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|Как Таджикистану сохранить уникальное природное наследие, - Сайфиддин Караев
10:56 16.11.2024
Как Таджикистану сохранить уникальное природное наследие
Сайфиддин Караев, Asia-Plus
Какие меры позволят Таджикистану улучшить охрану окружающей среды и поддержать устойчивое развитие страны?
Эксперты ООН рекомендовали Таджикистану обновить природоохранное законодательство, улучшить доступ к питьевой воде и санитарии, принять меры для предотвращения загрязнений, исходящих от промышленных предприятий, деятельности аграрного сектора, транспорта и энергетики, а также сохранения биоразнообразия.
На 29-й сессии Европейской экономической комиссии ООН в Женеве, прошедшей 7 ноября 2024 года, был принят четвертый обзор природоохранной деятельности Таджикистана. Это событие стало значимым достижением для страны, так как Таджикистан стал первым среди 56 государств, представившим такой обзор, что подчеркивает его приверженность экологическим обязательствам.
Первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды Зарафо Киемзода открыла сессию, отметив важность укрепления природоохранных усилий. В своем докладе представитель Комитета Исфандиер Шукурзода подчеркнул, что Таджикистан не только реализует поставленные цели, но и активно совершенствует подходы к охране окружающей среды в рамках устойчивого развития.
В обзоре приводятся рекомендации, которые направлены наулучшение охраны окружающей среды Таджикистана.
Необходимость укрепления правовой базы
В ходе обсуждения обзора была выделена необходимость модернизации правовой базы. Законы об охране воздуха, почвы и водных ресурсов не обновлялись более десяти лет, что снижает их актуальность. Также отмечен недостаток финансирования, ограничивающий возможности выполнения экологических программ и контроля их реализации. Рекомендации включают:
- Завершение разработки экологического кодекса для системного подхода к охране природы.
- Создание экологических фондов и интеграция бюджетного планирования для устойчивого финансирования.
- Модернизация системы экологического мониторинга для точного отслеживания показателей загрязнения.
Эти меры помогут Таджикистану укрепить свои природоохранные ресурсы и способствовать устойчивому развитию, следуя международным стандартам и обязательствам.
Здоровье населения
Таджикистан сталкивается с рядом проблем в сфере здравоохранения, связанных с экологией.
Основные вопросы включают недостаточный доступ к качественной питьевой воде, неудовлетворительные санитарные условия и ограниченный доступ к медицинским услугам, что особенно остро ощущается в сельской местности.
Загрязнение воздуха и частые пыльные бури в Душанбе способствуют росту респираторных заболеваний.
Неинфекционные заболевания, такие как гипертония и ожирение, становятся все более распространенными из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания.
Инфекционные заболевания требуют улучшения надзора и модернизации лабораторной диагностики, особенно для предотвращения вспышек.
В связи этим министерству здравоохранения Таджикистана рекомендовано усилить мониторинг инфекций, модернизировать лабораторные сети и улучшить доступ к питьевой воде и санитарии.
Внедрение программ по безопасности пищевых продуктов и информирование населения о качестве воздуха также считаются важными шагами к улучшению здоровья и экологии в стране.
Промышленное развитие и охрана окружающей среды
В последние годы промышленность Таджикистана демонстрирует рост благодаря программам индустриализации и развитию обрабатывающего сектора. Однако вместе с этим растет и экологическая нагрузка, что требует внедрения устойчивых технологий и стратегий для защиты окружающей среды.
Особое внимаете уделяется недостаточному уровню инноваций – расходы на исследования и разработки остаются низкими, что ограничивает внедрение зеленых технологий. Правительству рекомендуется увеличить инвестиции и создать центры поддержки инноваций.
Текущий рост промышленности сопровождается увеличением выбросов. Проект закона о технологических парках может помочь стимулировать использование возобновляемой энергии и экологически чистых технологий.
Накопленные хвостохранилища с опасными веществами представляют значительный риск для окружающей среды, особенно в условиях сейсмической активности. Необходимы меры по восстановлению старых урановых хвостохранилищ и усилению контроля за новыми объектами.
Для достижения устойчивого промышленного развития Таджикистану необходимо пересмотреть нормативную базу, внедрять чистые технологии и эффективно управлять природными ресурсами, что поможет снизить экологические риски и сохранить природный капитал.
Экологические вызовы для сельского хозяйства
Аграрная отрасль является одним из ключевых секторов экономики Таджикистана, обеспечивая около 25% ВВП и более 60% рабочих мест. Однако сектор сталкивается с рядом серьезных проблем.
Например, из 4,7 млн га сельхозугодий только около 13% орошаются, что ограничивает продуктивность и устойчивость производства.
Чрезмерное орошение и химические удобрения приводят к засолению и ухудшению качества почв.
Сельское хозяйство потребляет около 85% воды, что ставит под угрозу водные экосистемы.
Для снижения экологического воздействия и повышения устойчивости сельского хозяйства правительству рекомендуется развивать капельное орошение и системы повторного использования воды, внедрять экологически безопасные удобрения и методы управления почвами.
Эти меры помогут Таджикистану преодолеть экологические вызовы, обеспечивая стабильное развитие сельскохозяйственного сектора и защиту природных ресурсов
Сохранение почв
Таджикистан, где всего 7% территории пригодны для сельского хозяйства, сталкивается с серьезными вызовами в области сохранения почв. Основные угрозы включают эрозию, засоление и истощение почв, что усугубляется климатическими изменениями и нерациональным использованием природных ресурсов.
Более 90% пастбищных земель подвержены эрозии, что приводит к утрате плодородного слоя и риску опустынивания.
Повышение уровня засоления связано с неэффективным водопользованием, что приводит к снижению урожайности.
Отсутствие мониторинга почв и устаревшее оборудование мешают эффективно управлять земельными ресурсами.
Для улучшения ситуации в Таджикистане требуется внедрение системы мониторинга почв по всей территории.
Цифровизация данных о земельных участках упрощает управления ресурсами.
Рекомендуется также вести строгий контроль над использованием удобрений и пестицидов, а также продвижение экологически чистых методов.
Транспорт и его влияние на экологию
Транспортный сектор Таджикистана, преимущественно состоящий из автомобильных перевозок, активно развивается, однако это сопровождается значительным загрязнением окружающей среды. С увеличением числа автомобилей загрязнение воздуха стало одной из острых экологических проблем.
Для решения этих вызовов правительство разработало программу на 2023–2028 годы, которая включает внедрение электромобилей, но для ее успешного выполнения необходимо ускорить развитие инфраструктуры зарядных станций.
В Душанбе обновлен парк общественного транспорта, но частный автотранспорт по-прежнему доминирует. Развитие велосипедных дорожек, каршеринга и системы карпулинга может снизить количество автомобилей на дорогах.
С увеличением числа автомобилей дорожная безопасность становится все более важной. Необходимо усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и создать безопасные условия для пешеходов.
Развитие устойчивого транспортного сектора - ключевой шаг для Таджикистана на пути к экологически безопасному будущему, требующему модернизации инфраструктуры и широкого внедрения зеленых технологий.
Энергетика и экологические вызовы
Энергетический сектор Таджикистана, опирающийся на гидроэнергетику, находится на стадии активного развития с целью увеличения мощностей и экспорта электроэнергии. Однако такая зависимость от гидроресурсов делает сектор уязвимым к изменениям климата, особенно к засухам и сезонным колебаниям водных потоков.
Кроме того, расширение угольной генерации для обеспечения энергетической безопасности сопровождается экологическими рисками.
Авторы доклада рекомендуют разработать программы повышения энергоэффективности, чтобы сократить энергозатраты и снизить загрязнение. Следует внедрить энергоаудиты и создать стандарты для энергоэффективного оборудования.
Помимо крупных ГЭС, рекомендуется развивать солнечную и малую гидроэнергетику, особенно в удаленных районах.
Новые гидроэнергетические проекты должны учитывать климатические риски, чтобы обеспечить устойчивость к экстремальным погодным явлениям.
Сохранение биоразнообразия
Таджикистан обладает богатым биологическим разнообразием, но сталкивается с серьезными экологическими вызовами, включая изменение климата, фрагментацию экосистем и антропогенное воздействие.
В стране обитают редкие виды, такие как снежный барс и бухарский олень, которые находятся под угрозой исчезновения.
Примерно 22% территории Таджикистана отведено под охраняемые природные зоны, однако управление этими территориями осложнено недостаточным финансированием и отсутствием комплексных планов.
Отсутствие национальной системы мониторинга биоразнообразия препятствует оценке состояния редких видов и экосистем. Для эффективного управления необходимо внедрить мониторинг с использованием современных технологий, таких как спутниковые данные и ГИС.
Сельские общины, зависимые от природных ресурсов, часто вынуждены использовать дрова и заниматься интенсивным выпасом скота, что приводит к деградации земель. Требуется развитие устойчивых источников энергии и альтернативных методов ведения хозяйства.
Законы, регулирующие охрану биоразнообразия, требуют пересмотра и адаптации к современным вызовам. Особое внимание следует уделить интеграции программ общинной трофейной охоты, которая приносит доходы и способствует защите видов.
Эти меры позволят Таджикистану сохранить уникальное природное наследие и поддержать устойчивое развитие страны.