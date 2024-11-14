Нетаньяху объявил войну "Моссаду" - израильская разведка заигралась в политику

01:19 16.11.2024

14 ноября 2024



Сеймур Херш: Все стороны в этой игре действуют втемную

Станислав Тарасов

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что депутат кнессета от партии "Ликуд" Амит Халеви представил законопроект создания независимой спецслужбы, которая будет работать параллельно с Управлением военной разведки Армии обороны Израиля (АОИ).



Мотивация действий депутата описана в предложении: "На протяжении лет стало ясно, что влияние прежних надзорных отделов было минимальным и не смогло эффективно оспорить существующие разведывательные оценки".



При этом упоминаются, но только дополнительно, события 7 октября 2023 г. - нападение ХАМАС на Израиль - с указанием, что якобы "не было ведомства, которое бы раскритиковало тезис, будто ХАМАС находится под контролем".



Согласно проекту закона, новой спецслужбе должен быть предоставлен полный доступ ко всей имеющейся разведывательной информации в службах безопасности, включая "Моссад" и "Шин Бет" (аналог ФСБ), а сама она должна будет подчиняться непосредственно премьер-министру Биньямину Нетаньяху.



Закон также обязывает ее "регулярно отчитываться перед комитетом по иностранным делам и безопасности кнессета, информировать премьер-министра по любому важному вопросу, связанному с безопасностью Израиля".



Получит ли такой закон поддержку в кнессете, говорить сложно. Бесспорно только то, что его обсуждение будет проходить в ситуации скандальной обстановки вокруг израильских спецслужб, которые лишились ореола былой славы, а их действия рассматриваются многими экспертами часто в контексте конспирологических теорий и необычных геополитических комбинаций.



Для этого существует огромный набор оснований. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 г. многие израильские чиновники из спецслужб заявляли о провале разведки. В частности, глава Управления военной разведки АОИ Аарон Халива говорил, что несет ответственность за этот провал. С таким же заявлением выступал и глава Общей службы безопасности ("Шин Бет") Ронен Бар.



Начальник Генштаба Герци Халеви также признал, что "военные не смогли обеспечить безопасность страны". Но провалы разведок случаются и в других странах. А выход из ситуации, как правило, ищется в закрытых служебных расследованиях, направленных на устранение выявленных угроз. В то же время разведка - это мозаика, и бывает сложно быстро сложить кусочки в достоверную картинку…



В Израиле наружу стала вылезать "неожиданная специфика", связанная, по мнению американской газеты Washington Post, с "проблемами внутри спецслужб, которые задолго до нападения ХАМАС начали выставлять фрагменты какого-то пазла".



По мнению близких к ЦРУ американских экспертов, их удивило то, что "в Израиле образца 2023 г. в месяцы, предшествовавшие атаке в Газе, службы безопасности, то есть „Моссад", военная разведка „АМАН" и „Шин Бет", были резко настроены против правительства Нетаньяху".



Так действующий и все шесть ныне здравствующих бывших руководителей "Моссада" выступили против плана судебной реформы, заявляя, что "Нетаньяху разрушает страну изнутри своими нападками на Верховный суд". Тогда премьер Израиля, действительно, балансировал на грани отставки.



По версии некоторых конспирологов, он разработал и стал реализовывать примитивную, прямолинейную комбинацию с нападением ХАМАС.



В эту версию вписывались вбрасываемые "утечки" об игнорировании Нетаньяху предостережений, исходящих из разных внутренних и внешних источников о подготовке ХАМАС к вторжению.



Но по мере развития событий, как для Нетаньяху, так и для его политических противников, становилось ясно, что Израиль оказался втянутым в очень сложную многоходовку с контурами третьего, более сильного мирового игрока.



Надо полагать, неслучайно после начала войны с ХАМАС Нетаньяху стал запрещать главам израильских служб разведки и безопасности общаться с американскими чиновниками, руководствуясь, как считает известный эксперт, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, "соображениями по сохранению власти".



Отметим, что с 7 октября прошлого года только одна делегация Конгресса США посетила Израиль и провела встречи с руководителями спецслужб, что в разы меньше, чем было до войны.



В то же время в публичное пространство стало выбрасываться "оперативное грязное белье разных времен": попытки ЦРУ установить контакты с ХАМАС, несмотря на запрет США, и как Нетаньяху хотел загнать "Америку в угол".



Появились секретные документы из архивов военной разведки Израиля, что, кстати, сорвало переговоры об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников, о том, что Нетаньяху не одобрил план "Моссад" по пресечению "потока денег" ХАМАС и закрыл оперативную группу "Гарпун".



Всплыли данные ЦРУ США, что с начала и до середины февраля 2023 г. высшее руководство "Моссада" призывало должностных лиц и граждан Израиля протестовать против правительства.



Эти факты нуждаются в специальном анализе и изучении, но они демонстрируют сильный раскол в истеблишменте и кризис в израильских спецслужбах, подрыв их способностей эффективно обеспечивать национальную безопасность.



По Хершу, "почти все стороны в этой игре действуют втемную", но, если закон Халеви пройдет в кнессете, от "Моссад" и "Шин Бет" в будущем мало что останется.