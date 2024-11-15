Коренные новозеландцы требуют прекратить их дискриминацию

00:50 16.11.2024

15.11.2024



В парламенте Новой Зеландии депутаты маори исполнили традиционный танец хака в знак протеста против действия договора между Британской Короной и маори, подписанного в 1840 г.



Договор был подписан пятьюстами вождями, но современные маори полагают, что данный документ постоянно ущемляет их права. Веллингтон постепенно принимает законы, направленные на расширение прав коренного населения страны, но сами маори считают, что этого недостаточно.



Благодушие новозеландских властей к маори, которые составляют 20% из 5,3-млн. населения, вызвано не искренним раскаянием, а текущими политическими изменениями в мире, в т.ч. пробуждением национального самосознания народов стран Африки, Азии и Океании под влиянием перехода к многополярному мироустройству.



В мае маори протестовали перед зданием парламента против дискриминационного отношения белых полицейских к коренным жителям. Также состоялся марш в столицу в знак протеста против несправедливых в отношении маори законов, принятых британскими властями в прошлые века и до сих пор определяющие контуры взаимоотношений белого и коренного населения.