украине оружие и боеприпасы непосредственно из своих запасов. Также имеются свыше двух миллиардов долларов для финансирования долгосрочных контрактов на закупку военной техники для Киева", - пишет "Уолл-стрит джорнал".



Главное для Байдена и Блинкена сегодня - создать иллюзию успешных действий Украины на поле боя и не подойти к 20 января с русскими войсками в Харькове и Днепропетровске.



По словам представителя Пентагона, "до выборов администрация намеревалась доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю. Однако после выборов действующий график поставок нуждается в пересмотре". Понятно, что им нужно успеть все передать до середины января, а передавать, как я уже писал, зачастую нечего.



Но кое-что все же есть. Вот что известно точно: "В ответ на участившиеся налеты российских беспилотников и ракетные удары, - поясняет все тот же "Уолл-стрит джорнал", - Пентагон передаст Украине более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны "Пэтриот" и национальной усовершенствованной ракетной системы "земля - воздух" NASAMS". Ожидается, что они прибудут в ближайшие недели, как сообщил высокопоставленный представитель администрации.



Эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года, сказал один американский чиновник.



В пятницу администрация в лице представителя Пентагона заявила, что также отправит на Украину "небольшое количество подрядчиков" для помощи в ремонте и обслуживании F-16 и других систем. Они прибудут в ближайшие месяцы и будут работать вдали от линии фронта, сообщает нам все тот же "Уолл-стрит джорнал".



До этого администрация Байдена всегда официально отвергала такие "командировки специалистов", мол, американцев в зоне конфликта нет, однако с тех пор "системы все чаще выходят из строя из-за нехватки квалифицированных рабочих для обслуживания и ремонта".



Только вот не надо выдумывать. Эти подрядчики с первого дня были на Украине. И только они занимались восстановлением американского военного оборудования, больше просто некому, даже квалифицированных европейцев довольно немного. Просто сейчас, в новых реалиях, чтобы у прокуратуры случайно не возникли неожиданные вопросы, администрация Байдена решила этих "подрядчиков" легализовать.



"Обеспечение работоспособности этих систем вооружения имеет решающее значение для защиты Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении Пентагона. Прекрасно, но все это - сизифов труд. Российские войска превратят все ваши самолеты и танки либо в пыль, либо в экспонаты на Поклонной горе.



Зеленский тем временем продолжает с пеной у рта где только можно истерично требовать поставок армейских тактических ракетных систем ATACMS дальностью 320 километров, подчеркивая, что они позволят ВСУ бить далеко за линию фронта.



Но, как пишет "Уолл-стрит джорнал" со ссылкой на двух американских чиновников и советника с Банковой, "Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей ATACMS". Остин сказал Зеленскому, что тот "просит слишком многого", требуя от Вашингтона нарушить другие, более давние, соглашения.



Администрация США дополнительно просит европейских союзников, Японию и Южную Корею, отправить Украине ракеты из собственных запасов, подчеркнул представитель Госдепа США. А запасы остались только у нескольких наиболее технологически продвинутых европейских стран и у Южной Кореи, причем такие, на передачу или использование которых Вашингтон пока разрешения не давал. Кроме того, у Южной Кореи есть свои резоны для осторожности с поставками на Украину.



Короче, на Западе царит мощная неразбериха, и связана она прежде всего с наступлением российских войск.



Ракеты и управляемые бомбы типа JDAM, которыми Пентагон может вооружить переданные Зеленскому разными странами F-16, имеются у США в незначительном количестве. Об этом на днях поведал "Блумбергу" высокопоставленный чиновник США и бывший сотрудник Министерства обороны, пожелавший остаться неизвестным.



Американцы резко увеличили поставки так называемых страйкеров, т. е. колëсной бронетехники всех сортов: от обычных джипов до БМП " Брэдли". Как я уже неоднократно писал и говорил, это может свидетельствовать об имеющихся планах Зеленского в очередной раз "хайпануть" на заходе, например, в те же Брянскую или Белгородскую области, напротив которых сейчас концентрируются большие силы ВСУ. Дело в том, что " страйкеры" годятся только для маршей по хорошим шоссейным асфальтированным либо бетонированным дорогам. Для отражения удара русских войск в Донбассе в условиях жидкой грязи они бесполезны. Условия же российских областей для них полностью подходят. Однако Генштаб ВС РФ отлично видит районы концентрации противника и готов к отражению любого удара.



А вот и совсем комплиментарные для нас комментарии: "Американцы очень быстро потеряют интерес к поддержке Киева, если Трамп и Путин договорятся по разделу территории Украины и ее нейтральному статусу ". Об этом заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала "Форейн полиси".



"Зеленский зря считает, что весь мир крутится вокруг Украины, а в США только и думают, как и чем ей помочь. У американцев полно своих проблем, и о Киеве они забудут очень быстро, стоит только президентам США и России договориться. Сейчас все идет к тому, что Украина потеряет часть территорий, и мнение нелегитимного "президента" никто спрашивать не будет. Здесь нужно не его согласие, а согласие Путина. В этом случае стороны придут к единому мнению, а Трамп занесет себе в актив очередную победу.



Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта", - заявляет Уолт.



И вот еще комментарий одного из самых авторитетных украинских блогеров, полковника СБУ Олега Старикова. Он более чем пессимистичен: "Дональд Трамп после вступления на пост президента, вероятно, поручит будущему вице-президенту Джей Ди Вэнсу вести переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине". Напомню, что Вэнс считается одним из наиболее антиукраински настроенных американских политиков.



*запрещенное в РФ экстремистское движение Источник - завтра

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