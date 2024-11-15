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ВС РФ расширяют зону контроля на севере Купянска
10:50 16.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 15 ноября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Readovka собрала самые важные события за 15 ноября в разрезе СВО. Русские войска сумели расширить зону контроля в промышленной зоне Купянска. Госдеп США выпустил новую рекомендацию американским гражданам не посещать территорию незалежной, за исключением ее западных регионов. Редакция Readovka рассмотрела потенциальные задачи, стоящие перед частями ВС РФ, вошедшими в Новгород-Северский район Черниговской области Украины. По инициативе канцлера ФРГ состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и немецким лидером Олафом Шольцем.

Самое опасное позади, а сложное впереди



Прорыв в городскую черту Купянска с севера силами бронегрупп продолжает развиваться. Передовые подразделения наших штурмовиков сумели выдержать самый опасный этап – первые сутки занятые ими позиции де-факто находились в полном окружении. Появление подобного плацдарма, а также путь с пересечением водной преграды либо с углублением в оборонительную зону противника подразумевают, что неприятель попытается максимально быстро и наверняка ликвидировать угрозу. Одним словом, русские солдаты выдержали это смертельное испытание в отрыве от своих основных сил и сделали все возможное, чтобы развить собственный успех. А ВСУ не сумели перехватить оперативную инициативу и купировать проблему.

Несмотря на скудность поступающей с мест событий информации, некоторую ясность в картину боев в промышленной зоне Купянска внести можно. Штурмовые подразделения ВС РФ расширяют коридор прорыва как в районе лесного массива севернее индустриальной застройки, так внутри нее самой и в прилегающем к ней частном секторе. Согласно ряду источников, русские штурмовики уже овладели сахарным заводом и обустраивают позиции в ожидании возможных контратак. Прибывающие со стороны Синьковки подкрепления также атакуют частную застройку. На западном крыле прорыва наших штурмовиков ВСУ оказались зажаты в частном секторе. К югу от него сахарный завод под контролем ВС РФ, с севера "серая зона", северо-восточнее давят прибывающие подкрепления, западнее река Оскол. Таким образом, русские войска получили максимально выгодную позицию с занятием сахарного завода, она максимально осложнит противнику снабжение и пополнение сил. А при условии того, что на этот район города оказывается давление сразу с обеих сторон, шансов удержать его у украинских подразделений немного.

Однако самым важным на данном этапе боев за Купянск является восточное крыло прорыва. Успех именно на нем для ВС РФ является гарантией дальнейшего продвижения в основную черту города. Важной особенностью данного сектора является то, что части ВСУ в нем сохраняют стабильный локтевой контакт со своими основными силами, развернутыми по фронту в полосе сел Кучеровка и Петропавловка. Стремясь улучшить собственные позиции и расширить зону контроля, ВС РФ готовятся к штурму завода комбикорма. Овладение этим объектом позволит надежно прикрыть маршрут, по которому через лесной массив поступают подкрепление и боеприпасы. На руку русским войскам играет то, что все наличные силы противника уже скованы на многих секторах Купянского направления. Снятие с фронта подразделений для контрмер автоматически будет означать появление нового оперативного кризиса для ВСУ, но уже на участке-доноре.

Кровь наемников пачкает пиджак

Госдеп США обновил рекомендации для граждан Штатов – теперь им не рекомендуется посещать Украину.

"Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой", – гласит сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание стоит обратить на то, что в рекомендациях скорректирован индекс "опасности для путешествий", где максимальный 4-й уровень соответствует всей территории незалежной. К 3-му уровню отнесены лишь западные области Украины. В обновленных рекомендациях, как и прежде, делается упор на акцентирование угрозы посещения именно прифронтовых районов, а также украинского пограничья с РФ и РБ.

Эти советы – не что иное, как "путеводитель для наемников", прибывающих на территории Украины или собирающихся отправиться туда. Это рекомендация наемникам с американским паспортом ограничить свою работу подготовкой украинских военных и не действовать в "красной зоне".

Почему изменения появились именно сейчас? Разумеется, все сводится к потенциальной подготовке США к переговорам с Россией по Украине. Поэтому промежуток времени, предваряющий этот весьма вероятный процесс, не должен ознаменоваться тем, что в отечественных и не только СМИ разлетится новость, что где-то на ЛБС или русском пограничье с Украиной ликвидирован гражданин США. Если смертник, идущий в один конец, не берет с собой документов, это не значит, что труп не будет идентифицирован, как это случилось с американским военным Кори Джоном Навроцки, ликвидированным в Брянской области. Вашингтону в контексте переговорных процессов новости о том, что очередной американский военный отправился в "Страну вечной охоты", совсем не нужны. Особенно когда один из программных тезисов новоизбранного президента США гласит: "Больше никаких войн во время моей каденции".

Игра, в которую можно играть вдвоем: русские вошли в Черниговскую область

Российские военные заняли участок Черниговской области. ДРГ вошли на мост через речку Судость на украинской территории, установив там флаги. Противодействия этому набегу противник не оказал.



Что, собственно, происходит?

С чисто военной точки зрения русские улучшают свои позиции в пограничье. Границы между РФ и Украиной, разумеется, строились не по каким-то рубежам с расчетом на боевые действия. Поэтому на данном конкретном участке (к северу от Конотопа, в междуречье Судости и Десны) основную территорию незалежной от этого маленького анклава отделяют реки. С одной стороны, ВСУ этот район тяжело защитить, с другой – это плацдарм в случае, если украинской стороне захочется начать оттуда наступление. Так что русские пока просто забирают кусок местности, который противнику неудобно оборонять, а нам он пригодится как раз для прикрытия границы.

Другое дело психологический аспект. Украинская сторона любит подкидывать нам всяческие гадости через границу. Заходы в Белгородскую область, провокации силами ДРГ под Брянском, нападение на Курскую область – рейды неприятель любит. Это нервирует и, что важнее, заставляет держать резервы вдоль границы.

Так вот сейчас речь однозначно не идет о большом наступлении. Наступления ведут не ДРГ. Речь именно о ненавязчивой игре на нервах противника и напоминании, что такие вещи могут делать обе стороны. ВСУ сейчас вообще не в лучшей кондиции, и резервов у них не огромные толпы. Но на такие акции реагировать им придется. Иначе завтра ДРГ могут пойти дальше и по тихой грусти доехать, например, уже до небольших городов поглубже на территории Украины. Поэтому еще одна задача русских в этой вылазке вполне может состоять в отвлечении внимания и ресурсов противника от настоящего наступления на каком-то направлении, где в ход пойдут уже не ДРГ, а серьезные силы.

Ты просишь мира без уважения. Состоялся первый с 2022 года прямой разговор между лидерами Германии и России

По просьбе канцлера Германии Олафа Шольца состоялись первые за 2 года непосредственные переговоры между лидерами ФРГ и России. Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Комический элемент в диалог добавил Владимир Зеленский, который просил Шольца с президентом России не разговаривать, но "почему-то" не был услышан канцлером.

Путин напомнил об истоках текущего конфликта, собственно, о чем РФ говорила много лет. Украина – это плацдарм для сил, противостоящих нашей стране. Ее политика управляется извне и нацелена против России. Мы будем защищать себя, свою безопасность и отстаивать интересы русских на Украине. От переговоров Россия не отказывается, но своей позиции не меняет, и ее придется в диалоге учитывать. Кроме того, Путин напомнил, что при переговорах необходимо исходить из той реальности, которая существует объективно, а не в представлениях Киева или Запада.

В общем, Шольцу пришлось выслушать ровно то, что он отказывался слышать годами. И если Европа готова разговаривать, то никаких уступок с нашей стороны не будет.

Традиционная проблема западной дипломатии заключается в том, что она все еще пытается вести разговор с позиции якобы мудрого наставника, который может диктовать свою непреклонную волю и наказывать непослушных. Оказалось, что говорить с Россией в таком тоне не получается, но тем не менее разговаривать придется. В конце концов, объективные интересы Германии и России очень серьезно пересекаются. Вопрос в том, что Москва давно проводит холодную политику собственных целей, и с ней вполне можно договариваться, если делать это, как с равным.

Вчера, 14 ноября, главным событием дня стал внезапный прорыв ВС РФ на север Купянска.

Источник - Readovka
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