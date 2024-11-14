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|В Таджикистане впервые принят закон "О социальном предпринимательстве"
00:44 16.11.2024
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Он направлен на решение социальных проблем и повышение уровня жизни населения страны.
Депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты) парламента Таджикистана 13 ноября приняли закон "О социальном предпринимательстве", сообщает пресс-служба палаты.
Законопроект разработан "с целью повышения уровня жизни населения, оказания помощи уязвимым группам и решения социальных проблем путем создания благоприятного экономического климата для социального предпринимательства в республике", говорится в сообщении.
Отмечается, что социальная поддержка населения заключается не только в осуществлении государством уязвимым группам выплаты денежной и материальной помощи, но и в создании благоприятных условий для восстановления их трудоспособности и экономической интеграции.
"Именно экономический охват этой категории лиц может частично компенсировать рост расходов бюджета за счет налоговых поступлений от экономической деятельности, их дальнейшую финансовую стабильность и самодостаточность. В связи с этим мировой опыт показывает, что необходимы механизмы содействия занятости уязвимых групп населения путем вовлечения их в предпринимательскую деятельность или так называемое социальное предпринимательство", - говорится в сообщении.
Принятие этого закона в нижней палате считают "абсолютно своевременным", так как он "создает правовые предпосылки для преодоления социального дисбаланса на рынке труда, обеспечивает справедливое всеохватывающее отношение к осуществлению социально-экономических и других прав уязвимых групп населения и таким образом обеспечивает устойчивое улучшение их жизни и благосостояния".
Что такое социальное предпринимательство?
Социальное предпринимательство – это малый или средний бизнес, направленный не только на получение прибыли, но и на поддержку определенных категорий граждан или достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем. Это может быть:
- помощь людям с ограниченными возможностями;
- решение проблем в области образования и экологии;
- решение других социальных проблем.
Отличие социальных предприятий от некоммерческих организаций в том, что первые решают проблемы граждан с помощью бизнеса. Они получают финансовую прибыль от своей деятельности, а благотворительные фонды и другие НКО – нет.