Церковь Англии не справилась с имперскими задачами, - Милена Фаустова

10:32 16.11.2024

13.11.2024

Архиепископ Кентерберийский подал в отставку



Об авторе: Милена Геннадиевна Фаустова – обозреватель приложения "НГ-Религии".



Примас Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подал в отставку. "Заручившись милостивым разрешением его величества короля, я решил уйти в отставку с поста архиепископа Кентерберийского", – приводит слова священнослужителя официальный портал Англиканской церкви. Причиной ухода стало независимое расследование, которое пришло к заключению, что Церковь Англии и ее примас долгие годы скрывали действия педофила Джона Смита. Названа цифра – около 130 жертв. Смит был председателем благотворительной организации Iwerne Trust, которая финансировала христианские лагеря в Великобритании. В опубликованном отчете также утверждалось, что Уэлби не мог не быть в курсе действий Смита: "С июля 2013 года Церковь Англии знала на самом высоком уровне о злоупотреблениях, имевших место в конце 1970-х и начале 1980-х годов. О Джоне Смите следовало надлежащим образом и эффективно сообщить в полицию Великобритании и соответствующим органам власти Южной Африки". Южная Африка названа не случайно. В середине 1980-х годов Смит переехал сначала в Зимбабве, а потом в ЮАР. Еще в 1992 году на Черном континенте на него завели дело о смерти подростка, однако расследование шло медленно, и в 2018 году Смит скончался так и не наказанным.



Сам Уэлби в интервью газете The Guardian расплывчато сказал, что "долго думал об этой отставке". При этом издание утверждает, что архиепископ Кентерберийский до последнего не планировал уходить на покой и надеялся пробыть примасом как минимум еще два года – до своего 70-летия и заслуженной пенсии. Однако возмущенная общественность, а также жертвы и некоторые представители духовенства требовали от него сделать заявление, что стало беспрецедентным для Церкви Англии.



Пока неясно, когда именно Уэлби покинет свой пост и когда будет избран его преемник. "Я надеюсь, что это решение ясно показывает, насколько серьезно Церковь Англии понимает необходимость перемен и нашу глубокую приверженность созданию более безопасной церкви. Уходя, я делаю это в скорби со всеми жертвами и пережившими насилие. Последние несколько дней возобновили мое давно испытываемое и глубокое чувство стыда за исторические неудачи Церкви Англии в обеспечении безопасности. Почти 12 лет я боролся за то, чтобы внести улучшения. Судить о том, что было сделано, должны другие", – заключил Уэлби.



Эти самые "другие" уже начали подводить итоги эпохи Уэлби. Та же The Guardian написала, что в последние годы неудачи Англиканской церкви "проистекают из ее институционального и конституционного положения, связанного с государством". "Ирония в том, что Уэлби прежде всего институциональная фигура – Итон, Кембридж и нефтяная торговля. Он был выбран на пост примаса в основном из-за своего управленческого опыта, чтобы разобраться с административной инерцией и духовными недостатками церкви. Однако не справился ни с чем из этого", – заключает издание.



Уэлби стал архиепископом Кентерберийским в 2013 году, сменив Роуэна Уильямса. Последний покинул пост из-за того, что ему так и не удалось примирить противников и сторонников рукоположения в священный сан женщин, а также решить проблему освящения нетрадиционных браков. В последние годы своего служения Уильямс все больше раздражал общественность неспособностью отстаивать церковные интересы. Поэтому на нового примаса возлагались большие надежды. Однако, судя по всему, Уэлби их не оправдал.



Именно при его лидерстве произошел серьезный раскол в англиканском сообществе, насчитывающем 85 млн членов и объединяющем 42 поместные церкви по всему миру. В феврале 2023 года Генеральный синод Церкви Англии утвердил решение о запрете на венчание однополых браков, но разрешил благословлять такие пары. После публикации этого решения архиепископы 10 национальных англиканских церквей объявили, что больше не признают авторитет Церкви Англии и ее фактического лидера. Несмотря на компромиссную позицию самого примаса, консервативные архиепископы обвинили его в потакании либеральным тенденциям. В их заявлении говорилось, что "принятое в Великобритании решение противоречит убеждениям консервативных христиан из стран глобального Юга, население которых составляет большую часть глобальной (англиканской. – "НГ") паствы".



Еще один скандал разгорелся после того, как часть англиканского епископата выступила с предложением о том, чтобы придать молитве "Отче наш" гендерно-нейтральный смысл. Джастин Уэлби тогда согласился, что "Бог не является отцом в том смысле, в котором человек является отцом". Однако нововведение не одобрили традиционалисты.



Не состоялся Уэлби и как миротворец. В начале конфликта России и Украины Уэлби решил примирить соседей. За это время он дважды побывал в Киеве – в ноябре 2022 года и в феврале 2024-го. Причем последний его визит в Украину прошел практически никем не замеченным. В последние годы вообще складывалось впечатление, что 68-летний священнослужитель устал от своего поста.



Комментируя отставку Уэлби, почетный профессор современной истории церкви Кембриджского университета Дэвид Томпсон заявил: "Главная проблема для архиепископа Кентерберийского заключается в том, что он совмещает роль примаса всей Англии с ролью главы англиканского сообщества. По сути, это пережиток империи, потому что именно в таком контексте развивалось англиканское сообщество. В конце XX и начале XXI века все больше стал проявляться конфликт ролей, который не был удовлетворительно разрешен во время пребывания архиепископа Уэлби на посту".



Сейчас экспертов интересует имя того, кто может занять это место. Выборам будет предшествовать период консультаций, после чего будет назначен комитет по выдвижению кандидатур. Комитет будет состоять из 17 членов с правом голоса, включая архиепископа Йоркского, который считается вторым по старшинству епископом в церкви. Его формирование может занять несколько месяцев. Выбирать будут из двух кандидатур, а последнее слово будет принадлежать премьер-министру страны, который представит свою рекомендацию королю Карлу III – формальному главе Англиканской церкви. Уже сейчас из наиболее вероятных кандидатур называют три имени – двух мужчин и одной женщины. Епископ Челмсфорда Гульнар (Гули) Фрэнсис-Дехкани родилась в Иране, однако покинула страну после исламской революции, когда ей было 13 лет. В случае избрания примасом Англиканской церкви она станет первой женщиной, которая станет там архиепископом.