|Собрали два миллиарда и затихли. Чем на самом деле занимался фонд Перизат Кайрат? - orda.kz
10:57 16.11.2024
Собрали два миллиарда и затихли. Чем на самом деле занимался фонд Перизат Кайрат?
Ольга Ибраева
15 ноября 2024
История с задержанием главы фонда Biz Birgemiz Kazakhstan Перизат Кайрат продолжает обрастать деталями. Кроме суммы в полтора миллиарда тенге, которую она якобы похитила, и шикарными покупками, о которых отчиталось агентство по финмониторингу (АФМ), Orda.kz нашла еще несколько интересных нюансов в истории фонда и его руководительницы.
Согласно источникам Orda.kz, Перизат Кайрат, кроме хищения и растраты, могут грозить обвинения в мошенничестве. В совокупности активистке светит срок до 10 лет с возможной конфискацией имущества.
Чтобы возбудить на человека уголовное дело по этим статьям, должно быть проведено серьезное расследование. В частности, аудит и мониторинг деятельности фонда, которым и занималось АФМ. Поскольку фонд не государственный, а частный, он должен был публиковать у себя на сайте итоги проверки госаудита ежегодно и самостоятельно.
Никаких отчетов и итогов аудита на сайте фонда мы не нашли. На главной странице красуется лишь кнопка, предлагающая перевести фонду деньги, которая настойчиво выскакивает на каждой странице сайта.
Что за фонд и кто с ним связан?
Многие путают фонд Перизат Кайрат с благотворительной краудфандинговой платформой Birgemiz, которую создал Halyk Bank. Для чего учредители Biz Birgemiz Kazakhstan выбрали именно название, созвучное тому, что уже давно пользуется доверием людей, понять несложно.
Пока в поле зрения правоохранителей лишь руководитель фонда, но ситуация может измениться. Вопросы будут и к другим учредителям, среди которых вместе с Перизат Кайрат еще девять человек:
Многие из этих людей так или иначе связаны с партией "AMANAT". Как только это стало известно, в организации сразу же пояснили, что партия не является учредителем фонда "Biz Birgemiz".
"Необходимо отметить, что в апреле этого года в острую фазу паводков молодежное крыло „Жастар Рухы" партии „AMANAT" проводило масштабную работу по оказанию помощи пострадавшим. Активисты и волонтеры помогали с доставкой гуманитарной помощи, собранной многими благотворительными организациями, в том числе фондом ОО „Biz Birgemiz Qazaqstan 2030"",
сообщили представители партии.
Организацию создали в октябре 2021 года. На своей странице Перизат Кайрат часто отчитывалась о доставке гуманитарной помощи, включая лодки, одежду и продовольствие. Однако ни одного подробного финансового отчета о пожертвованиях мы здесь тоже не нашли. Инстаграм-страничка фонда при этом чувствует себя куда хуже - ее забросили с тех пор, как собрали два миллиарда тенге. Последняя публикация, 29 апреля, была как раз об этом.
Судя по всему, в финмониторинге заметили подозрительные банковские операции и публичную тягу к роскоши главы фонда. В сообщении АФМ, кроме дорогих покупок, упоминалось, что Перизат Кайрат обналичивала деньги через своих друзей и родственников за комиссию в 8 %.
По словам одного из наших собеседников, в деле фигурирует некий список бизнесменов, которые могли обналичивать деньги через этот фонд во время весеннего стихийного бедствия.
"Если бы паводков не было, то они бы их придумали. Нужен был лишь повод. Казахстанцам априори никто помогать не собирался. Какую-то часть, возможно, отправили на помощь пострадавшим, но не более",
сообщил источник.
Возможно, Перизат Кайрат - не главная фигура в расследовании деятельности фонда.
Реакция на задержание
Многие были шокированы разоблачением деятельности фонда. Блогер Мадлен не смогла сдержать слез, рассказав, что весной сама жертвовала деньги фонду и призывала к этому своих подписчиков. Она заявила, что впредь никаких сборов на ее странице больше не будет.
Блогер Динара Сатжан также выразила удивление, комментируя роскошные покупки Перизат Кайрат. Она саркастически спросила, не нашла ли та нефтяную скважину, намекая на необъяснимо высокий уровень ее расходов. По ее словам, три года назад Перизат Кайрат обратилась к Динаре Сатжан с просьбой провести благотворительный вечер в Астане. Основной целью мероприятия было собрать средства на строительство реабилитационного центра для детей с особыми потребностями в столице.
Динара рассказала, что они согласились на участие, и на вечере присутствовали официальные лица из партии "Нур Отан", что, вероятно, вызвало у многих ошибочное впечатление о связи фонда "Біз біргеміз" с этой партией. Впоследствии, встречаясь с Перизат Кайрат в городе, Динара неоднократно интересовалась судьбой центра, на что получала ответы, что вопросы строительства находятся в процессе решения.
Этой весной, на ауыз ашар, Динара Сатжан снова встретилась с Перизат Кайрат, которая рассказала, что купила сразу два известных цветочных бренда в Астане. При этом Сатжан выразила уверенность, что скрыть что-либо от АФМ, которое возвращает незаконно приобретенные активы олигархов, практически невозможно, особенно учитывая суммы, о которых идет речь - полтора миллиарда тенге.
Кто такая Перизат Кайрат?
Вот что год назад активистка рассказывала о себе. Ей 32 года, родом из Актобе, школу окончила в Актау, а с 2015 года живет в Астане.
Перизат писала, что является выпускницей британского университета University of Nottingham по специальности "бизнес-менеджмент". Четыре года прожила и работала в ОАЭ, в Абу-Даби. В Казахстане трудилась в различных структурах, включая какой-то акимат, неназванную политическую партию и некое НПО.
Перизат владеет сетью премиальных цветочных магазинов Rebel Flowers в Астане, расположенных в Talan Gallery и Sensata Park. Она рассказывала, что их семейное ТОО занимается поставками мяса в арабские страны. Называла себя активным волонтером с международным опытом, общественным деятелем и руководителем благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan на безвозмездной основе. Также она входила в общественный совет АСПИР (Агентство по стратегическому планированию и реформам РК).
Отметилась она и на спортивном поприще, меньше месяца назад возглавив Федерацию настольного тенниса. Впрочем, с этого поста ее поспешно сняли в связи с ее задержанием и началом расследования. В заявлении, которое распространила организация, утверждается, что инициатором избрания была сама девушка.
"С момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились. Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие паранастольного тенниса и наших спортсменов".
Редакция Orda.kz продолжает внимательно следить за событиями и будет сообщать о важных деталях в этой непростой истории.