Уроки "Хезболлы": как не попасться на крючок "мирных переговоров", - Ахмад Хаж Али

01:23 16.11.2024 15.11.24

Дезинформация или обман в переговорах - это процесс притворства, что ведутся мирные переговоры или предпринимаются дипломатические попытки для деэскалации, а по сути, цель переговоров - обмануть другую сторону, ввести в заблуждение. Иными словами, это тактика, при которой одна сторона в конфликте делает вид, что стремится к миру или, зачастую, к дипломатическому решению без реального намерения довести дело до конца. Цель состоит в том, чтобы получить стратегическое преимущество, успокоив и усыпив противника ложной безопасностью.



В данном докладе определяются некоторые накопившиеся во время войны в Ливане факты попыток обмануть в переговорах и показывается, насколько переговорщик достиг в них своих целей: выигрыш во времени или достижение конкретных военных и политических целей. На основании данных направлений выстраивается понимание тактического подхода агрессора к ведению боевых действий, в данном случае - еврейского государства, совершившего преступление против человечества и обладающего полной поддержкой Соединенных Штатов и в целом коллективного Запада.



Пожалуй, самым выдающимся свидетельством является манипулирование американскими переговорами - то, что заявил американский министр иностранных дел Блинкен вскоре после убийства Его Высокопреосвященства Сайеда Хасана Насраллы: "Это потрясающе критический момент для Ближнего Востока и всего мира. Мы ясно дали понять, что путь вперед находится через дипломатию, а не через конфликт".



Это спустя год пустых непрямых переговорных процессов, с посредничеством Египта и Катара с американцами, между противоборствующими сторонами, а именно палестинским сопротивлением в лице ХАМАС и еврейским государством, где последняя сторона покушалась на переговорщика в третьей суверенной стране, то есть на Исмаила Ханию, которого в итоге убили в Иране.



Заявление Блинкена после убийства Насраллы показывает огромный разрыв между реальными действиями и скрытыми намерениями американской политики в регионе. Так о какой же дипломатии может идти речь?



Госдеп США говорит о критическим моменте для всего мира, то есть, когда весь мир окажется на грани войны из-за применения американского оружия. Как хочет министр обороны США Ллойд Остин "избежать большой войны" в то время, как растет применение управляемых ракет с большими боезарядами и идет постоянное снабжение боеприпасами? Более того, напрямую используются американские и западные военные ресурсы для совершения последовательной агрессии против Ливана с его инфраструктурой и мирным населением наподобие тактики, применяемой в секторе Газа.



Как можно "избежать тотальной войны", одновременно увеличивая "использование управляемых и совместных (израильских и американских) боеприпасов, продолжая поставлять оружие еврейскому государству", по словам сенатора Марка Келли?



Американская деятельность с момента убийства Фуада Шукра (Хаджа Мохсена) вплоть до стадии взрывов пейджеров и радиоустройств, произошедших 17 и 18 сентября, до периода убийства руководящих кадров и убийства Его Высокопреосвященства генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, указывает на существование крупной обманной стратегии, которой Вашингтон способствовал на официальном уровне в поддержку развития сионистской войны в Ливане. Вашингтон полагается на манипуляции в фальшивых мирных переговорах по нескольким направлениям: 1) начало переговоров или уступки; 2) создание отвлекающих факторов или задержек; 3) сбор разведданных и оценка намерений противника; 4) Подрыв морального духа и политической стабильности противника; 5) Создание предлога для внезапного нападения.



1) Начать переговоры или пойти на уступки.



Сторона может инициировать или продемонстрировать готовность провести мирные переговоры либо напрямую с противником, либо через посредников (например, нейтральное государство или международную организацию), включая встречи на высоком уровне, неформальные переговоры или общение по иным каналам. Уступки, такие как согласие на временное прекращение огня или разрешение на доставку гуманитарной помощи, делаются для того, чтобы продемонстрировать открытость и добросовестность, благодаря чему инициатива выглядит вполне искренней.



С первого момента взрывов пейджеров, 17 сентября 2024 года, американская администрация поспешила отрицать свою ответственность и взяла на себя инициативу, объявив о серьезных шагах по поиску дипломатического решения, чтобы остановить эскалацию (с технологической точки зрения экспертам понятно, что такой прецедент с использованием технологий шестого поколения и комбинированного кибероружия массового поражения не мог быть осуществлен без поддержки и участия Соединенных Штатов и их разведывательного потенциала). Продолжались сообщения от официальных лиц американской администрации относительно "усилий" по поиску дипломатического решения и предположений о том, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы израильское государство вступало в крупномасштабную битву на севере. Примечательно, что все официальные лица способствовали распространению заявлений об американской "готовности" вести переговоры и выдвигать инициативы. Президент Байден заявил, что он обсудит с президентом ОАЭ прекращение войны в Газе и нормализацию ситуации в Ливане. Госсекретарь Энтони Блинкен встретился в Париже со своими французскими, итальянскими и британскими коллегами в качестве поддержки, а также с министром иностранных дел Германии, и подтвердил содействие Соединенными Штатами предложению о прекращении огня, которое было одобрено Советом Безопасности ООН.



В понедельник, 23 сентября 2024 года, за два дня до убийства Его Высокопреосвященства генерального секретаря "Хезболлы" Сайеда Насраллы, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обнародовал новую инициативу, обсуждение которой он начал с министром стратегических дел сионистского государства. Всего за день до убийства Белый дом объявил, что президенты США и Франции обсудили "усилия, направленные на прекращение огня между израильским государством и "Хезболлой" и предотвращение начала войны. Он также объявил, что Соединенные Штаты "работают над подготовкой заявления, призывающего к прекращению огня в Ливане", и что продолжаются дискуссии по поводу 21-дневного прекращения огня.



Эти вводящие в заблуждение сообщения отражают якобы позитивную атмосферу и посылают сильные обнадеживающие сигналы перед началом переговоров.



"Забастовка" в израильском государстве совпала с присутствием премьер-министра Нетаньяху в Нью-Йорке. И до даты выхода доклада, несмотря на все нападения на мирное население, которым подвергается Ливан с юга на север, на неспособность контролировать действия сионистского режима, а наоборот, поддержку его, Пентагон заявляет следующее: "Мы по-прежнему верим, что есть возможность достичь дипломатического урегулирования в Ливане, и мы продолжим работать над достижением этого".



2) Создание отвлекающих факторов или препятствий.



Участвуя в мирных переговорах, сторона может тем самым задерживать врага либо отвлекать его внимание от ее истинных намерений. Например, противник может ослабить свою оборону, отвести свои силы или отложить наступательные операции в ожидании возможного решения. Эта задержка может дать лживой стороне время для усиления своей армии, обеспечения безопасности жизненно важных линий снабжения или для стратегической передислокации сил.



После убийства Шукра (Хаджа Мохсена) в конце июля 2024 года и за ним убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, американские сообщения умножились, распределяясь по темам между отказом от ответственности, возобновлением обязательств по защите израильского образования от ожидаемого ответа "Хезболлы" и необходимостью дипломатического решения. Сообщений о прекращении огня в секторе Газа стало больше, в то время как целью было задержать ответ и рассеять руководство сопротивления. Должно ли оно ответить, или проигнорировать удар, если ценой будет прекращение огня в секторе Газа?



Кроме того, в тот же день, когда произошел взрыв пейджеров, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил: "Израильское государство должно предоставить возможность дипломатическим путем снизить нынешнюю эскалацию напряженности в регионе". Двумя днями позже, 20 сентября 2024 года, заместитель представителя США в Совете Безопасности ООН зафиксировал неясную позицию относительно намерений Израиля эскалировать ситуацию и объявить войну Ливану, заявив: "Решение должно начаться с прекращения войны в секторе Газа и предотвращения крупномасштабной войны в регионе, исходящей из Ливана". Параллельно и в том же направлении Госдепартамент США заявил: "Мы не хотим видеть эскалацию нынешней напряженности в Ливане, которая переросла бы в более широкую войну". Кроме того, Пентагон направил сообщение с предложением "заверить" заявлением: "Теперь мы считаем, что конфликт все еще ограничивается сектором Газа, и мы не хотим более широкой войны", подтвердил министр обороны США Ллойд Остин. В тот же день Белый дом объявил о своем участии "в интенсивных дипломатических усилиях по предотвращению эскалации конфликта на границе".



Вторым важным посылом, который поддержали американцы, стал разговор о необходимости прекращения войны в секторе Газа и связывания судеб двух фронтов. Связав судьбу фронта Газы с судьбой Ливанского фронта, администрация демократов предложила вынести на обсуждение новые предложения о "прекращении войны в Газе и усилиях, предпринимаемых для успокоения ситуации в Ливане". Министерство обороны, в свою очередь, через министра Остина, приняло то же предложение и призвало "продолжить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вернуло бы всех пленных, удерживаемых ХАМАСом".



По иронии судьбы после того, как заговорили об американо-эмиратском общении с целью остановить войну в Газе, президент Байден несколько дней спустя объявил об американо-эмиратском оборонном партнерстве, и в ходе войны в Газе не произошло никакого прогресса или изменений. В то время, как Вашингтон пропагандировал опасность эскалации и свои усилия по предотвращению эскалации, движение вооружений, переброска военной техники в еврейское государство и на Кипр, а вместе с этим и рост напряженности в регионе, не прекращались.



3) Получение разведывательной информации и оценка намерений противника.



Мирные переговоры предоставляют редкую возможность узнать о военной позиции противника, его готовности и взглядах руководства. Дипломаты или офицеры разведки могут оценить истинные намерения, решимость и слабые места противника. Информация, которой обмениваются во время переговоров, даже если она не имеет прямого отношения к военным планам, может раскрыть данные о силе и намерениях противника.



Во время переговоров, на которых американский посланник Хохштейн представил проект резолюции 1701, утечки и источники говорили о попытках Хохштейна узнать статус и возможности "Хезболлы". Он проводил консультации с ливанскими официальными лицами: с премьер-министром Ливана миллиардером Наджибом Микати, который известен своими тесными связями с Соединенными Штатами, и с важнейшей фигурой - председателем парламента Ливана Набихом Берри, который имеет американское гражданство, и тем не менее является уполномоченным "Хезболлой" в качестве самой высокопоставленной шиитской политической фигуры в стране при проведении переговоров по прекращению огня… По моему мнению, это была стратегическая ошибка сопротивления - оставить приоткрытой дверь при работе с американцами, даже через ливанские крупные фигуры национального характера, которым в конце концов есть что терять в случае ухудшения их отношений с Соединенными Штатами. Особенно после длительной серии обманов.



4) Подрыв морального духа и политической стабильности противника.



Объявление о мирных переговорах может повлиять на внутренний моральный дух и политическое единство. У гражданского населения и бойцов, возможно, возрастет надежда на мир, что может ослабить их решимость сражаться, когда военные действия возобновятся. Кроме того, могут возникнуть разногласия внутри политического руководства или среди союзников, поскольку разные фракции расходятся во мнениях относительно того, продолжать ли переговоры или продолжать военные операции.



Во время своих многочисленных визитов Хохштейн стремился, с одной стороны, расколоть ряды шиитов и углубить разногласия на ливанской улице - как со стороны народа, так и со стороны политиков, - между сторонниками сопротивления и его противниками. Посол встречался с "оппозиционными" группами, некоторые из них проявили инициативу и "вручили ему свои верительные грамоты". Предложения, которые он озвучил, превращаются в повод для противостоящей политической стороны оказать большее давление на партию сопротивления и ее патронатное общество, создавая атмосферу напряженности и страха, направленную на запугивание и подрыв уверенности в победе сопротивления.



Каждый раз, когда американский посланник несет послание о "прекращении огня" или "деэскалации", это создает атмосферу "иллюзорного позитива" среди мирного населения, поскольку вскоре выясняется, что предложения несерьезны, агрессивные действия продолжаются и ужесточаются, и становится ясно, что Вашингтон не хочет обязывать другую сторону - еврейское государство - даже в том, что сами Штаты якобы заявляют. Со временем это психологическое давление превращается в разочарование и недовольство, которые направлены внутрь страны, а не наружу.



5) Создание предлога для внезапных атак.



Демонстрируя стремление к миру, лживая сторона стремится застать своего врага врасплох. Когда противник меньше всего этого ожидает, сторона, претендующая на мирные переговоры, может начать внезапную атаку, часто используя слабости другой стороны. Исторические примеры включают временное прекращение огня или перемирия, которые нарушаются резкими атаками с использованием элемента внезапности.



В то время как Белый дом выражает "обеспокоенность по поводу эскалации", работает над "деэскалацией" и утверждает, что "дипломатическое решение достижимо и его надо срочно достичь", за несколько дней до американских выборов источники сообщают о существовании нового соглашения, которое является предложением, находящимся на стадии переговоров, между США и сионистским режимом с рядом стран. Хохштейн доводил его до американских выборов, на которых американцы (в том числе все демократы и республиканцы, представляющие "дип стейт") согласились дать свободу израильтянам, нарушив перемирие. Война нужна "дип стейт" для уничтожения любого сопротивления в регионе, а для этого необходимо уничтожить военный, экономический и технологический потенциалы Ирана или устроить смену режима в Тегеране.



Предлагаемое лживое и унизительное соглашение по Ливану провалилось в результате стойкости сопротивления, которое не давало агрессору пробиться даже на пару километров вглубь ливанской территории. Это предложение капитуляции предусматривало "создание международного контингента под прикрытием войск ООН UNIFIL, оно описывает механизм для надзора за регионом", полномочия его выходят за рамки Ливанских границ, оно якобы "предусматривает расследование сообщений о нарушениях с обеих сторон". По словам источника, "израильские официальные лица заявили о согласии Соединенных Штатов с тем, что, если "Хезболла" нарушит договоренности, например, построив укрепления к югу от реки Литани, и ливанская армия или UNIFIL не смогут быстро отреагировать, израильская армия сможет принять длительные меры по устранению угрозы".



То, что помешало выполнению планов "дип стейт", - это стойкость сопротивления, несмотря на применение врагом самых современных видов оружия, в том числе относящих к шестому технологическому поколению, интегрированных с искусственным интеллектом, и кибер-оружия массового поражения.



Сопротивление, которое направило дрон в окошко спальни Нетаньяху и грамотно организовало атаку дронами по столовой самой страшной боевой бригады ЦАХАЛ - бригады Голани - во время ужина солдат и офицеров, уже полтора месяца успешно держит позиции на передовой линии фронта и линии южной границы Ливана.



Или сопротивление Йемена, которое успешно выпускает одну единственную гиперзвуковую ракету, и ее ни железный купол, ни помощь США в виде установки THAAD (противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет) не могут перехватить. Йеменская ракета, которая попала точно в цель в Тель-Авиве.



Американцы опасаются прекращения переговорных процессов, так как боятся момента, когда все силы сопротивления начнут атаковать американские базы и авианосцы, присутствующие в регионе.



В Иране осознали ошибку переговорного процесса, и сам президент Пезешкиан признал, что "американцы нас обманывали" на протяжении почти года непрямого переговорного процесса в Омане. Иран потерял своего президента Раиси и вместе с ним костяк, состоящий из нескольких значимых высоких командиров, политиков и союзников.



Несмотря на результаты американских выборов, целью и задачей американского истеблишмента, "дип стейт", остается господство над всем регионом и всем миром. У них перегонки с Китаем за имплементацию шестого поколения технологического прорыва, четвертую промышленную революцию - им нужен Ближний Восток без признаков сопротивления. Но сегодня мы с уверенностью подтверждаем, что их сумасшедший сатанинско-фашистский план не подлежит осуществлению, пока есть такие силы сопротивления в Ливане и во всем регионе. Источник - завтра

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