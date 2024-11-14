Назначенцы избранного президента США шокировали Америку, - НГ

02:20 16.11.2024

14.11.2024



Трамп или собирается провести "консервативную революцию", или хочет проверить, насколько он контролирует свою партию

Геннадий Петров



Ультралевая демократка, ставшая радикальной республиканкой, Тулси Габбард – самое спорное назначение Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, но уже произвел переполох. На важные, а то и ключевые посты в своей команде он предложил людей без должного управленческого опыта, но зато подходящих на роль "комиссаров консервативной революции", которой пугали те, кто выступал против избрания Трампа. Вместе с тем говорить о том, что при новом президенте Америку ждут большие перемены, по меньшей мере рано. Назначения еще надо провести через Конгресс. А значит, проверку на прочность должен пройти альянс Трампа с Республиканской партией, завоевавшей большинство в обеих палатах высшего законодательного органа США.



Утечки в американской прессе (см. "НГ" от 12.11.24) оказались верными: действительно, на пост госсекретаря избранный президент предложил сенатора от Флориды Марко Рубио. "Он будет сильным адвокатом интересов нашего народа, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не спасует перед нашими врагами", – так в своем заявлении представил этого человека Трамп. Если Рубио станет главой внешнеполитического ведомства США, то покинет Сенат, где он входит в два комитета – по разведке и международным отношениям. Для республиканской фракции это не будет невосполнимой потерей. Большинство экспертов предполагают, что сенатором от Флориды все равно будет избран представитель этой партии и скорее всего трампист. Во флоридской прессе даже предполагают, что место Рубио, по итогам промежуточных выборов 2026 года, с высокой долей вероятности займет либо нынешний губернатор штата Рон Десантис, либо его жена Кейси. Это был бы сильный ход Трампа. Десантис, чей второй и, согласно закону, последний губернаторский срок как раз истекает в 2026 году, был его противником на внутрипартийных выборах кандидата в президенты.



Проиграв, он стал сторонником Трампа. На сегодняшний день Десантис – второй по популярности политик-республиканец страны. Некоторые даже прочат его в преемники Трампа, несмотря на то что на этом поприще у него уже есть сильный конкурент: избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Если действительно Рубио не просто уходит в главы Госдепартамента, но и, по договоренности с партией, освобождает место для Десантиса, это повышает вероятность, что его кандидатура пройдет обязательное в данном случае утверждение Сенатом.



о итогам выборов 5 ноября в верхней палате Конгресса у республиканцев большинство: 53 места из 100. Оно не исчезнет, даже если Рубио оставит сенаторский пост. А вот то, что республиканцы будут послушно голосовать за все кандидатуры, предлагаемые Трампом, вовсе не является фактом. Об этом уже свидетельствует избрание главой сенатской фракции сенатора от Южной Дакоты Джона Тьюна. Он – не в оппозиции Трампу, но и не трампист. Для России же важно то, что Тьюн является сторонником всемерной поддержки Украины, и тут его позиция от позиции демократов не сильно отличается.



Между тем санкции в Сенате потребуют три самых спорных, буквально шокировавших многих, назначений Трампа – консервативного телеобозревателя Пита Хегсета (его избранный президент видит главой Пентагона), бывшего члена Палаты представителей Тулси Габбард (она – претендент на пост директора Национальной разведки), политика и юриста Мэтта Гетца (может стать главой Министерства юстиции – ведомства, выполняющего в США функции Генеральной прокуратуры). Если выбирать, чья кандидатура из этой тройки удивила американцев в наибольшей степени, то, пожалуй, выбор будет сделан в пользу Габбард.



Сравнительно недавно она была демократкой. Причем Габбард ассоциировалась с крайне левым крылом Демократической партии. Ее обвиняли в антиамериканских взглядах, симпатиях к диктаторам, а в известной украинской базе врагов страны "Миротворец" она числится с пометкой "предположительно агент российской разведки". Последнее неудивительно: став республиканкой, Габбард не изменила своего более чем критического отношения к политике официального Киева. И вот теперь она может стать директором Национальной разведки. Эта административная должность в системе исполнительной власти США хотя и не предполагает большие полномочия, довольно важна. Формально директор Национальной разведки возглавляет то, что в Америке именуется "разведывательным сообществом" – совокупностью 17 спецслужб (ЦРУ, ФБР, РУМО, Управление по борьбе с наркотиками и другие). Фактически – это модератор между интересами различных ведомств, которым подчиняются те или иные структуры с особыми полномочиями. Директор Национальной разведки может сыграть немаловажную роль и если Трамп замыслил основательную перетряску бюрократического корпуса страны, с расследованиями и уголовными делами, и если в его планы входит смена внешнеполитических приоритетов.



Габбард, как и Хегсет, производит впечатление человека, готового "рубить сплеча", принимать радикальные решения, которые идут вразрез с привычными представлениями многих американцев о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ее антивоенные взгляды как нельзя лучше соответствуют обещанию Трампа "быть президентом, который заканчивает, а не начинает войны". Но именно это обстоятельство может побудить сенаторов, в том числе от Республиканской партии, проголосовать против ее назначения.



Сложности ожидаются при утверждении, возможно, самого важного, если говорить о внутриамериканской политике, назначенца Трампа – главы Минюста. Гетц, будучи с 2017 года членом Палаты представителей (он избирался во Флориде, чьим уроженцем является), зарекомендовал себя как один из самых радикальных трампистов. Он – убежденный противник того, чтобы США безоговорочно увеличивали помощь Украине, обличитель "глубинного государства" и враг левых идей. Гетц заступался за участников штурма Капитолия 7 января 2021 года и предлагал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Считается, что он разделяет положения нашумевшей инициативы республиканского мыслителя Кевина Робертса "Проект-2025". Это своеобразный манифест консервативного крыла партии, набор предложений Трампу, как надо реформировать общество в духе возвращения к христианским ценностям. В "Проекте-2025" и написанной на его основе книги "Ранний рассвет: возвращение Вашингтона ради спасения Америки" (с предисловием Вэнса) Робертс предлагает, помимо прочего, провести масштабную чистку бюрократического аппарата и выслать в принудительном порядке всех нелегальных мигрантов. Эта цель без прокуратуры неосуществима.



"Слов нет", – так описал свои впечатления в интервью телеканалу NBC один из сотрудников этого ведомства предложение назначить Гетца главой Минюста. Другой назвал идею доверить руководство такой серьезной структурой этому человеку "смехотворной". Все это, естественно, шансы на утверждение Гетца не повышает.



Есть версия, впрочем, что Трамп на это и не рассчитывает, а лишь оказывает услугу своему соратнику. Гетц является фигурантом расследования комитета по этике Палаты представителей. Его подозревают в том, что он пользовался услугами проституток, в том числе несовершеннолетней. Трамп объявил о намерении назначить этого человека главой Минюста как раз накануне заседания комитета по этике. Гетц оперативно сложил с себя полномочия конгрессмена (хотя, строго говоря, до утверждения Сенатом на должность в администрации Белого дома мог этого не делать). Это автоматически означает, что расследование против него прекращается.