Как Таджикистану сохранить уникальное природное наследие, - Сайфиддин Караев

10:56 16.11.2024

Как Таджикистану сохранить уникальное природное наследие



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Какие меры позволят Таджикистану улучшить охрану окружающей среды и поддержать устойчивое развитие страны?



Эксперты ООН рекомендовали Таджикистану обновить природоохранное законодательство, улучшить доступ к питьевой воде и санитарии, принять меры для предотвращения загрязнений, исходящих от промышленных предприятий, деятельности аграрного сектора, транспорта и энергетики, а также сохранения биоразнообразия.



