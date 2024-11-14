Возрождение Центральной Азии: Интеграция ради процветания, - Абдылда Мусаев

10:25 16.11.2024 14 Ноября 2024



Центральная Азия с древних времен представляла собой единую культурно-историческую зону. Она - одна из древнейших колыбелей человеческой цивилизации, имеющая чрезвычайно богатую историю и культурное наследие. Наши великие предки Аль-Бируни, Мухаммад Рудаки, Фирдоуси, Махмуд Кашгари, Жусуп Баласагун, Махтумкули Фраги, Байрам-хан, Улугбек, Алишер Навои, Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, Барпы Алыкулов, Абай Кунанбаев, Жамбыл и многие другие центральноазиатские акыны, мыслители и ученые, непосредственно участвовали в создании общечеловеческой цивилизации, внесли огромный вклад в развитие духовности и просветительства региона. Культурное наследие Центральной Азии сегодня считается неделимой частью мировой культуры и просвещения.



Расположенный на перекрестках маршрутов между Востоком и Западом, этот регион в течение многих столетий способствовал диалогу и взаимодействию культур, языков и религий вдоль Великого Шелкового пути. Поэтому пять основных стран региона – Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан объединяет много общего в их истории, культуре и социально-политическом развитии. Близость географического расположения стран, общая граница, исторически сложившиеся отношения и близкие культурные ценности являются драйверами региональной интеграции. В этом аспекте особо хотелось бы привести слова великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, который сказал: "Историческая общность, языковое сходство, наличие общих традиций, обычаев дает нам неисчислимые возможности для того, чтобы быть вместе и сообща строить новый мир, единое цивилизационное сообщество".



Замечу, до этого в статье "Потенциал интеграции Центральной Азии в свете возвышения "тюркского мира" обращался к вопросу о большом потенциале сближения стран Центральной Азии. Тем не менее, хочу еще раз подтвердить свои мысли в этом русле словами Фр. Фукуямы о том, что сегодня "Центральная Азия превращается из периферии в центр глобальной экономики". Это объясняется не только энергетическим, природно-ресурсным и человеческим потенциалом региона, но и тем, что он является сухопутным связующим звеном между Востоком и Западом, оказывающим благотворное влияние на расширение торговых путей, функционирование глобальных цепочек поставок на фоне возрастающих геополитических рисков.



На этом небольшом регионе сконцентрированы интересы крупнейших мировых игроков – стран, входящих в "большую семерку", а также России, КНР, Южной Кореи, Ирана, Индии и Турции. Многие из них уже утвердили свои стратегии относительно Центральной Азии, которые реализуются в различных форматах. В свете глубинных изменений в существующей архитектуре международных отношений, заинтересованные мировые акторы буквально стали "соревноваться" в своих предложениях по укреплению сотрудничества. Конечно, Центральная Азия всегда была связующим звеном межу цивилизациями Востока и Запада, а с развалом двуполярного мира хотела возобновить эту историческую миссию. И сегодня спрос на центральноазиатские страны как никогда возрос. Запущены более 10 диалоговых площадок формата "С5+1", из них 6 были созданы за последние пять лет. С 2022 года многие из этих диалогов проводятся на уровне глав государств - с Китаем, США, Германией, ЕС. Лидеров стран Центральной Азии (С5) часто приглашают за пределы региона. В этой связи региональные лидеры, руководствуясь прагматизмом, продолжают свою многостороннюю политику, посещают саммиты и хотят поддерживать "плюралистичный" баланс, выходя на новые экономические пространства.



Вместе с тем, геополитические риски и вызовы безопасности, связанные с международной напряженностью и деградацией сложившейся модели мира, а также глобальные климатические вызовы, подталкивают центральноазиатские страны к более четкому осознанию важности ускорения вялотекущих процессов регионального сближения и выстраивания всеобъемлющего сотрудничества. Сегодня страны региона приблизились к более ясному пониманию о том, что нужно усилить кооперацию и укреплять стратегический суверенитет перед лицом глобальных вызовов. Взаимоотношения между пятью государствами вышли на уровень партнерства, наполненного конкретным содержанием не только в политической и торгово-экономической, но и культурно-гуманитарных сферах.



Важные этапы кооперации стран Центральной Азии



С момента распада СССР в 1991 году, страны Центральной Азии подписывали ряд документов, направленных на развитие регионального сотрудничества и сближение стран.



В качестве важных этапов (и заключенных соглашений), которые определили характер развития процессов сближения стран Центральной Азии, можно отметить следующие:



1. Прогресс во внутрирегиональном сближении (1991-2005 гг.)



Договор о вечной дружбе, Соглашение об общем экономическом пространстве (1994 г., Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан) и создание Центрально-Азиатского Экономического Сообщества (ЦАЭС);



Преобразование в 2001 году ЦАЭС с включением Таджикистана в Организацию Центрально-Азиатского Сотрудничества (ОЦАС);



Слияние ОЦАС с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) с вступлением России (2005 г.);



2. Торможение внутрирегионального сближения (2006-2018 гг.)



Развитие сотрудничества стран Центральной Азии преимущественно в формате двухсторонних соглашений;



Внутренние противоречия в регионы и самоотстранение стран от кооперации;



Проекты ЦАЭС–ОЦАС, можно предположить, что не выдержали "конкуренции" с более широким постсоветским интеграционным форматом;



Страны Центральной Азии участвовали в процессах, направленных на экономическую интеграцию, гармонизацию тарифов и создание общих экономических пространств в рамках ЕАЭС.



За первоначальными усилиями по региональному сотрудничеству в 1990-х и начале 2000-х годов последовало "затишье" продолжительностью более десяти лет, что послужило основанием для некоторых экспертов назвать Центральную Азию одним из "наименее интегрированных" регионов мира. Подобные пессимистические прогнозы оказались несостоятельными, потому что сегодня государства региона заняли достойное место в международном сообществе и демонстрируют своеобразный Ренессанс в своих отношениях. Ярким доказательством тому являются мнения международных экспертов, которые признают важную роль в продвижении сближения с соседями и выстраивания региональной идентичности стран Центральной Азии. Профессор Фуданьского университета в Шанхае Чжао Хуашэн отмечает, что "страны Центральной Азии все чаще признают общую идентичность как внутри региона, так и вовне... Центральная Азия как единое целое более узнаваема в мире, имеет больше возможностей укрепить свой международный авторитет и может иметь больший вес в отношениях с внеш­ним миром".



3. Оживление процессов внутрирегионального сближения и путь к формированию нового облика Центральной Азии



На первой встрече в Астане в 2018 году были определены магистральные направления взаимодействия пяти стран региона, в частности в области обеспечения региональной безопасности. В ходе второй встречи в Ташкенте в 2019 году лидеры ЦА выступили с рядом инициатив по продвижению региональной кооперации. Например, Казахстан выступил с инициативой о необходимости подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития ЦА в 21 веке и проведения регулярных встреч секретарей Советов безопасности стран региона. На третьей встрече в Туркменбаши в 2021 году главами государств были инициированы созыв Межпарламентского и Молодежного форумов, создание Делового совета. Знаковым событием этой встречи стало утверждение символики Консультативных встреч.



Четвертая Консультативная встреча, состоявшаяся в 2022 году в Кыргызстане, стала поистине знаменательной, потому что прошла в год 30-летия со дня установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии. В ходе саммита впервые в истории региона был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, принятии Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, региональной программы "Зеленая повестка" для Центральной Азии, Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. Договор также предусматривает активизацию сотрудничества между сторонами в военной, торгово-экономической, логистической, культурно-гуманитарной, гражданской обороне, а также в сферах энергетики и туризма, и содержит такие обязательства, как координация полномочий стран региона в отношении угроз на международной арене и воздержание от угроз силой.



Таким образом, итоги встречи глав государств ЦА создали широкие возможности для углубления и наращивания регионального сотрудничества, его выводу на качественно новый уровень.



В 2023 году в Душанбе состоялась пятая Консультативная встреча глав государств ЦА. В рамках этой встречи был сделан первый шаг на пути к институционализации формата Консультативных встреч глав государств ЦА и было подписано Совместное заявление по итогам Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также министры иностранных дел государств Центральной Азии подписали два документа: Соглашение об укреплении солидарности наземного транспорта в Центральной Азии и Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан по общим направлениям молодежной политики.



В начале августа 2024 года в Астане состоялась шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Итоги этой консультативной встречи вывели региональное сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень и заложили прочную основу для многостороннего взаимодействия. Страны ЦА впервые согласовали единое видение развития региональной кооперации - Концепцию "Центральная Азия - 2040", которая подтвердила приверженность государств придать необратимый и поступательный характер процессу регионального сотрудничества. В целом, итоги Астанинской встречи свидетельствуют о том, что страны ЦА выходят на новый уровень взаимодействия, когда готовы обсуждать и вырабатывать более активную и конкретную политику в сфере обеспечения водной, энергетической, продовольственной безопасности и политической стабильности в регионе, промышленной кооперации, развития транспортно-логистических и транзитных хабов.



За последние годы наблюдается активное развитие сотрудничества в двустороннем формате. Так, 17 октября 2024 года в Туркменистане состоялась встреча лидеров Кыргызстана и Туркменистана, по итогам которой было принято решение о создании кыргызско-туркменского Фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов - для поддержки совместных бизнес-проектов, а также достигнута договоренность о поставке туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан, строительстве кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке и оздоровительного комплекса с пятизвездочным отелем в Иссык-Кульской области.



В рамках визита Президент Кыргызстана С.Н. Жапаров принял участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Выступая на форуме, Президент С.Н. Жапаров отметил, что Махтумкули Фраги - это символ духа свободы, человечности и высокой морали, чьи идеи и творчество стали мостом между временами, народами и цивилизациями. Помимо этого, были подписаны 14 документов, направленные на укрепление, развитие, расширение и гармонизацию экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.



Регулярные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии и встречи в двустороннем формате наглядно продемонстрировали имеющиеся огромные возможности по расширению экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами. Сегодня растущая плотность и частота таких контактов становится важным фактором культурного взаимообогащения двух народов, а также вносит существенный вклад в укрепление духовно-нравственных основ наших обществ.



Благодаря политической воле Президента Кыргызстана С.Н. Жапарова региональные отношения получили новый импульс и была сформирована атмосфера взаимного доверия и взаимопонимания в отношениях с соседними государствами. Именно это позволило в конструктивном духе на основе принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга осуществлять поиск и нахождение взаимоприемлемых компромиссов по всем сложным узловым вопросам, выступавшим долгие годы источником напряженности в межгосударственных отношениях. Самое важное достижение Кыргызстана в 2023 году - это восстановление дружественных и партнерских отношений с Таджикистаном и Узбекистаном, результатом которых стал значительный рывок в решении судьбы спорных участков на границе. На сегодня согласовано практически 90% кыргызско-таджикских и 100% кыргызско-узбекских рубежей, что позволяет говорить о восстановлении мирных, добрососедских отношений между государствами. Теперь эти границы превратились в открытые мосты мира, дружбы и доверия.



На площадках шести прошедших Консультативных встреч лидером Кыргызстана С.Н. Жапаровым были внесены ряд актуальных предложений, направленных на создание общего центральноазиатского телеканала и подготовку серий телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, цикла образовательных теле-радиопередач по истории и самобытности наших народов; расширение сотрудничества в гидроэнергетической сфере с целью повышения энергетической самодостаточности и безопасности стран Центральной Азии; возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами; совместную разработку взаимовыгодных механизмов водопользования и др. Все эти предложения несут в себе огромный потенциал, осуществление которых может оказать позитивное влияние на региональном уровне.



Новый виток в своем развитии приобрели и межпарламентские связи государств Центральной Азии. Так, 9-10 февраля 2023 года в городе Туркестан, в Казахстане, состоялся первый межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему "Укрепление всестороннего стратегического сотрудничества государств Центральной Азии и роль парламентов в этом процессе", а 12 сентября 2024 года в городе Хива, в Узбекистане, прошел второй межпарламентский форум стран Центральной Азии. В рамках этих форумов обсуждались вопросы разработки новых форм и направлений межпарламентского сотрудничества между странами Центральной Азии, были подготовлены предложения, направленные на повышение активного участия межпарламентских комиссий, групп дружбы и представительных органов на местах в социально-экономическом развитии территорий стран Центральной Азии, главам парламентов региона были направлены обращения молодежных парламентов и групп стран Центральной Азии с рекомендациями по повышению роли женщин и молодежи в социально-экономическом развитии региона. Одним словом, можно констатировать тот факт, что вопросы, регулярно обсуждаемые на встречах лидеров стран Центральной Азии как в двустороннем, так и в многостороннем формате, последовательно продвигаются на площадках межпарламентского взаимодействия.



Культурно-гуманитарное сотрудничество региона



Проводимая Кыргызстаном политика в отношении соседних стран направлена не только на развитие политического и экономического сектора, но также и на углубление культурных связей между народами Центральной Азии.



И в этом смысле, благодаря проактивной политике Кыргызстана на пути сближения с соседними странами, сегодня придается наиважнейшее значение укреплению и развитию культурно-гуманитарных связей, всестороннему углублению отношений дружбы и добрососедства между народами региона.



Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиее

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиее

Сегодня уже регулярный характер приобрели проведения перекрестных годов культуры, дней кино, выставок, концертов и гастролей, совместных спортивных мероприятий. Так, к примеру, в 2022 году в рамках Дней культуры Кыргызстана в Казахстане прошли "Дни кыргызского кино", круглый стол, посвященный памяти народного писателя Кыргызской Республики Чынгыза Айтматова, прошла встреча народных артистов, народных поэтов-писателей, деятелей кино, ученых и общественных деятелей Кыргызстана и Казахстана.



В июле 2024 года в рамках Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане был организован гала-концерт, с участием узбекско-кыргызских артистов, состоялась встреча представителей литературы и искусства двух стран, открытие культурно-выставочного центра "Кыргыз айылы" в парке "Голубые купола", а также Дни кино Кыргызстана.



В 2023 году в честь 300-летия Махтумкули Фраги в Кыргызстане на сцене Баткенского областного музыкально-драматического театра имени Апаза Жайнакова был поставлен спектакль "Махтумкули", посвященный жизни и творчеству великого туркменского поэта. В октябре 2024 года в Бишкеке с участием научно-творческой интеллигенции прошла научно-практическая конференция "300 лет классику восточной поэзии - Махтумкули Фраги", где была презентована книга избранных произведений Махтумкули на кыргызском языке "Тандалмалар" ("Избранные произведения"). В свою очередь, в культурно-парковом комплексе в столице Туркменистана был поставлен памятник кыргызскому писателю Чынгызу Айтматову, наряду с другими знаменитыми писателями и поэтами мирового уровня.



За последние годы активизировалось взаимодействие в сфере туризма. Растущая сплоченность стран Центральной Азии предоставляет беспрецедентные возможности для превращения региона в одно из самых привлекательных туристических направлений в мире.



Для дальнейшего развития регио­нальной туриндустрии у нас имеются все возможности, потому что из более чем 1 000 объектов, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, свыше 20 находятся в регионе, что формирует огромный потенциал для дальнейшей популяризации культурных и исторических объектов нашего ре­гиона.



Ярким тому показателем служит рост внутрирегионального туризма, который уже достиг 79% от всех туристических направлений, предпочитаемых гражданами наших стран. Безусловно, развитие внутрирегионального туризма придаст мощный импульс для дальнейшего сближения наших народов. Так, сейчас появились совместные туры по основным достопримечательностям стран ЦА. К примеру, Кыргызстана и Узбекистана, которые включают путешествия по красивым горным и предгорным городам Кыргызстана (Иссык-Куль, зеленый Бишкек, курортный Каракол, Чолпон-Ата, Ош) и экскурсии по историческому Узбекистану (ремесленный Риштан, Коканд, Ташкент, древний Самарканд, священная Бухара и сказочная Хива с ее грандиозной восточной архитектурой). И таких примеров взаимного посещения нашими гражданами стран ЦА довольно много.



Особое внимание страны центральноазиатского региона уделяют вопросам укрепления молодежных связей и сотрудничеству в повышении потенциала молодого поколения. На четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в Чолпон-Ате, главами государств было подписано Соглашение, в котором отражены вопросы поддержки проектов, молодежных лагерей, межгосударственных молодежных акций, семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, молодежных форумов и конференций по актуальным вопросам молодежной политики в регионе. Безусловно, данное Соглашение послужит дальнейшему развитию партнерских отношений в сфере молодежной политики стран Центральной Азии, а также укреплению тесного сотрудничества молодежи в регионе.



Помимо этого были подписаны двустороннее Соглашение о сотрудничестве между Министерством молодежной политики и спорта Республики Узбекистан и Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, а также 3 комплексные программы ("дорожные карты") по расширению сотрудничества между регионами на 2023-2025 годы (Андижанской и Ошской областям, Ферганской и Баткенской областям и Наманганской и Джалал-Абадской областям).



Проведение мероприятий в этой важной области приобретает системный характер, что способствовало созданию в 2023 году в городе Аркадаг Туркменистана площадки Диалога молодежи Центральной Азии, а также принято Обращение участников Международного молодежного форума "Диалог – гарантия мира".



Успешной работой в этом направлении можно считать и Первую региональную конференцию молодежи по изменению климата, которая прошла в Бишкеке в декабре 2022 года, в работе которой участвовало 300 молодых людей из Центральной Азии. Несомненно, эта конференция создала условия для объединения молодежи Центральной Азии в одно неразрывное целое для решения проблем, с которыми сталкивается регион.



В 2023 году в Бишкеке прошел Кыргызско-Казахский молодежный форум, в рамках которого молодые лидеры двух стран обсудили актуальные проблемы сотрудничества и развития молодежных инициатив.



Кроме этого, в марте 2024 года кыргызская молодежь приняла участие в торжествах в честь объявления древнего туркменского города Анау культурным центром тюркского мира. Представители молодого поколения Кыргызстана и Туркменистана в рамках данного мероприятия выразили свои намерения активно расширять повестку взаимодействия. Такие мероприятия, бесспорно, укрепляют дружбу между нашими народами и создают самые благоприятные перспективы для дальнейшего сотрудничества.



Наращивают страны и взаимодействия в области образования. Международный опыт региональной интеграции систем высшего образования показал, что это является эффективным инструментом для адекватного ответа современным вызовам и угрозам, и важным аспектом для развития государств Центральной Азии. В данном контексте весьма актуальной задачей является принятие реальных мер по созданию единого и динамичного научно-образовательного пространства в регионе. В новом тысячелетии образование как "мягкая сила" имеет огромный потенциал для продвижения общих ценностей и формирования молодого интеллектуального поколения современных "центральноазиатов" с сильной идентичностью. Эта задача требует комплексного и стратегического подхода.



Это лишь частичка "глобальной" работы над построением нового облика центральноазиатской цивилизации и единого региона. Это – вызов нового времени. "Күч бирдикте" ("Сила в единстве") говорится в кыргызской пословице. Уверен, что на основе принципов взаимного доверия и уважения, нашим странам удастся укрепить парадигму регионального единства во всех сферах взаимодействия, и обеспечить развитие Центральной Азии как динамичного и инновационного региона.



Абдылда Мусаев,



ректор БГУ, профессор Источник - АКИpress

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