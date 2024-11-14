В Узбекистане родителям запретили бить детей

00:51 16.11.2024

Теперь несовершеннолетние законодательно защищены от всех форм насилия. Детям будут предоставлять охранные ордера.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, согласно которому родителям запрещается бить своих детей в процессе воспитания. Как следует из информации на сайте Lex.uz, документ вступит в силу 15 мая 2025 года, передает "Фергана".



Закон "О защите детей от всех форм насилия" устанавливает меры по защите прав и интересов несовершеннолетних. В частности, в нем говорится, что "способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей".



Документом также не допускается применение телесных наказаний и прочих форм насилия в школе.



К формам насилия в данном случае относятся:



- физическое;



- психологическое;



- половое;



- отсутствие заботы;



- эксплуатация;



- травля (буллинг).



При этом пострадавший ребенок вправе обратиться в уполномоченные органы или суд, получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную и медицинскую помощь в специальных центрах или по горячей телефонной линии.



Большую роль в вопросах предотвращения насилия над детьми играет Национальное агентство социальной защиты. Именно это ведомство должно обеспечить работу круглосуточного колл-центра по приему жалоб, а также выявлять граждан, ставших жертвами насилия, вести их учет и прочее.



В законе прописан механизм предоставления ребенку охранного ордера. Указано, что документ выдают органы внутренних дел сроком до 30 дней, его вручают пострадавшему либо законному представителю несовершеннолетнего. В случае, если угроза не устранена, суд может продлить действие охранного ордера на один год.