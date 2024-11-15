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Особенности мандариновой революции в Абхазии: штурм парламента начали с антироссийских лозунгов, затем подняли триколор
02:42 16.11.2024

Константин Затулин: Оппозиции не важно, что скандировать, лишь бы показать власти свою состоятельность
Михаил Зубов
Материал комментируют:
Константин Затулин
15.11.24

На акцию протеста перед парламентом Абхазии 15 ноября оппозиция вышла с целью сорвать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. В центре Сухума начались столкновения с полицией, раздались выстрелы. Прозвучало требование об отставке президента.

- Протестному электорату объяснили, что если создать для российского бизнеса слишком выгодные условия - вся Абхазия немедленно будет заселена миллионами выходцев из России, - рассказал "Свободной Прессе" депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Эти сомнения падают на ту почву, что к моменту распада СССР абхазы составляли меньшинство в Абхазии - 17% населения. Они боятся, что русские их растворят так же, как раньше их растворили грузины.

Затем к народу вышел бывший вице-президент республики Аслан Барциц, и в громкоговоритель напомнил, что абхазские военные принимают участие в СВО, а будущее республики возможно только вместе с Россией.

Почему славянское единство - химера, от которой одни неприятности
Лидеры оппозиции, не отменяя требования об отставке президента, оперативно выдвинули новый лозунг. Власть виновата, что не обеспечивает более тесной связи с Россией. Появился триколор, началось скандирование "Россия, Россия".

- Оппозиция хочет доказать, что в состоянии заставить власть либо уйти, либо подчиниться требованиям. А повод может быть каким угодно. Там внутри самой оппозиции ведется борьба. И лидеры ничего умнее не находят, как демонстрировать, что каждый круче другого. А на самом деле в Абхазии больше всего беспокоятся, как бы Россия им тарифы не повысила на энергетику. В результате кавказский майнинг накроется, - говорит Константин Затулин.

"СП": Запад имеет какое-то отношение к протестам в Абхазии?

- У Запада нет возможности влиять на эти процессы, ему никто там не верит. В Абхазии своей дури хватает. Абсолютно точно, что люди, которые штурмуют парламент, к Западу не имеют никакого отношения.

Источник - svpressa.ru
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