Бишкек. Задержан по 196-й статье лидер политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков

11:00 16.11.2024

Задержан Темирлан Султанбеков



"Сводка" (АКИpress) – Задержан лидер политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Он подозревается по ст.196 ч.1 ("Подкуп голосов") УК КР.



В рамках уголовного дела были допрошены члены и представители партии: бывший депутат ЖК КР Ирина Карамушкина, А.Р., А.Н., С.Б., А.К., Ч.Д., Н.Н., Т.Р., А.Б. и Султанбеков. Из них позже были задержаны Карамушкина, Султанбеков и Т.Р. и водворены в ИВС.



Следствие продолжается.



