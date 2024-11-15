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|Бишкек. Задержан по 196-й статье лидер политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков
11:00 16.11.2024
Задержан Темирлан Султанбеков
"Сводка" (АКИpress) – Задержан лидер политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Он подозревается по ст.196 ч.1 ("Подкуп голосов") УК КР.
В рамках уголовного дела были допрошены члены и представители партии: бывший депутат ЖК КР Ирина Карамушкина, А.Р., А.Н., С.Б., А.К., Ч.Д., Н.Н., Т.Р., А.Б. и Султанбеков. Из них позже были задержаны Карамушкина, Султанбеков и Т.Р. и водворены в ИВС.
Следствие продолжается.