Абхазия довосстала до президента, - Къ

08:30 16.11.2024

Протестующие захватили правительственные здания и потребовали отставки главы республики

Обстановка в Абхазии в пятницу - в день, когда парламент должен был поставить на голосование инвестиционное соглашение с Россией,- резко обострилась. Заседание не состоялось, но собравшихся у здания парламента манифестантов это только разозлило. Они окружили комплекс правительственных зданий и заняли его. В разгар волнений администрация президента Аслана Бжании анонсировала отзыв законопроекта о ратификации соглашения с Москвой, мотивировав это необходимостью "стабилизации обстановки". Но оппозиционеры уже повысили ставки до максимума, потребовав немедленной отставки главы государства. Тот, по их словам, попросил время на раздумья. Поздно вечером господин Бжания вышел к журналистам и заявил, что остается в республике и в отставку не собирается.



Спустя три дня после массовых протестов и блокировки транспортного движения в Абхазии (см. "Ъ" от 13 ноября) пришло время рассмотрения в парламенте вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое и стало причиной беспорядков. До начала сессии один из лидеров оппозиции, председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба призвал власти "отложить все острые вопросы, которые разделяют народ и будоражат общественность" до предстоящих весной 2025 года президентских выборов. В противном случае, предупредил он, "вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни ложится на президента Абхазии Аслана Бжанию и его окружение".



Аслан Бжания сначал этим призывам не внял. В интервью местному каналу "Абаза-ТВ" он объяснил, что считает риском не инвестиционное соглашение с Россией, а его отсутствие. "Мы должны в экономику привлечь деньги. Их просто неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций. Собственного капитала у нашего бизнеса для динамичного развития экономики не хватает",- откровенно высказался глава республики (цитата по "РИА Новости").



Напомним, соглашение предусматривает преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. Среди послаблений - освобождение на восемь лет от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль. Минимальный порог инвестиционных проектов - 2 млрд руб.



Российские и абхазские власти утверждали, что договоренность будет способствовать развитию экономики республики за счет частных вложений. Оппозиция же считает, что из-за предоставляемых российских бизнесменам льгот эти проекты "не будут приносить в бюджет ни копейки" и приведут к "экспансии олигархата".



Заседание парламента Абхазии началось в 11:00 по местному времени (10:00 мск). Протестующие собрались у здания за полчаса до этого. При этом силовики заблаговременно усилили там меры безопасности, стянув военную технику.



Напряжение чувствовалось и в самом парламенте. Некоторые из депутатов отказались работать в подобной обстановке, сказал спикер Лаша Ашуба, открывая сессию. "Есть мнение, что лучше в таких условиях вообще не проводить сессию. Мы должны это обсудить и вынести вопрос на голосование",- добавил он. Уже спустя несколько минут к протестующим вышел депутат Эрик Рштуни и подтвердил: сессия не состоится. Только 13 депутатов из 21 поддержали повестку дня, подразумевавшую голосование по инвестиционному соглашению (всего в парламенте республики 35 депутатов, и решения принимаются большинством голосов от этого числа).



Реакция участников протеста, по всей видимости, не совпала с ожиданиями парламентариев. В ответ на объявление о переносе сессии разозлившиеся протестующие поначалу потребовали список тех 14 депутатов, которые вовсе не пришли на заседание. Позднее Адгур Ардзинба от лица участников акции призвал депутатов все-таки провести сессию и проголосовать против ратификации инвестиционного соглашения. После того как очередной призыв был проигнорирован, ситуация резко обострилась.



Грузовик протаранил ворота у здания парламента, после чего протестующие, общую численность которых оппозиция изначально оценивала в 2,5 тыс. человек, зашли на площадь перед парламентом и направились к зданию администрации президента Абхазии, который, по сообщениям местных Telegram-каналов, к этому моменту покинул место событий в окружении охраны. Появились сообщения о столкновениях между протестующими и силовиками: первые бросались яйцами и бутылками, вторые отвечали дымовыми шашками и слезоточивым газом.



По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали как минимум 13 человек.



Спустя несколько часов два участника протеста - Адгур Ардзинба и Темур Гулиа - прошли в здание парламента для обсуждения вопроса с депутатами. Вскоре господин Гулиа вышел к протестующим и сообщил, что требования оппозиции насчет судьбы инвестиционного соглашения будут исполнены. Пресс-служба президента республики подтвердила: администрация главы государства "с целью стабилизации обстановки" готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения, спровоцировавшего столь сильный конфликт.



Перед началом переговоров с депутатами Адгур Ардзинба, обратившись к протестующим, обвинил в провокациях тех, кто называл собравшихся на акцию "антироссийскими силами". Его мысль продолжил председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц, который и вовсе заявил: будущее Абхазии "только вместе с Россией". И толпа поддержала его, скандируя "Россия!".



Но и это оппозиции показалось недостаточным, и в совместном заявлении лидеры протестного движения послали еще один сигнал России: "Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами. Однако Аслан Бжания все свое правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима".



В итоге требования протестующих свелись к немедленной отставке Аслана Бжании. Уже после решения об отзыве законопроекта о ратификации протестующие сломали решетки в окне парламента и проникли внутрь здания. Силовики препятствовать этому не стали. Та же участь постигла и другие правительственные здания, где располагаются кабинет министров и администрация президента. Оппозиционеры сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии, вынесли из здания его администрации и выставили на улице. Затем, как сообщило "РИА Новости", активисты начали готовиться к обороне захваченных зданий: перекрыли цепями калитку ворот в парламент, которую сами же сломали за несколько часов до этого, и выставили охранные посты.



По утверждению абхазских оппозиционеров, которые в пятницу предъявили Аслану Бжании (на фото) ультиматум, президент республики не стал сразу же соглашаться на отставку, попросив время на раздумье



Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ



По утверждению абхазских оппозиционеров, которые в пятницу предъявили Аслану Бжании (на фото) ультиматум, президент республики не стал сразу же соглашаться на отставку, попросив время на раздумье



Ближе к вечеру власти Абхазии и представители оппозиции начали переговоры. Как рассказал затем представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия, Аслану Бжании через посредников "было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время" на раздумья.



Поздно вечером господин Бжания выступил перед журналистами, заявив, что будет "работать дальше". При этом он призвал сограждан "не поддаваться на провокации".



В МИД РФ тем временем выразили надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать мирным образом.



"Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем,- отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.- При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка". Минэкономразвития РФ рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а представителям турбизнеса - приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением этой страны.



Лусине Баласян, Павел Тарасенко



Газета "Коммерсантъ" №212 от 16.11.2024, стр. 1