Military Watch Magazine: Россия подписала первую экспортную сделку по Су-57

00:55 16.11.2024

Military Watch MagazineСША

14 ноября 2024

MWM: Россия подписала первую экспортную сделку по Су-57

Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow



Зарубежные заказчики проявляют обоснованный интерес к Су-57, пишет MWM. Самолет прошел гораздо более плотные боевые испытания, чем любой другой истребитель пятого поколения, причем он внес весомый вклад в российскую воздушную кампанию на украинском театре военных действий.

Некий неназванный иностранный клиент уже подписал первый контракт с российским "Рособоронэкспортом" на приобретение истребителей пятого поколения Су-57, вызвав массу пересудов о том, какое же государство совершило громкую покупку. Выступая на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае 13 ноября, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о продаже: "Система военно-технического сотрудничества должна выводить на рынок новые образцы вооружения, военной техники. Су-57 - у нас, кстати, есть уже подписанные контракты первые на этот самолет".



Накануне на мероприятии Михеев заметил, что истребитель "полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения". "Его главное конкурентное преимущество - реальный опыт боевого применения. По признаниям Минобороны России, этот истребитель отлично проявил себя в ходе боевых действий. Достоинством истребителя также является мощный комплекс вооружения, в который входят новейшие авиационные средства поражения. Благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны обеспечена "высокая живучесть истребителя", - добавил Михеев.



Примечательно, что дата подписания контракта на продажу Су-57 не уточняется, что позволяет предположить, что он мог быть подписан задолго до Чжухайского авиасалона - возможно, еще в 2020 году, когда, по сообщениям, свой первый заказ разместил Алжир.



Комментируя экспортные перспективы Су-57, генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что за самолетом "выстроилась определенная очередь", отметив, что "он давно вызывает обоснованный интерес у наших давних партнеров". Упоминание очереди из желающих подчеркивает, что производство Су-57 в значимых масштабах началось лишь сравнительно недавно: так, в 2022 году было поставлено всего шесть истребителей, в 2023 году - двенадцать, а в 2024 году, согласно графику, двадцать.



Хотя было подтверждено, что ВКС России должны получить 76 истребителей к концу 2027 года, остается неясным, каких масштабов производство достигнет к тому времени. В частности, быстрое расширение выпуска значительно повышает вероятность того, что к тому времени истребителей будет произведено гораздо больше, чем 76, причем около двух десятков или более уйдут на экспорт. В августе на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке открылись новые мощности для расширенного выпуска Су-57, и сообщается, что интерес к самолету проявили ведущие потенциальные клиенты, включая Алжир, Индию и Вьетнам.



Су-57 прошел гораздо более плотные боевые испытания, чем любой другой истребитель своего поколения, причем самолет внес весомый вклад в российскую воздушную кампанию на украинском театре военных действий с начала 2022 года. В его "послужной список" вошло подавление ПВО, воздушные бои и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд задач по нанесению точных ударов с использованием ракет как из внутреннего отсека, так и на внешней подвеске.



Всего на данный момент в мире производится четыре истребителя пятого поколения: помимо Су-57 это китайские J-20 и FC-31 и американский F-35. Непосредственные предшественники Су-57 – Су-27 и Су-30 пользовались большим успехом на мировых экспортных рынках, причем иностранные клиенты закупали их в гораздо бóльших количествах, чем само Министерство обороны России. Подавляющее большинство Су-27, произведенных в 1990-х годах, были приобретены Китаем, тогда как большинство Су-30, произведенных уже в 2000-х, отправились в Индию.



Ожидается, что ВВС Индии станут ведущим заказчиком Су-57, и, даже выйдя из сделки по обширной передаче технологий и совместному владению программой, страна по-прежнему проявляет живой интерес как к лицензионному производству, так и к готовым закупкам. Ранее сообщалось, что переговоры по лицензионному производству начнутся в феврале 2023 года.