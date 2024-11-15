ВС РФ расширяют зону контроля на севере Купянска

10:50 16.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 15 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Readovka собрала самые важные события за 15 ноября в разрезе СВО. Русские войска сумели расширить зону контроля в промышленной зоне Купянска. Госдеп США выпустил новую рекомендацию американским гражданам не посещать территорию незалежной, за исключением ее западных регионов. Редакция Readovka рассмотрела потенциальные задачи, стоящие перед частями ВС РФ, вошедшими в Новгород-Северский район Черниговской области Украины. По инициативе канцлера ФРГ состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и немецким лидером Олафом Шольцем.



Самое опасное позади, а сложное впереди



