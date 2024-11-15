Собрали два миллиарда и затихли. Чем на самом деле занимался фонд Перизат Кайрат? - orda.kz

10:57 16.11.2024

Собрали два миллиарда и затихли. Чем на самом деле занимался фонд Перизат Кайрат?



Ольга Ибраева

15 ноября 2024



История с задержанием главы фонда Biz Birgemiz Kazakhstan Перизат Кайрат продолжает обрастать деталями. Кроме суммы в полтора миллиарда тенге, которую она якобы похитила, и шикарными покупками, о которых отчиталось агентство по финмониторингу (АФМ), Orda.kz нашла еще несколько интересных нюансов в истории фонда и его руководительницы.



